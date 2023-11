Post Mühlhausen scheidet im Pokalviertelfinale aus

Bitterer Freitagabend für Steffen Mengel und Co. in Grünwettersbach.

Viele hohe Führungen nicht genutzt und letztlich klar mit 0:3 verloren – das Pokalgastspiel des Tischtennis-Erstligisten Post SV Mühlhausen beim Ligakonkurrenten ASV Grünwettersbach avancierte zum ungewünschten Deja-Vu-Erlebnis. In der Liga hatte Post im Ortsteil von Karlsruhe ebenfalls 0:3 verloren. Damit verpassten die Mühlhäuser das Final Four. Bereits im ersten Einzel ließ Daniel Habesohn gegen Tiago Apolonia in den ersten zwei Sätzen viele Möglichkeiten aus und unterlag schließlich 1:3. Ähnlich erging es Steffen Mengel im Duell mit Ricardo Walther, wobei der ASV-Akteur meist tonangebend war. Ovidiu Ionescu sorgte mit seinem 2:3 gegen Deni Kozul für die Entscheidung.