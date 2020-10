Knapp, aber verdient: VfB Apolda holt drei Punkte in Kaulsdorf

Andranik Tatevosyan war mächtig in Eile. Gerade hat er mit der zweiten Mannschaft des VfB Apolda in der 1. Kreisklasse drei wunderbare Punkte eingefahren, da musste er auch schon weiter. Mal eben 70 Kilometer mit dem Auto nach Kaulsdorf, um dort die erste Mannschaft in der Landesklasse zu unterstützen. „Anders ging es nicht, damit wir wenigstens drei Auswechselspieler auf der Bank hatten“, erklärt Gordon Sierig, der Trainer des VfB.

Das Erfolgsgeheimnis dieser Dienstreise sei die geschlossene Mannschaftsleistung gewesen, wie es Sierig sagt. Der Gegner habe selbst kaum Möglichkeiten gehabt, ein Tor zu erzielen. Zu erwähnen sei trotzdem die wirklich gute Anfangsphase der Hausherren, in der die TSG immer wieder das Apoldaer Tor bespielte. Doch dank Abstimmungsschwierigkeiten bei Julian Esefeld und David Böse war die erste Chance dahin, gefährlich zu werden – die zweite vergab Maurice Ruderisch, dessen Schuss sichere Beute von VfB-Keeper Maximilian Marzian war. Die Glockenstädter selbst versuchten ihr Glück vor allen Dingen über die ruhenden Bälle. Doch sowohl der Versuch von Tobias Döpel als auch der von Darius Fauer stellten für den Schlussmann der TSG, für Tobias Wolf kein Problem dar.

Auch nach der Pause blieb es ein Duell auf Augenhöhe, das sich vor allem durch die robuste Zweikampfführung auf beiden Seiten hervortat. „Die Jungs haben das richtig gut gemacht, waren aggressiv, haben gut verschoben“, sagt VfB-Coach Sierig.

Joker Tim Grune besorgte das Goldene Tor für den VfB

Kaulsdorf wurde nur einmal gefährlich, Esefeld stand aber im Abseits. Und als sich alle schon auf ein 0:0 einstellten, fiel das Goldene Tor doch noch. Vorausgegangen war ein Fehlpass in der Vorwärtsbewegung der TSG, dann ging es rasch – und der eingewechselte Tim Grune überwand den Torwart der Kaulsdorfer. Der Jubel hernach war dementsprechend groß, der eingefahrene Sieg sei ja auch ein verdienter gewesen, wie es Sierig anführt – und schließlich verschaffen diese drei Auswärtszähler dem Aufsteiger Apolda nun etwas Luft nach unten. „1:0 ist 1:0 und das ist gewonnen. Das gibt den Jungs wieder Selbstvertrauen“, sagt Sierig. Man habe der Liga signalisiert, dass man in Apolda in der Lage ist, auch in der Landesklasse Spiele zu gewinnen und – was ihm besonders wichtig gewesen sei – das auch zu Null. Dass die Personaldecke dabei äußerst dünn gewesen sei – es fehlten unter anderem Andreas Schnacke und Steve Weilepp, insgesamt sechs Akteure des Aufgebots –, sei dabei ebenso erwähnenswert, wie es Sierig sagt. Personell sei man am Limit gewesen. Auch deshalb war es ihm extrem wichtig, dass auch die drei mitgereisten Ergänzungsspieler ein paar Minuten am Erfolg teilhaben durften. „So konnten es auch alle genießen“, sagt Sierig. Eben auch Andranik Tatevosyan, den der Trainer getrost als seinen Sechspunktespieler des Wochenendes apostrophieren darf. Denn er leitete mit seinem 1:0 für die Reserve schon den Sieg gegen Bad Sulza ein. „Rundum hat also alles gepasst“, sagt Sierig.

Mit dem Erfolg im Rücken geht es nun in ein freies Wochenende. Es habe Überlegungen gegeben, da ein Testspiel zu absolvieren. Davon sei man aber abgekommen, wie es Sierig betont. „Wir trainieren dafür. Mal keine Spielbelastung zu haben, ist vielleicht auch für die Köpfe der Spieler ganz gut“, sagt er. Die Pause, so fährt er fort, komme zum richtigen Zeitpunkt. Es sei an der Zeit, mal durchzuschnaufen. Andranik Tatevosyan wird’s bestätigen.