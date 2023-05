Die Polizei in Jena musste in den vergangenen Tagen zu mehreren Einsätzen ausrücken. (Symbolbild)

Unbekannte brechen in Hotel in Jena ein - Jugendliche treten auf Mann ein

Jena. Frische Grafittis und eine Verkehrskontrolle mit Folgen: Das sind die Polizeimeldungen für Jena am Dienstag.

Zeugenaufruf nach Körperverletzung

Laut einer Zeugin soll sich am Montagnachmittag eine Körperverletzung in Jena ereignet haben. Die Frau beobachtete, wie drei Jugendliche auf einen Mann an der Straßenbahnhaltestelle am Paradiesbahnhof eintraten und alarmierte die Polizei.

Noch bevor die Polizei eintraf, verschwand der mutmaßlich verletzte Mann. Wie die Polizei mitteilte, konnten die drei Jugendlichen im Alter von 12 und 13 Jahren durch die Beamten befragt und anschließend an ihre Erziehungberechtigten übergeben werden.

Für die weiteren Ermittlungen sucht die Polizei Jena nun Zeugen und insbesondere den Geschädigten. Hinweise zur Tat können per Telefon an 03641 810 oder per E-Mail an id.lpi.jena@polizeilthueringen.de gemeldet werden.

Frische Graffitis in Jena-Ost

In der Magnus-Poser-Straße als auch an einer Schule in der Dammstraße, wurden frische Graffitis entdeckt und der Polizei gemeldet. Unbekannte brachten Schriftzüge in roter Farbe an die Wände. Der Inhalt der Statements weist einen politischen Bezug auf. Die Polizei teilte mit, dass Anzeigen erstattet und die Ermittlungen aufgenommen wurden.

Verkehrskontrolle mit Folgen

Die Polizei teilte am Dienstag mit, dass während einer Vekehrskontrolle in der Camburger Straße ein 37-Jähriger mit seinem Audi angehalten wurde. Bei der routinemäßigen Kontrolle, stellten die Beamten fest, dass der Mann keine Fahrerlaubnis besaß und zudem berauscht am Steuer saß. Nach der Blutennahme wurden entsprechende Anzeigen gestellt.

Einbruch in Hotel am Anger

In der Nacht zum Montag verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Hotel in der Straße Am Anger. Der oder die Täter gelangten über ein Fenster in das Gebäudeinnere und suchten anschließend die Büroräume auf, teilte die Polizei mit.

Aus dem Büro entwendeten die Diebe den Tresor mit den Wocheneinnahmen des Hotels im mittleren vierstelligen Bereich. Im Anschluss konnten die Täter ungesehen fliehen. Die Polizei konnte Spuren am Tatort sichern und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Unbekannte demolieren Fahrrad

Ein Schüler einer Gemeinschaftsschule am Jenzigweg stellte sein Fahrrad am Montagmorgen wie gewohnt auf dem Schulhof ab. Als er am Nachmittag zu seinem Rad zurück kam, stellte er fest, dass sein Drahtesel beschädigt wurde.

Laut Polizeiangaben, haben Unbekannte am Fahrrad Kabel und den Bowdenzug abgerissen und zudem den Sattel gestohlen. Hinweise nimmt die Poliezeiinspektion Jena entgegen.

