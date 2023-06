Zwei Frauen bei Brand in Jena verletzt

Jena. Bei einem Brand in Jena sind zwei Frauen verletzt worden. Sie mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Zwei Frauen sind nach einem Brand in Jena mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gekommen. Zeugen sahen am Sonntagnachmittag Flammen über eine Balkonbrüstung schlagen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Brandwohnung war den Angaben zufolge unbewohnt, der Inhaber war nicht da. Es ist unklar, wo der Brand ausbrach. Auch Ursache und Schaden seien noch nicht bekannt. Die 22 und 57 Jahre alten Hausbewohnerinnen wurden leicht verletzt.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

