13-jähriger Bruchpilot: Jugendlicher schrottet im Landkreis Sömmerda Auto

Elxleben. Ein 13-Jähriger ist mit einem Transporter durch ein geschlossenes Garagentor geschossen und gegen ein geparktes Auto gerast. Seine Mutter zeigte sich wenig erfreut.

Ein bisschen Musikhören mit Freunden - an sich keine verwerfliche Sache. Wenn dabei allerdings 4000 Euro Sachschaden entstehen, schon.

Ein 13-Jähriger ist Montagnachmittag auf die Idee gekommen, mit vier Freunden in einer Garage in Elxleben Musik zu hören. Die Gruppe setzte sich dazu in einen Transporter und fand zufällig den Zündschlüssel. Der Teenager startete den Motor. Ungewollt schoss der Opel durch das geschlossene Garagentor und stieß gegen ein geparktes Auto.

Der Bruchpilot wurde seiner wenig erfreuten Mutter übergegen. Zudem erhielt er eine Anzeige.

Weitere Polizeinachrichten aus Thüringen: