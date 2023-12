Gothaer Sportkurznachrichten – Volleyballerinnen siegen sicher, Schachturnier in Waltershausen

Volleyball: VC Gotha an der Spitze

Mit zwei klaren 3:0-Heimsiegen gegen den SV Medizin Bad Liebenstein (17, 19, 9) und 1. Sonneberger VC II (17, 23, 5) haben die Verbandsliga-Volleyballerinnen vom VC Gotha ihren ersten Platz in der Südstaffel untermauert. Bad Liebenstein war mit nur sieben Spielerinnen angereist und musste die Überlegenheit der Gothaerinnen schnell anerkennen. Nach nur 72 Minuten verwandelten diese ihren Matchball und sparten so Kräfte für das Aufeinandertreffen mit Sonneberg, das ebenfalls mit schmalen Kader antrat. Der VC konnte hingegen aus dem Vollen schöpfen und sah sich nur im zweiten Durchgang größerer Gegenwehr ausgesetzt. Mit nunmehr 21 Punkten liegt man deutlich vor dem VfB Suhl III, der aber auch zwei Partien weniger ausgetragen hat. Weiter geht es am 13. Januar in Eisenach. tr

Behringens Handball-Damen ohne Chance

Keine Chance hatten die Oberliga-Handballerinnen vom SV Behringen/Sonneborn bei der HSG Saalfeld/Könitz. Der Tabellenführer erwies sich für den Aufsteiger als eine Nummer zu groß und gewann ohne Probleme mit 35:20 (18:11). Bis zum 5:7 aus ihrer Sicht – Lisa Lippmann war per Siebenmeter erfolgreich (12:03 min) – hielten die Gäste mit, ehe Saalfeld mit einem 5:1-Lauf davonzog. Vor allem Paula Büttner war von Behringen kaum zu stellen und erzielte 13 Treffer. Durch die erwartbare Niederlage bleibt Behringen Vorletzter. Am Samstag steht bei der HSG Ilm-Kreis das letzte Spiel des Jahres an. tr

Schachturnier in Waltershausen

Die Abteilung Schach der ZSG Grün-Weiß Waltershausen trägt am Freitag ihr traditionelles Weihnachts-Kinderturnier aus. Gespielt wird über fünf Runden, die Bedenkzeit je Spieler und Partie beträgt 15 Minuten. Die Wertung erfolgt in vier Altersgruppen: U8, U10, U12 und U18. Beginn des Turniers, das im Sporthaus Waltershausen ausgetragen wird, ist 15.30 Uhr. red