Rot-Weiß Erfurt holt Stürmer aus Jena

Erfurt. Mit Romario Hajrulla vermeldet Fußball-Oberligist FC Rot-Weiß Erfurt einen Neuzugang. Der Stürmer wechselt ablösefrei aus Jena, wo sein Vertrag ausläuft.

Fußball-Oberligist FC Rot-Weiß Erfurt hat sich die Dienste von Romario Hajrulla gesichert. Dessen Vertrag beim FC Carl Zeiss Jena läuft am Jahresende aus. Eine Verlängerung hatte der griechische Stürmer abgelehnt. Nun wechselt er innerhalb Thüringens zum Erzrivalen. Schon im Sommer hatte Erfurt ein Auge auf Hajrulla geworfen; der Spieler sich jedoch anders entschieden.

Seine Klasse stellte der 23-Jährige in der bisherigen Hinrunde unter Beweis. Für die Jenaer U23 traf er in zehn Oberliga-Spielen zwölfmal und leistete zwei Torvorlagen. Im Regionalliga-Team von Carl Zeiss brachte es Hajrulla allerdings nur auf 51 Einsatzminuten (ein Treffer). Womöglich hatte sich der Angreifer mehr ausgerechnet, weshalb er sich gegen einen Verbleib an der Saale entschied.

Der Rot-Weiß Erfurt Newsletter Wir versorgen Sie einmal in der Woche mit aktuellen Nachrichten, Hintergründen und exklusiven Interviews rund um den Thüringer Traditionsverein FC Rot-Weiß Erfurt. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Rot-Weiß-Geschäftsführer Franz Gerber freut sich indes über den gelungenen Transfer: „Mit Romario Hajrulla erhalten wir einen weiteren talentierten und entwicklungsfähigen Spieler, der beidfüßig ist und in der Offensive flexibel einsetzbar ist. Bei seinen früheren Stationen hat er bereits mehrfach seine Torgefährlichkeit unter Beweis gestellt“, ließ er auf der Vereinshomepage wissen.