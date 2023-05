Basketball-Talent Radojicic bleibt Medipolis SC Jena treu

Jena. Warum sich der 21-jährige Aufbauspieler für einen Verbleib beim Pro-A-Ligisten entschieden hat.

Die Basketballer von Medipolis SC Jena können auch in Zukunft auf Vuk Radojicic bauen. Wie der Verein mitteilte, hat der serbische Aufbauspieler seinen Vertrag beim ProA-Ligisten bis 2025 verlängert.

„Jena ist für mich zur zweiten Heimat geworden. Ich habe eine besondere Beziehung zu den Leuten im Verein, meinen Mitspielern sowie den Fans aufgebaut“, so der 21-Jährige. Darüber hinaus freue er sich auf das Wiedersehen mit Chefcoach Björn Harmsen: „Wir haben bereits vor fünf Jahren zusammengearbeitet, als ich noch ein Jugendlicher war und ich freue mich darauf, wieder unter seiner Führung zu spielen“, sagt Radojicic.

Harmsen meint: „Ich freue mich sehr über die weitere Zusammenarbeit. Vuk ist ein wichtiges Gesicht von Medipolis SC Jena. Er wird hoffentlich den nächsten Schritt gehen und eine größere Rolle ausfüllen. Insgesamt wird Vuk deutlich mehr Verantwortung auf der Aufbauposition bekommen, das Spiel mehr dirigieren und leiten. Er bringt die Intelligenz und auch die Physis mit, auf diesem Niveau gegen fast jeden zu spielen. Gemeinsam werden wir daran arbeiten, dass Vuk noch aggressiver in seiner Penetration zum Korb wird und auch im Rebounding einen Schritt nach vorn macht.“

In der abgelaufenen Saison kam der seit 2018 in Jena spielende Publikumsliebling in 28 Spielen mit jeweils über 19 Minuten zum Einsatz und belegte damit, wie der Weg vom Jugend- zum Profispieler beschritten werden kann. Im neuen Team von Rückkehrer Harmsen stellt er ein wichtiges Puzzleteil dar.