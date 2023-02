Die Hinterlassenschaft der Riesen Et und Fin im Weimarer Land

An der Fassade von Buttelstedts Kindergarten ist die Sage der beiden Riesen Et und Fin, die sich den Wetzstein zuwerfen, bildlich dargestellt.

Buttelstedt. Zwei mehrere tausend Jahre alte Steinblöcke im Norden des Weimarer Landes sollen bei einer sagenhaften Grasmahd an dem Ort gelandet sein.

Auf ihren amüsanten Streifzügen im Kampf gegen die Römer darf es den gallischen Comic-Helden Asterix und Obelix an drei Dingen nicht fehlen: an Zaubertrank, Wildschweinbraten und Hinkelsteinen. Während man im Weimarer Land nach Zaubertränken vergeblich sucht und Schwarzwild in so großer Zahl vorkommt, dass es kaum der Rede wert ist, bieten sich den Freunden von Hinkelsteinen nördlich von Weimar zwei Raritäten. In Buttelstedt und Ettersburg befinden sich solche prähistorischen Steinblöcke, die auch Menhir genannt werden. Dieser Name leitet sich aus dem Bretonischen von „maen“, also Stein, und „hir“, lang, ab.

Der Menhir von Buttelstedt, der sich gleich an der B 85 befindet, ist als geschütztes Bodendenkmal ausgewiesen. Foto: Jens Lehnert

Wie die mehrere tausend Jahre alten Monolithen aus Muschelkalk hierher gelangten, ist nicht bis ins letzte Detail verbrieft. Als sicher kann gelten, dass Obelix nicht seine Hände im Spiel hatte. Vielmehr, so erzählt eine Sage, sollen zwei Riesen vor langer Zeit gleichzeitig Gras auf ihrem Gebiet gemäht haben, der eine auf dem Ettersberg, der andere weiter nordöstlich auf dem Höhenzug der Finne.

Die Riesen und der Wetzstein

Jenem Hünen auf dem Ettersberg wurde jedoch seine Sense stumpf. Deshalb er rief seinem Gevatter auf der Finne zu, er solle ihm einen Wetzstein herüber werfen. Der Angerufene erfüllte den Wunsch und warf seinem Nachbarn den Stein zum Schärfen zu. Allerdings hatte er nicht die Kraft, ihn ganz bis zum Ziel zu schleudern. Bereits bei Buttelstedt fiel er zu Boden, sagen die Buttelstedter. Dass er es immerhin bis Ettersburg schaffte, ist wiederum dort überliefert.

So vage die Sage sein mag, ist sie dennoch nicht in Vergessenheit geraten. Vor zehn Jahren füllten sie die Buttelstedter mit neuem Leben, als sie ihrem seinerzeit eingeweihten Kindergarten den Namen der riesigen Kumpane von Ettersberg und Finne gaben: „Et und Fin“.

Die forschenden Pfleger der hiesigen Bodendenkmäler haben freilich andere Erklärungen für das Erscheinen der Menhire. Der senkrecht stehende, etwa 2,80 Meter hohe Stein am nördlichen Ortsrand Buttelstedts ist schätzungsweise 4000 Jahre alt. Lange wurde gemutmaßt, dass er eine Grenz- oder Wegmarke darstellt. Heute weiß man, dass es sich um einen Totenstein handelt. Ein Menhir wurde ans Kopfende eines Hünengrabes als Seelenthron gesetzt, da man glaubte, die Seele des Verstorbenen verließ zuweilen ihr Grab, um auf dem „hohen Stein“ Platz zu nehmen.

Buttelstedter Menhir ist der am besten erhaltene in Thüringen

Wenngleich er einst in zwei Teile zerbrochen war, in den 1950er-Jahren mit Zement wieder zusammengesetzt wurde und zwischenzeitlich weiß angestrichen war, gilt der Buttelstedter Menhir als der am besten erhaltene in Thüringen. Wobei sich die Zahl der noch bestehenden Exemplare im Freistaat auf ein halbes Dutzend beschränkt.

Auf seiner Oberseite wurde der Ettersburger Menhir offenbar nachträglich bearbeitet und geglättet. Foto: Jens Lehnert

Dazu zählt der Menhir von Ettersburg. Ursprünglich soll er vor der Gottesackerlinde am alten Kirchhof gestanden haben, was darauf hindeutet, dass er im Mittelalter als Gerichts- oder Richtstätte diente. Inzwischen steht der Monolith, der etwa 1,90 Meter lang und anders als sein Buttelstedter Verwandter nicht säulen- sondern plattenförmig ist, nicht mehr aufrecht. Er liegt an der Schlosskirche und wird als Sitzbank genutzt.

Anfahrt und Lage

Der Buttelstedter Menhir ist direkt an der Bundesstraße 85, etwa 100 Meter nördlich von Buttelstedt in Richtung Kölleda zu finden. Von der Fahrbahn aus führt eine kleine Treppe hinunter zum Stein.

Der Menhir in Ettersburg befindet sich mitten im Ort. Wer von Weimar aus nach Norden fährt, links nach Ettersburg abbiegt und das Dorf durchquert, stößt direkt an der Einfahrt zum Schloss auf den unter einem Baum liegenden Stein.

In der Serie „Sagenhaft“ stellen wir Orte der näheren und weiteren Region vor, um die sich Geschichten und Sagen ranken.