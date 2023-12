Gothaer Lokalsport-Kurznachrichten

Melina Mattys holte in Italien Silber.

Gotha. Silber für Mattys

Karate-Talent Melina Mattys (Nippon Gotha) überraschte bei der in Venedig ausgetragenen Youth-League mit der Silbermedaille. Mattys, im November in Kaiserslautern erstmals Deutsche Meisterin geworden, kämpfte sich in der U16-Kategorie (bis 61 kg) bis ins Finale vor. Hier traf sie auf die Italienerin Marialuigia Cocca. Der spannende Endkampf endete 5:5, die Kampfrichter entschieden dann zugunsten der Italienerin.

Hörselgau gefordert

Eine schwere Aufgabe hat Handball-Landesligist HSG Hörselgau/Waltershausen am Samstag vor Augen. Die Reise geht zum ungeschlagenen Spitzenreiter HSG Saalfeld/Könitz. Start ist 17 Uhr.

Junior-Rockets im Einsatz

Die Basketball-Talente der Junior Rockets wollen in ihrer JBBL-Relegationsgruppe den nächsten Sieg einfahren. Zu Gast ist am Sonntag ab 13 Uhr die BG Zehlendorf in der Herzog-Ernst-Sporthalle.

Cheerleader siegen

Bei der in Ilsenburg ausgetragenen Landesmeisterschaft von Sachsen-Anhalt und Thüringen im Cheerleading wussten sich die Devilz aus Gotha stark in Szene zu setzen. Den verschiedenen Mannschaften gelangen gleich drei Siege, hinzu kam ein zweiter und dritter Platz. Die meisten Teams qualifizierten sich für die Regionalmeisterschaft.

Handball-Damen Außenseiter

Die Handball-Damen vom SV Behringen/Sonneborn sind im letzten Spiel des Jahres bei der JSG Ilm-Kreis gefordert (Samstag/17 Uhr). Als Vorletzter könnte sich der Aufsteiger ein wenig nach oben arbeiten, allerdings haben die Hausherren als Dritter die Favoritenrolle inne.