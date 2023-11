Wortgewaltige neue Veranstaltungsreihe in Hummelshain

Hummelshain Ein streitbarer Gesprächspartner ist zu Gast im Neuen Schloss Hummelshain.

Der prächtige Festsaal des Neuen Jagdschlosses öffnet seine Pforten erstmals am Freitag, 8. Dezember, für die Veranstaltungsreihe Wortgewaltig. „Die Protagonisten werden vor die Aufgabe gestellt, ihre wortgewaltigen Talente dem Publikum ebenso ernsthaft wie unterhaltend zu präsentieren; literarisch, politisch, philosophisch, kabarettistisch“, teilt Veranstalter Horst Forytta mit. Nach Lesungen folgten Gespräche.

Erster Gesprächspartner ist der ehemalige Politiker Peter-Michael Diestel. Er war letzter DDR-Innenminister und führte die Verhandlungen zum Einigungsvertrag mit. Diestel gründete 1990 die Deutsche Soziale Union (DSU) mit und führte sie als Generalsekretär. Er war später als CDU-Politiker Fraktionschef und Oppositionsführer im brandenburgischen Landtag, Präsident des Fußballklubs Hansa Rostock, Rechtsanwalt und Buchautor. Diestel sei streitbar und - wie für die Veranstaltung passend - wortgewaltig.

In der Pause haben die Besucher jeweils Gelegenheit, ihre Fragen schriftlich an den Autoren zu stellen, die dann vom Moderator Dietmar Hild zur Beantwortung übermittelt werden. Die Thalia Buchhandlung Jena ist Kooperationspartner. Wortgewaltig startet am Freitag, 26. Januar, ins neue Jahr.