Medipolis SC Jena: Offene Trainerfrage und ein Spiel zum Genießen

Jena. In Karlsruhe verabschieden sich die Jenaer Basketballer aus der Saison. Währenddessen wird über den Trainer für die neue Saison diskutiert.

Geht es nach Michael Mai, heißt der Trainer der Zweitliga-Basketballer von Medipolis SC Jena in der neuen Saison: Michael Mai. „Ich würde mich freuen, wenn ich die Chance bekäme, die Mannschaft zurück in die Spitze der ProA zu führen“, meint der 48-jährige Coach vor dem letzten Saisonspiel am Samstag beim Tabellendritten PS Karlsruhe Lions. Jena sei der erste Ansprechpartner des US-Amerikaners, der den Club vor dem Abstieg bewahrt hat. „Aber die Entscheidung müssen die Gesellschafter treffen“, sagt er. Medipolis SC hat bis nächste Woche noch die Option, Mais Vertrag zu verlängern.

Die Trainerfrage soll, so heißt es aus Vereinskreisen, in der kommenden Woche endgültig entschieden werden. Neben dem Mai-Verbleib wird auch über ein Comeback von Björn Harmsen diskutiert.

Zunächst steht aber noch das Spiel in Karlsruhe an. Für beide Teams geht es sportlich um nichts mehr. „Die Spieler sollen ihre letzte Partie zusammen genießen“, findet Mai, für den es eine Rückkehr an die alte Wirkungsstätte wird. In der Saison 2017/18 führte er Karlsruhe ins Play-off-Halbfinale und wurde ProA-Trainer des Jahres. „Wir hatten dort eine sehr schöne Zeit.“

„Saison-Abschlussbraten“ am Sonntag

Natürlich streben seine Jenaer bei den Löwen den Sieg an. Die Spieler, von denen nur wenige in der neuen Saison in Jena bleiben werden, sollen zeigen, dass sie mit einem Topteam mithalten können. Talent Raphael Falkenthal (17 Jahre) werde zudem zu seinem vierten ProA-Einsatz kommen und viel Spielzeit erhalten. Sicherlich auch Vuk Radojicic (21), der von den Jena-Fans zum Spieler der Saison gewählt wurde.

Am Sonntag können die Anhänger sich dann beim sogenannten „Saison-Abschlussbraten“ ab 14.30 Uhr vor der Sparkassen-Arena von den Spielern und dem Trainerteam noch einmal verabschieden.

Karlsruhe – Jena, Samstag, 19.30 Uhr, live bei www.sportdeutschland.tv