Zahlreiche Gäste beim Reinstädter Landmarkt

Reinstädt. Am Fuße der Kemenate sowie auf dem Gelände an der Kirche hatten sich etwa 30 regionale Produzenten versammelt.

Ein Schlückchen selbst gemachten Eierlikör schenkt Katrin Käppel von der Manufaktur Landgeschmack aus Niederroßla ihrem Gast ein. Gemeinsam mit Ehemann Dieter Käppel bot sie beim Reinstädter Landmarkt auch Marmeladen und Gelees an. Mehr als 1000 Gäste besuchten am Pfingstsonntag den Markt. Am Fuße der Kemenate sowie auf dem Gelände an der Kirche hatten sich etwa 30 regionale Produzenten versammelt, um ihre Waren anzubieten.