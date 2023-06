Was Fans vorm Landespokalfinale zwischen FC Carl Zeiss Jena und Wacker Nordhausen wissen müssen

Jena. Am Sonnabend steigt das Pokalfinale im Ernst-Abbe-Sportfeld in Jena. Für Fans gibt es einiges zu beachten – und für manche eine gute Nachricht.

Am Samstag, 3. Juni, findet das Finale im Thüringer Landespokal im Ernst-Abbe-Sportfeld in Jena statt. Der Regionalligist FC Carl Zeiss Jena trifft auf das Oberliga-Team des FSV Wacker 90 Nordhausen. Anstoß ist um 12.15 Uhr. Wir haben alle Informationen zur Partie zusammengetragen.

Eintrittskarten: Der Thüringer Fußball-Verband hatte ursprünglich als Ziel 5000 Zuschauer benannt. Diese Zahl ist mit 5300 verkauften Tickets schon überboten. Für die Jenaer Zuschauer sind noch Stehplatzkarten für die Nordtribüne in den Pressehäusern in Jena und Gera erhältlich. Falls die Partie bis dahin nicht ausverkauft ist, öffnen auch die Tageskassen. Die Plätze für den Gästeblock werden direkt über Wacker Nordhausen angeboten.

Parkplatznot im Stadionumfeld: Anreise mit Nahverkehr empfohlen

Anreise: Der Thüringer Fußball-Verband empfiehlt den einheimischen Fans, mit dem Nahverkehr anzureisen. Im Jenaer Stadtgebiet ist die Nutzung der Straßenbahnen, Busse und Eisenbahnen zwei Stunden vor und bis zu zwei Stunden nach dem Spiel kostenfrei mit der Eintrittskarte fürs Stadion möglich.

Parkplätze: Der Parkplatz direkt am Stadion steht nicht zur Verfügung. Die VIP- und Ehrengäste nutzen den Parkplatz am Sportforum, der nicht für andere Stadionbesucher offensteht. Eine Alternative ist der kostenpflichtige Seidelparkplatz. Jedoch ist zu bedenken, dass in der Stadt Jena am Samstag weitere Veranstaltungen stattfinden und sich an der Muskelkirche auch das Ziel der 100-Kilometer-Wanderung um Jena befindet.

Jenaer Fans betreten Stadion über Osteingang an Stadtrodaer Straße

Stadionöffnung: Der Eintritt ist ab 10.15 Uhr möglich. Jenaer Fans kommen nur über den Osteingang ins Ernst-Abbe-Sportfeld. Jenaer Zuschauer, die sich aus Richtung Innenstadt oder Paradiesbahnhof zu Fuß zum Stadion begeben, sollten den Weg über den Bereich Märchenbrunnen/Oberaue zum Haupteingang an der Seite zur Stadtrodaer Straße nutzen.

Beim Halbfinale im Landespokal 2016 führte der heutige Jenaer Trainer René Klingbeil den FCC zum 2:0-Sieg gegen Wacker Nordhausen. Foto: Tino Zippel

Ausschank: Im Gegensatz den meisten Risikospielen in der Saison des FC Carl Zeiss Jena darf zum Endspiel Alkohol ausgeschenkt werden.

Anreise Nordhausen-Fans: Die Fans aus Nordhausen nutzen die Autobahnausfahrt Göschwitz und können für Pkw und Kleinbusse die Parkplätze am Burgauer Weg in der Nähe des Stadions nutzen. Diese erreichen sie über den Bahnübergang in der Mühlenstraße. Etwa 80 Stellplätze sind verfügbar.

Fernsehübertragung: Die Spiele des Finaltags der Amateure laufen ab 12.05 Uhr live in einer Konferenz der ARD. Der MDR zeigt das Spiel im Stream in voller Länge.

Schmerzhaftes Training beim FC Carl Zeiss Jena: Ausfall für Pokalfinale droht

Umbau im Ernst-Abbe-Sportfeld fürs Pokalfinale

Fußball-Landespokal: Endspiel mit Beigeschmack