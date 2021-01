Weimarer Arzt als Vorbild in Pandemie-Zeiten

Weimar Der vor 100 Jahren verstorbene Weimarer Arzt Ludwig Pfeiffer setzte sich für die Seuchenbekämpfung ein. Er hat vieles angestoßen, was auch in der aktuellen Pandemie noch umgesetzt wird.

Als Thomas Schröter im Herbst 2019 mit tiefschürfenden Recherchen über den Thüringer Arzt Ludwig Pfeiffer (1842-1921) begann, konnte er nicht ahnen, welche Aktualität wenig später erlangen würde, wofür sich Pfeiffer zeitlebens mit ganzer Kraft eingesetzt hat: die Bekämpfung von Seuchen. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog

Ausgerechnet jetzt, da sich Pfeiffers Todestag zum 100. Mal jährt, wird die Menschheit erneut von einer Infektionskrankheit heimgesucht, die sich rasend schnell ausbreitet und weltweit bereits Hunderttausende Todesopfer gefordert hat. "Es gibt", sagt Schröter, der selbst Internist und außerdem 2. Vorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen (KV) ist, "unglaublich viele Parallelen".

Pfeiffer, der als junger Arzt Geheimer Medizinalrat in Weimar wurde und von 1872 an Leibarzt der Großherzogin Sophie war, war beispielsweise maßgeblich an der Bekämpfung der Cholera-Epidemie beteiligt, die Weimar 1866 erfasste. Bis dahin war die Stadt von der todbringenden Seuche, die bei dieser vierten Welle von Indien aus nach Europa kam, verschont geblieben.

Datenerfassung angeregt

"Ludwig Pfeiffer hat die Aufzeichnungen der Vorgängergenerationen zum Typhus studiert und parallel dazu erfasst, in welchen Stadtteilen und unter welchen Bedingungen Menschen an der Cholera erkrankten, um ihre Ausbreitung zu verstehen", sagt Schröter. Zugleich habe Pfeiffer seine Kollegen in ganz Thüringen dazu angehalten, solche Statistiken zu erstellen und ihm zukommen zu lassen.

"Das war ähnlich wie heute, wo dem Robert-Koch-Institut Zahlen gemeldet werden. Nur dass sie damals händisch erfasst wurden", sagt Thomas Schröter. Ihm nötigt es Bewunderung, dass Pfeiffer eine solche Erhebung aus eigenem Antrieb anstieß und er aus der Datenlage auch die richtigen Schlussfolgerungen zog: nämlich dass der Cholera-Erreger vor allem durch verunreinigtes Trinkwasser übertragen wird und deshalb die hygienischen Bedingungen etwa durch Wasserwerke zur Trinkwasseraufbereitung verbessert werden müssen. Thomas Schröter: "Vieles von dem, was wir heute für selbstverständlich halten, geht auf Pfeiffers Initiative zurück."

Unermüdlich an der Verbesserung der Impftechnik und des Impfstoffs gearbeitet

Genauso habe sich der Weimarer Arzt für die im 18. Jahrhundert in England erfundene Pocken-Impfung eingesetzt, bei der Pustelsekret von Kuhpocken Gesunden in die Haut geritzt wird. Pfeiffer testete das nicht nur im Selbstversuch, er übernahm 1882 auch die Leitung des zunächst privat gegründeten herzoglichen Impfinstituts und arbeitete unermüdlich an der Verbesserung der Impftechnik und des Impfstoffs. Dabei ließ er sich auch von Impfgegnern nicht beirren, die zum Beispiel in Karikaturen Impflingen Kuhschwänze und -hufe wachsen ließen.

Wenn in diesem Jahr mit einem vielfältigen Programm der Verdienste Pfeiffers gedacht wird, dann soll gerade mit Blick auf die hohe Aktualität an dieses segensreiche Wirken erinnert werden. Aber genauso an Pfeiffers Expertise etwa auf dem Gebiet der Steinzeitforschung. Zehn Punkte umfasst die Pfeiffer-Würdigung unter Schirmherrschaft der KV. Zumindest der erste - ein Vortrag am 17. Februar, 17 Uhr, im Stadtarchiv Weimar - wird coronabedingt nur online stattfinden können.

