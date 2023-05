Kommentar: Grundstein gelegt

Holger Zaumsegel über gute Aussichten für den FCC.

Platz drei souverän gesichert, die beste Rückrunde aller Regionalligisten gespielt: Es läuft für den FC Carl Zeiss Jena. Und es wächst dank dem Trainerteam um René Klingbeil etwas zusammen. Von den Leistungsträgern haben nur Kevin Wolf und Maximilian Krauß noch keinen Vertrag für die neue Saison unterschrieben. Wobei bei beiden ein Verbleib nicht ausgeschlossen ist. So oder so werden die Saalestädter ihr Erfolgsteam in großen Teilen zusammenhalten. Damit ist schon einmal der Grundstein für eine erfolgreiche neue Spielzeit, in der im Nordosten der Regionalliga-Meister direkt aufsteigt, gelegt.

Holger Zaumsegel Foto: Tino Zippel

Das macht Mut, dass die Jenaer 2023/2024 trotz eher geringer finanzieller Mittel eine gewichtige Rolle spielen werden. Zumal mit Elias Löder schon eine Top-Neuverpflichtung perfekt gemacht wurde. Ein, zwei weitere sollten noch folgen. Dafür legt sich Trainer Klingbeil, wie er nach dem Spiel verriet, schon seit Januar ins Zeug. Er kann vielleicht nicht mit dem großen Geld locken, dafür aber mit einem aussichtsreichen Projekt.

Doch ganz so weit muss der Blick in die Zukunft noch nicht gehen. Trotz der sportlichen Bedeutungslosigkeit wartet der letzte Spieltag noch mit einem Titelrennen für Jena und Erfurt auf. Wer wird Nummer eins im Freistaat, lautet die große Frage? Spannung ist garantiert.