Straßensperrung im Gönnatal: Bauarbeiten aufgrund von Abwassererschließung

Stiebritz. Der Zweckverband Jenawasser beginnt mit Kanalbauarbeiten in Stiebritz. Alle Informationen zu Straßensperrungen und Verkehrseinschränkungen.

Der Zweckverband Jenawasser beginnt am Montag, 5. Juni mit Kanalbauarbeiten in Stiebritz. Wie Jenawasser mitteilte, betreffen die Arbeiten den Straßenabschnitt Richtung Kirche. Zwischen den Hausnummern vier und acht sollen rund 100 Meter Schmutzwasserkanal verlegt und die dazugehörigen Hausanschlüsse für Schmutz- und für Regenwasser errichtet werden. Für die Dauer der Bauarbeiten bleibe die Straße voll gesperrt. Der Verkehr wird entsprechend umgeleitet. Die Arbeiten sollen bis Ende Juli abgeschlossen sein. Für die Einschränkungen bittet der Zweckverband um Verständnis. So würden die Anwohner zur Erreichbarkeit ihrer Grundstücke von der Baufirma informiert.

Baufirma hatte freie Kapazitäten

Die Maßnahme in Stiebritz ist ein Teilprojekt aus dem Gesamtvorhaben zur abwasserseitigen Erschließung des Gönnatals und war eigentlich für das kommende Jahr vorgesehen. Kurzfristig hatten sich aber freie Kapazitäten bei der beauftragten Baufirma ergeben. Deshalb hat Jenawasser in Absprache mit dem Ortsbürgermeister den Baubeginn vorgezogen.

Bauarbeiten seit Ende Februar

Bereits seit Ende Februar sind die Bautrupps von Jenawasser in verschiedenen Ortschaften der Gemeinde aktiv. So wird zwischen den Ortschaften Altengönna und Lehesten eine neue Abwasserleitung verlegt. In der Folge ist die Kreisstraße voll oder halbseitig gesperrt. Auch arbeiten sich die Bagger abschnittsweise in den Ortslagen Lehesten und Nerkewitz voran. Dort soll ein getrenntes Kanalsystem zur Sammlung von Regen- und Schmutzwasser entstehen. Im Zuge der Arbeiten werden jeweils auch die Trinkwasserleitungen und die zugehörigen Hausanschlüsse modernisiert. Auch hier kommt es zu Straßensperrungen und Behinderungen.

Vier Kilometer Abwasserleitung

Insgesamt sollen in diesem Jahr vier Kilometer Abwasserleitung und rund 1,5 Kilometer Trinkwasserleitung inklusive der zugehörigen Hausanschlüsse errichtet werden. Die Arbeiten gehen im kommenden Jahr weiter, dann mit der Erschließung weiterer Straßenzüge in Stiebritz und dem Bau einer Abwasserleitung zwischen Stiebritz und Nerkewitz. Ziel der vom Land Thüringen geförderten Gesamtmaßnahme ist es, schrittweise das gesamte Gönnatal mit seinen Gemeinden an die öffentliche Kanalisation anzuschließen.

Das anfallende Schmutzwasser wird mittels Druckleitungen über den Jägerberg zur Zentralkläranlage Jena geleitet.