Zwölfjähriger auf Diebestour in Brandruine - Dieb mit Höhenangst

Das Schreibwarengeschäft mit Postagentur in der Heinrich-Heine-Straße in Stadtroda nach dem Brand.

Die Meldungen der Polizei für Jena und den Saale-Holzland-Kreis.

Unfall nach missachtetem Rotlicht

Gegen 12:30 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall an der Kreuzung Käthe-Kollwitz-Straße und Saalbahnhofstraße in Jena. Ein 39-jähriger Fahrer eines VW fuhr auf der Käthe-Kollwitz-Straße in Richtung Am Anger. Dabei passierte dieser die Ampel der Kreuzung Saalbahnhofstraße bei Grün. Ein 15-jähriger Radfahrer fuhr zeitgleich auf der Saalbahnhofstraße in Richtung Lutherplatz. In der Kreuzung missachtete dieser das für ihn zeigende Rotlicht, sodass es zu einem Zusammenstoß des Fahrrades mit dem Pkw kam. Dabei wurde der Radfahrer verletzt und musste medizinisch versorgt werden.

Zwölfjähriger auf Plünderungstour in abgebranntem Geschäft

Zu einer recht gefährlichen Aktion ließ sich am Dienstagmittag ein Zwölfjähriger hinreißen. Zeugen beobachteten, wie der Junge in eine durch einen eindrang und verschiedene Gegenstände aus dieser entwendete. Die Polizei suchte nach der Spurensicherung die Wohnanschrift in Bollberg auf.

Hier konnte dann auch das Beutegut, über 100 Pokémon-Karten sowie ein verrußten Permanentmarker gefunden werden. Auf Nachfrage gab der Zwölfjährige die Tat zu. Nicht nur dass sich der kleine Langfinger durch diese Handlung selbst in Gefahr begab, auch das widerrechtliche Betreten des Objektes sowie die Entwendung der Gegenstände wird nun strafrechtlich geprüft.

Süßigkeitendiebe

Nicht nur Lust auf etwas Süßes, sondern mehr noch das Verlangen nach etwas Bargeld, hatten am Dienstagnachmittag zwei Diebe in Eisenberg. Ein Zeuge teilte der Polizei mit, dass sich zwei Personen an einem Süßigkeitenautomaten in der Eisenberger Schützengasse zu schaffen machen. Nachdem der Automat komplett zerstört wurde, entfernten sich die Diebe mit Fahrrädern in Richtung Schützenplatz. Dank Zeugen ergaben sich hinreichende Anhaltspunkte zu den beiden Tätern, gegen die nun ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde.

Dieb bricht wohl wegen Höhenangst ab

Dienstagvormittag stellte ein Mitarbeiter eines Erzeugergroßmarktes in Laasdorf einen versuchten Diebstahl fest. Nach ersten Erkenntnissen bestieg ein Unbekannter das Vordach des Eingangsbereiches und gelang so auf ein Zwischendach. Von dort aus begab dieser sich zu einem Dachfenster, welches mit einer Glasflasche eingeworfen wurde. Da anscheinend die Einstieghöhe ins Gebäudeinnere doch zu hoch war, ließ der Langfinger von seinem Vorhaben ab, hinterließ jedoch den Sachschaden am Dachfenster.

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen