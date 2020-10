Thüringer Forscher wollen autonomes Fahren sicher machen

Hochautomatisierte Fahrzeuge verkehrssicher zu machen: Das ist das Ziel eines großangelegten deutsch-japanischen Forschungsprojektes unter Federführung der Technischen Hochschule Ilmenau. Das Projektvolumen beträgt fast 4,7 Millionen Euro, von denen das Bundesforschungsministerium 3,7 Millionen und die Forschungspartner selbst eine Million Euro finanzieren.

Wissenschaftler und Entwicklungsingenieure wollen ein Testverfahren, das Fahrzeugherstellern künftig helfen wird, die Sicherheit neuer selbstfahrender Fahrzeuge vor der Zulassung nachzuweisen.

An dem auf drei Jahre angelegten Forschungsprojekt sind unter anderem die Fahrzeughersteller Mercedes Benz, Toyota, Honda und Nissan sowie der Prüfstandhersteller AVL, das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt, Sony und Continental beteiligt.

Selbst fahrende Autos müssten im Verkehr ohne Eingriffsmöglichkeiten eines Fahrers zuverlässiger funktionieren als mit diesen. Außerdem müssen sie sich insbesondere in Gefahrensituationen eigenständig zurechtfinden und mit anderen Verkehrsteilnehmenden effizient und effektiv kommunizieren, erläutert die TU Ilmenau das Projekt. Bislang seien diese Sicherheitsanforderungen durch reale Fahrtests nachgewiesen worden. Um nicht mehr Hunderte von Millionen Testkilometern absolvieren zu müssen, setze die Fahrzeug- und Mobilitätsbranche auf virtuelle Fahrtests. Für automatisierte Fahrzeuge würden sie im Rahmen des Projekts entwickelt und für eine weltweite Standardisierung vorbereitet.

Weltweit einzigartige Kombination als Plattform genutzt

Wissenschaftler Matthias Hein, Sprecher des Forschungsschwerpunkts Funk- und Informationstechnik am Thüringer Innovationszentrum für Mobilität an der TU Ilmenau, kann dabei auf das Vorgängerprojekt Safe-Move setzen, in dem Auto-Radare in der Forschungsanlage Vista getestet wurden. Diese weltweit einzigartige Kombination aus Funkmesshalle und virtueller Straßenumgebung ist nun Forschungs- und Entwicklungsplattform für das neue Projekt.

„Das autonome Fahren ist eine der vielversprechendsten neuen Technologien im Mobilitätsbereich. Als Wachstumsmarkt von hoher wirtschaftlicher Bedeutung ist sie für unsere Automobilwirtschaft ein wichtiger Schritt für die Zukunft“, hatte Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU) bereits im Juni nach der Genehmigung der deutsch-japanischen Forschungsvorhaben durch den gemeinsamen Lenkungsausschuss betont.

In einem anderen Projekt geht es um Cybersicherheit. Hier werden Methoden entwickelt, um potenzielle Sicherheitsschwachstellen moderner autonomer Fahrzeuge frühzeitig, möglichst bereits im Entwicklungsprozess, erkennen und beheben zu können.