Alles zum Coronavirus und den Folgen für Thüringen vom 29. Januar bis 2. Februar 2021

Erfurt. In diesem Archivtext lesen Sie alle Entwicklungen zum Coronavirus, die sich vom 29. Januar bis 28. Februar 2021 in den Thüringer Städten, Landkreisen und Gemeinden ereignet haben.

2. Februar

20.41 Uhr: Vier weitere Todesfälle in Erfurt - Fehlende öffentliche WCs als Problem

Die Zahl der Neuinfektionen stieg in Erfurt bis Dienstag binnen 24 Stunden um 27 gestiegen. Zudem wurden vier weitere Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet. Der 7-Tage-Inzidenz-Wert ist erneut gesunken und liegt bei 112,2. Die Zahl der als genesen Geltenden ist um 85 auf 3500 gestiegen. 142 Personen sind verstorben. Damit gibt es in Erfurt aktuell 791 nachgewiesene Infektionen mit dem Coronavirus.

Ein großes Problem sind während des Lockdowns die geschlossenen öffentlichen Toiletten in Erfurt: Es stinkt und ist ein unzumutbarer Anblick. Zudem auch noch Sachbeschädigung. Ekelerregende Hinterlassenschaften direkt vor der Eingangstür und an der Fassade verärgern. Obdachlose wüssten keinen anderen Ausweg, weil nahezu alle Toiletten in der Innenstadt verschlossen sind. Wegen der Corona-Beschränkungen sind Läden und Restaurants geschlossen. Somit auch Auswege bei der Suche nach einer Toilette. Die ganze Geschichte lesen Sie hier.

20.20 Uhr: Die Corona-Exit-Strategie des Landrates für den Kreis Nordhausen

Im Südharz gilt die nächtliche Ausgangssperre seit Dienstagmorgen nicht mehr. Das Landratsamt hat Montag eine entsprechende Allgemeinverfügung erlassen. Damit reagiert es auf die aktuelle Pandemie-Entwicklung. Eine Inzidenz von unter 50 würde Landrat Matthias Jendricke (SPD) zu weiteren Lockerungen veranlassen: Hotels, Pensionen, Fitnessstudios und Geschäfte sollen wieder öffnen können. Ebenso möglich werden sollen dann sportliche, kulturelle und Freizeitangebote, bei denen Abstand gehalten und Maske getragen werden kann.

19.41 Uhr: Keine Öffnung für Friseure und Fahrschulen - Gericht lehnt Anträge ab

hüringer Friseursalons und Fahrschulen bleiben nach Gerichtsbeschlüssen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie auch weiterhin geschlossen. Das Oberverwaltungsgericht (OVG) in Weimar hat zwei gegen die in den aktuellen Corona-Regeln des Landes festgehaltenen Schließungen gerichtete Eilanträge abgelehnt, wie es am Dienstag mitteilte. Es distanzierte sich auch explizit von einem Urteil des Weimarer Amtsgerichtes.

19.10 Uhr: Start im Impfzentrum Nordhausen mit angezogener Handbremse

Einen Corona-Virenschutz im „Nordhaus“ in Nordhausen gibt es vorerst nur für 38 Leute pro Tag. Mobile Impfteams waren bislang

18.49 Uhr: Corona setzt Eisenacher Start-up-Unternehmen besonders zu

„Glasmahl“ wird nach der Gründung als Lieferant von Essen in Einweckgläsern im Oktober 2019 gleich zweimal gebremst. Es fehlt an Kapital.

18.40 Uhr: 15 weitere Impfzentren nehmen in Thüringen die Arbeit auf

In Thüringen gehen am Mittwoch die restlichen 15 der landesweit 29 Corona-Impfzentren in Betrieb. Eröffnet werden sie nach Angaben von Landesregierung und Kassenärztlicher Vereinigung unter anderem in Apolda, Sömmerda, Eisenberg, Ilmenau, Hildburghausen, Rudolstadt und Mühlhausen. In den neuen Einrichtungen soll der Impfstoff des US-Herstellers Moderna gespritzt werden. Zuletzt waren auch bei diesem Präparat Lieferprobleme bekannt geworden. Deshalb reichen die Vorräte in den neuen Anlaufstellen jeweils nur für 560 Menschen pro Tag. In einem ersten Schritt waren bereits am 13. Januar 14 regionale Impfstellen in Thüringen eröffnet werden. Dort kommt der Impfstoff von Biontech/Pfizer zum Einsatz (dpa).

18.31 Uhr: Maskenverweigerer in Eisenacher Stadtratssitzung: Polizei im Einsatz

Rund 20 Besucher und Vertreter der AfD- und NPD-Fraktion im Eisenacher Stadtrat haben sich am Dienstag geweigert, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Der Stadtrat stimmte mehrheitlich zu, dass die Stadtratsmitglieder, die keine Maske tragen wollten, auszuschließen seien. Wenige Minuten später traf die Polizei ein. Derzeit ist die Sitzung unterbrochen.

18.10 Uhr: Corona-Schnelltest am Rudolstädter Gymnasium

Ein mobiles Testteam ist mit dem Angebot für Abiturienten und Lehrer am Gymnasium Rudolstadt gestartet. „Die Schule ist derzeit im Grunde geschlossen. Eine Ausnahme bildet der eingeschränkte Präsenzunterricht für die Abiturienten",

17.52 Uhr: Möbelhaus aus Oppurg scheitert mit Klage gegen Corona-Verordnung

„Thüringen ist das einzige Bundesland in Deutschland, wo es während des aktuellen Lockdowns erlaubt ist, dass der Auto- und Fahrradhandel offen bleiben darf“, sagt Christian Ullrich, Geschäftsführer und Gesellschafter der Möbelwelt Grünau in Oppurg. Aber seit dem 16. Dezember dürfe kein Kunde mehr seinen Laden betreten. „Das ist diskriminierend“, findet er. Deshalb zog der in Bayern Lebende vor wenigen Wochen vor Gericht, um diesen vermeintlichen Fehler vom Oberverwaltungsgericht Weimar korrigieren zu lassen.

17.44 Uhr: Neue Impftermine ab 8. Februar

Das Thüringer Gesundheitsministerium bekräftigt, dass die Terminvergabe für Corona-Impfungen ab dem 8. Februar. wieder starten soll. Für diejenigen, die erst einmal kein Glück mit einem Termin haben, soll es dann eine Meldefunktion geben, wenn wieder neue Termine zur Verfügung stehen (hm).

17.39 Uhr: Weitere Risikogruppen wohl erst am 2. Quartal geimpft

Zur Frage der Impfung weiterer Risikogruppen sagte Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke), dass man damit frühestens ab dem 2. Quartal rechnen könne, weil dann auch die Impfstoffmengen deutlich steigen werden. So sei es zumindest angekündigt. "Grundsätzlich halten wir natürlich auch in Thüringen an dem Bundesziel fest, bis September jedem und jeder Impfwilligen ein Impfangebot zu unterbreiten, sofern uns dafür ausreichend Impfstoffe zur Verfügung stehen", so Werner (hm).

17.30 Uhr: Erfurter OB stellt Lockerungen in Aussicht

Erstmals seit Beginn des Winter-Lockdowns im November hat Erfurts Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD) Lockerungen bei den Corona-Maßnahmen in Aussicht gestellt. Dabei denkt er zum Beispiel an den Zoo, aber auch an Friseurgeschäfte.

17.11 Uhr: Mehrere Tausend OP- und FFP2-Masken in Gera für Bedürftige verpackt

Am Dienstag verpackten mehr als 20 Mitarbeiter der Geraer Stadtverwaltung mehrere Tausend OP- sowie FFP2-Masken. Die Umschläge mit den Masken werden in den kommenden Tagen in den Briefkästen von bedürftigen Menschen in Gera zu finden sein.

16.30 Uhr: Mahnwache der Friseure und Kosmetiker in Saalfeld

Für Mittwoch hat der Landesinnungsverband der Friseure und Kosmetiker Thüringen/Sachsen-Anhalt Mahnwachen in mehreren Städten angekündigt. So auch auf dem Saalfelder Marktplatz. 10 Uhr sind Friseure und Kosmetiker aufgerufen, mit Abstand und Masken dabei zu sein.

15.55 Uhr: Häusliche Quarantäne über 14 Tage

In Thüringen tritt am Mittwoch eine neue Quarantäneverordnung in Kraft. Thüringen setzt damit die bundesweit verschärften Regelungen für Reiserückkehrende aus sogenannten „Virus-Variantengebieten“ um. Anders als in der Musterverordnung des Bundes wird in der Thüringer Verordnung die Dauer der häuslichen Quarantäne von zehn auf vierzehn Tage verlängert. Ebenso besteht nicht mehr die Möglichkeit, die Quarantäne durch ein negatives Testergebnis zu verkürzen.

15.12 Uhr: Landkreis Gotha weiterhin stark von Corona betroffen

Der Landkreis Gotha bleibt eine der momentan am stärksten von Corona betroffenen Regionen in Deutschland. Ein weiterer Todesfall wurde am Dienstag gemeldet. Damit steigt die Gesamtzahl auf 136. Aktuell sind nachweislich 502 Personen infiziert. Am Montag waren es noch 43 mehr. Im Krankenhaus werden vier weitere Personen behandelt, mit denen die Gesamtzahl auf 77 Corona-Patienten gestiegen ist. Unverändert liegen elf von ihnen auf Intensivstationen. Weitere 69 Personen gelten als genesen. In einer Woche sind pro 100.000 Einwohner rund 211 Menschen im Landkreis positiv getestet worden.

15.01 Uhr: Zwei weitere Fälle von Virus-Mutationen in der Wartburgregion

In Bad Liebenstein sind am Dienstag zwei weitere Fälle der hoch ansteckenden britischen Virus-Mutation B.1.1.7. bekannt geworden. Das bestätigte eine Sprecherin des Landratsamts Wartburgkreis auf Nachfrage. Tags zuvor hatte die Kreisverwaltung die ersten beiden Fälle gemeldet. Der 7-Tage-Inzidenz-Wert im Wartburgkreis stieg damit wieder leicht an auf 182,4. In Eisenach liegt dieser Wert unverändert bei 73,4.

14.15 Uhr: Lockdown in Thüringen wird um eine Woche verlängert

Das Kabinett hat beschlossen, die derzeit geltende Corona-Verordnung bis zum 19. Februar in Kraft zu lassen, sagte einer Sprecher der Landesregierung. Damit bleiben alle derzeit geltenden Lockdown-Regeln bis mindestens zu diesem Tag in Kraft blieben, etwa die Schließung von Teilen des Einzelhandels und der Gaststätten. Bisher war der Lockdown bis zum 14. Februar beschlossen.

13.37 Uhr: Fünf Infektionen mit Corona-Mutationen im Ilm-Kreis nachgewiesen

Das Gesundheitsamt des Kreises ermittelt derzeit zu 299 aktiven Corona-Fällen – 23 sind seit Montag hinzugekommen. In fünf positiven Fällen wurden Virus-Mutationen nachgewiesen, hieß es. Nach Angaben der Pressestelle des Landkreises wurden Hinweise darauf gefunden, dass es sich um die britische, die südafrikanische und die brasilianischen Variante des Erregers handelt. Weitere Details wurden nicht genannt.

13.17 Uhr: Corona-Impfungen im Februar nach neu justiertem Impfplan

In Thüringen haben nach Angaben der Landesregierung von Dienstag bislang inzwischen knapp 55.000 Menschen eine Corona-Impfung erhalten. Das sind 2,6 Prozent der Einwohner - bis zum angepeilten Impfschutz von 60 bis 70 Prozent der Bevölkerung ist es noch ein weiter Weg. Nach dem Krisentreffen von Bund und Ländern zu den Problemen bei der Impfstoffversorgung am Montag gibt es für Thüringen einen neuen Impfplan, über den Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) am Dienstag das Kabinett informiert hat. (dpa)

12.58 Uhr: Spielplätze in Jena können wieder genutzt werden - Ausweitung der Maskenpflicht in der Innenstadt

Die Spielplätze in Jena werden ab Mittwoch, 3. Februar, wieder geöffnet. Dies ist in der neuen Allgemeinverfügung der Stadt festgelegt worden. Personen über 14 Jahre müssen eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Zwischen Personen, die nicht dem eigenen Haushalt angehören, ist auf einen Mindestabstand von 1,5 Meter zu achten. Damit wird dem Infektionsschutz Rechnung getragen. Außerdem sind die Eltern angehalten, auf ausreichend Abstand der Kinder zu achten. Sowohl die britische als auch die südafrikanische Virus-Variante, deren Ansteckungspotenzial laut Robert-Koch-Institut weitaus höher liegt als bei der ursprünglichen Variante, seien in Jena nachgewiesen worden.

12.35 Uhr: Mehr als 1000 Menschen in Weimar und im Weimarer Land in Quarantäne

Drei Neuinfektionen und vier Todesfälle im Zusammenhang mit Corona-Infektionen hat das Gesundheitsamt der Stadt Weimar bis Dienstagvormittag registriert. Auch im Kreis Weimarer Land wurden nur drei Neuinfektionen aus den Labors bestätigt. Die 7-Tage-Inzidenz liegt in Weimar aktuell bei 102,72 je 100.000 Einwohner und für das Weimarer Land bei 159,5. Etwas mehr als tausend Menschen aus der Region befinden sich noch in Quarantäne.

11.58 Uhr: Sechs Neuinfektionen im Landkreis Sömmerda

Das Gesundheitsamt Sömmerda hat am 1. Februar . Seit dem Ausbruch der Pandemie ist im Landkreis Sömmerda damit bei insgesamt 1895 Personen das Sars-CoV-2-Virus durch ein positives Abstrich-Ergebnis nachgewiesen worden, informierte das Landratsamt. Aktuell gibt es im Landkreis 197 aktive Covid-19-Fälle. 1627 Covid-19-Patienten sind genesen. Leider ist ein weiterer Todesfall zu beklagen. Bislang sind im Landkreis somit 71 Personen im Zusammenhang mit Sars-CoV-2 verstorben. 28 Erkrankte werden stationär behandelt. Die anderen Infizierten befinden sich in häuslicher Isolation. Den Inzidenzwert (Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen) gibt das Robert-Koch-Institut für den Landkreis Sömmerda aktuell unverändert mit 165,6 an.

11.54 Uhr: Ein weiterer Todesfall im Eichsfeld

In den vergangenen 24 Stunden gab es im Eichsfeld zwei Neuinfektionen. Damit steigt die Gesamtzahl der Infizierten auf 3510 Personen. 27 Menschen werden stationär behandelt, davon elf mit einem schweren Verlauf. Insgesamt sind bereits 2646 Patienten genesen, davon 16 in den vergangenen 24 Stunden. 130 Menschen sind im Zusammenhang mit Corona verstorben. Die Sieben-Tages-Inzidenz beträgt 238,0. Die Gesamtzahl der aktuell noch Infizierten beläuft sich auf 730.

11.22 Uhr: Monatelange Schließung: Das gibt es im Oberhofer Panorama Hotel trotzdem zu tun

Tausende Thüringer befinden sich seit Anfang November wieder in Kurzarbeit, nachdem bereits im Frühjahr das Gastgewerbe wegen der Pandemie für zwei Monate schließen musste. Doch trotz verschlossener Türen müssen die Hotels überall im Freistaat am Laufen gehalten werden. "Bei uns sind täglich fünf bis zehn Personen anwesend", berichtet Jacqueline Schambach, die das Ahorn Panorama Hotel seit 2018 leitet, nachdem sie zuvor 18 Jahre Chefin im Berghotel in Friedrichroda war. Die 51-Jährige zählt einige Tätigkeiten auf, die im und vor dem Hotel erledigt werden müssen.

10.54 Uhr: Zweistelliger Rückgang bei Krebsfrüherkennung im ersten Lockdown

In Thüringen ist die Zahl der in Anspruch genommenen Krebsfrüherkennungsuntersuchungen nach Angaben der Krankenkasse Barmer in der ersten Phase der Corona-Pandemie spürbar zurückgegangen. Der Rückgang im Vergleich zu 2019 fiel je nach Krebsart unterschiedlich stark aus, wie die Kasse am Dienstag mit Blick auf den Weltkrebstag (4. Februar) mitteilte. So sei die Zahl der gesetzlich versicherten Thüringer, die die Darmkrebsfrüherkennung per Stuhlprobe nutzten, im zweiten Quartal - also im ersten Lockdown - um bis zu 40 Prozent im Vorjahresvergleich zurückgegangen.

10.53 Uhr: Thüringen weiter mit höchstem Corona-Wochenwert

Trotz einer momentan sinkenden Zahl von Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist Thüringen nach wie vor das Bundesland mit dem höchsten Wochenwert von Ansteckungen je 100.000 Einwohner. Wie das Gesundheitsministerium in Erfurt mitteilte, lag der Sieben-Tage-Wert am Dienstag bei 156,6. Von Montag auf Dienstag wurden den Angaben zufolge 229 neue Fälle registriert.

9.15 Uhr: Inzidenzwert in Gera unter 100er-Marke

Gera. Die 7-Tages-Inzidenz in Gera liegt am Dienstag bei 86,98 teilte der Krisenstab der Stadt mit. Es gibt 140 (-15) aktiv Infizierte. Seit Beginn der Pandemie sind 2765 Infektionen gemeldet worden. Binnen 24 Stunden wurden neun Neuinfektionen registriert. Insgesamt 2515 Menschen und damit 24 weitere gelten als genesen. 110 Menschen (+0) sind bisher am oder mit dem Virus gestorben.

9 Uhr: Inzidenz in Saalfeld-Rudolstadt sinkt weiter

Das Infektionsgeschehen in Sachen Coronavirus hat sich im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt weiter beruhigt. Nach 23 Neuinfektionen, die das Robert-Koch-Institut am Dienstag für das Kreisgebiet vermeldete, ist die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner

8.54 Uhr: 27 Neuinfektionen und vier weitere Todesfälle in Erfurt

Am Dienstagmorgen vermeldet das Gesundheitsamt in Erfurt 27 Neuinfektionen innerhalb der vergangenen 24 Stunden. Zudem wurden vier weitere Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet. Die 7-Tage-Inzidenz liegt nun bei 112,2. Die Zahl der als Genesenen ist auf insgesamt 3500 gestiegen. 142 Personen sind verstorben. Damit haben sich seit Pandemiebeginn 4433 Menschen in Erfurt mit dem Coronavirus infiziert.

8.39 Uhr: Aktuell 763 Menschen im Unstrut-Hainich-Kreis in Quarantäne

Zwei weitere Tote mit dem Covid-Virus hat der Unstrut-Hainich-Kreis am Dienstagmorgen vermeldet. Damit sind seit Pandemiebeginn 169 Menschen mit dem Virus gestorben. 349 Menschen aus dem Landkreis sind derzeit nachweislich corona-positiv. 763 Menschen aus dem Landkreis sind wegen eines positiven Tests oder nach einem Kontakt mit einem Infizierten in häuslicher Quarantäne, rund 85 weniger als in der Montagsstatistik ausgewiesen. 40 Infizierte werden in einem Krankenhaus behandelt. 72 Bewohner von Pflegeheimen sind aktuell positiv getestet, so viele wie am Montag, zudem 24 Mitarbeiter. Noch Mittwoch vergangener Woche waren es 127 Bewohner. Das Robert-Koch-Institut gibt die Inzidenz mit 173 an (Montag: 181).

8.17 Uhr: Wasungen fürchtet illegale Karnevalsumzüge

Nach dem illegalen Lichtmess-Umzug am Sonntag in Jüchsen (Kreis Schmalkalden-Meiningen) werden auch in der Südthüringer Karnevalshochburg Wasungen verbotene Umzüge befürchtet. Bürgermeister Thomas Kästner (pl) sagte MDR Thüringen, am Dienstag werde die Stadverwaltung mit der Ordnungsbehörde des Landkreises und der Polizei darüber beraten. In sozialen Netzwerken seien bereits entsprechende Aufrufe aufgetaucht. In Wasungen waren wegen der Pandemie bereits im September vergangenen Jahres sämtliche Karnevalsveranstaltungen abgesagt worden.

8.16 Uhr: Ministerpräsident Bodo Ramelow sehnt sich nach einem Haarschnitt vom Friseur

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hat durchblicken lassen, dass er sich nach einem professionellen Haarschnitt sehnt. "Werden Sie auf meinen Regierungssprecher schauen, sehen sie, wie unproblematisch das ist, werden Sie auf den Ministerpräsidenten schauen, sehen Sie: Der hat mit seiner Schere selber Hand angelegt", sagte Ramelow am Montag in einer Pressekonferenz nach dem "Impfgipfel" mit Blick auf die geschlossenen Friseursalons. "Sieht nicht schön aus", fügte Ramelow hinzu. Sein Regierungssprecher trägt Glatze.

7.38 Uhr: Weniger Neuwagen-Geschäft 2020 in Thüringen

In Thüringen ist der Neuwagen-Handel im vergangenen Jahr nicht ganz so stark eingebrochen wie im übrigen Deutschland. Das geht laut MDR Thüringen aus Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamtes hervor. Demnach wurden im Freistaat knapp 56.600 neue Autos erstmals zugelassen. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht das einem Minus von rund 17 Prozent. Der bundesweite Rückgang belief sich auf 19 Prozent. Der Geschäftsführer des Thüringer Landesverband des Kfz-Gewerbes, Dietmar Hoffman, sagte, viele würden ihre Kauf-Entscheidung auf Grund des Lockdowns zurückstellen.

7.37 Uhr: Infektionslage in Thüringen entspannt sich weiter

Thüringenweit wurden von Sonntag auf Montag nach Angaben des Gesundheitsministeriums 163 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Dennoch ist der Freistaat weiterhin das am stärksten betroffene Bundesland. Die Stadtverwaltung Gera hat trotzdem angekündigt, die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in der Innenstadt nicht zu verlängern. "Das Corona-Infektionsgeschehen in Gera hat sich etwas entspannt. Lag unsere Sieben-Tages-Inzidenz vor Weihnachten noch bei über 450, verzeichnen wir heute einen Wert von 97,7", sagte Sozialdezernentin Sandra Wanzar am Montag. Da zudem der bundesweite Lockdown noch bis einschließlich 14. Februar gelte, sei eine Maskenpflicht unter freiem Himmel in der Innenstadt vorerst nicht mehr notwendig.

7.28 Uhr: Opposition mit bildungspolitischen Vorschlägen

Die Opposition im Thüringer Landtag hat das Bildungsministerium erneut gedrängt, die Probleme beim Online-Schulunterricht abzustellen. In einem Forderungskatalog setzen sich laut MDR Thüringen CDU und FDP dafür ein, neben der Thüringer Schulcloud in Absprache mit dem Datenschutz auch andere Plattformen und Dienste zu nutzen. Außerdem solle der Unterricht auf dem Land in kleinen Gruppen stattfinden, um Kontakte zu minimieren. Die CDU drängt zudem darauf, auf das geplante automatische Aufrücken aller Schüler in die nächste Klassenstufe zu verzichten. Andernfalls drohe die Gefahr, dass Schüler Lernrückstände in die nächste Stufe mitnehmen und nicht mehr aufholen könnten.

7.26 Uhr: Diskussion um bestellte Masken: Eichsfelder Landrat fordert Änderung der Thüringer Verordnung

In einem Brief an Gesundheitsministerin Heike Werner schlägt der Eichsfelder Landrat Werner Henning (CDU) vor, die Thüringer Verordnung vom 25. Januar zu ändern. Er habe die Ministerin darum gebeten, die Verordnung wieder so abzuändern, "dass auch dreilagige Mund-Nasen-Bedeckung mit einer Filterleistung von 95 Prozent" gestattet sind.

7.07 Uhr: Thüringer Jugendclubs setzen auf digitale Angebote

Viele Jugendclubs in Thüringen haben in der Corona-Pandemie ihr Online-Angebot ausgebaut. Das hat eine stichprobenartige Umfrage von MDR Thüringen ergeben. Um weiter Kontakt zwischen den Kindern und Jugendlichen zu ermöglichen, hat beispielsweise das AWO-Jugendzentrum Eastside in Jena eine eigene Kommunikationsplattform erstellt. In Gera wendet sich der Christliche Verein Junger Menschen (CVJM) mit einem Livestream an Interessierte. Im Kinder- und Jugendhaus EastEnd in Eisenach wird digital gemeinsam gespielt oder per Video miteinander geredet.

6.58 Uhr: 200.000 Impfdosen sollen bis Ende Februar in Thüringen verabreicht sein

Bis Ende Februar sollen in Thüringen mehr als 200.000 Impfdosen verabreicht sein. Das teilte Sozialministerin Heike Werner (Linke) mit. Der Großteil – etwa 175.000 Dosen – stammen vom Hersteller Biontech. Sie werden in den Pflegeheimen und den 15 bisher eröffneten Zentren verimpft.

6.54 Uhr: Minister stellt Pläne für Bürgerbeirat vor

Thüringens Justizminister Dirk Adams (Grüne) will am Dienstag seine Pläne für die Einberufung eines Corona-Bürgerbeirats vorstellen. Das Gremium soll die Landesregierung nach Angaben von Adams u.a. dazu beraten, wo sich Corona-Regeln im Alltag bewährt haben und wo nicht. "Das Vorhaben dient der dialogischen Bürgerbeteiligung und soll dazu beitragen, die repräsentative Demokratie, insbesondere in der pandemischen Ausnahmesituation, zu stärken", sagte Adams im Vorfeld. Dem Beirat sollen zufällig ausgewählte Thüringer angehören. (dpa)

6.53 Uhr: Verdacht auf Unregelmäßigkeiten bei Impfungen in Thüringen

In Thüringen hat es möglicherweise Unregelmäßigkeiten bei Corona-Schutz-Impfungen gegeben. Das Gesundheitsministerium teilte mit, die Kassenärztliche Vereinigung prüfe die Fälle zurzeit. Nach MDR-Informationen handelt es sich bei einem der Fälle um einen leitenden Angestellten eines Pflegeheims, der mehrere Bekannte auf die Impfliste gesetzt haben soll.

6.51 Uhr: Thüringer Kulturakteure skeptisch gegenüber frühen Museumsöffnungen

Die Forderung führender Kunstmuseen, die Häuser in der Pandemie eher zu öffnen, ist in Thüringen zurückhaltend aufgenommen worden. "Museen gehören ohne Frage zur kulturellen Grundversorgung", sagte etwa der Präsident des Museumsverbandes Thüringen, Thomas T. Müller. "Dennoch steht im Augenblick die unbedingte Eindämmung der Pandemie im alleinigen Fokus." Insbesondere beim Blick auf die sich immer weiter ausbreitenden Mutationen des Virus müsse zuerst der Schutz der Gesundheit von Besuchern und Mitarbeitern an erster Stelle stehen. (dpa)

1. Februar

22.20 Uhr: Corona-Spaziergänger spielen Katz und Maus mit Polizei in Weimar

Etwa 120 Corona-Spaziergänger haben am Abend in Weimar einen Polizeieinsatz heraufgefordert. Die Teilnehmer hatten sich zu einer unerlaubten Versammlung zusammengefunden.

20.40 Uhr: Ramelow rechnet mit deutlichem Anstieg der Impfdosen im März

Ab März sollen in Thüringen deutlich mehr Impfdosen vorrätig sein. Das teilte Ministerpräsident Bodo Ramelow nach dem Impfgipfel von Bund und Ländern am Montagabend mit.

19.52 Uhr: Drei Landkreise unter den ersten zehn Hotspots in Deutschland

Am Montag hatte der Landkreis Schmalkalden-Meiningen deutschlandweit mit 407 Neuinfektionen durch das Coronavirus den höchsten Inzidenzwert (325,8). In der Statisik vom Robert-Koch-Institiut taucht an fünfter Stelle mit dem Landkreis Hildburghausen eine weitere Thüringer Region auf. Mit 164 Neuinfektonen ergibt dies einen Inzidenzwert von 259,5. Das Eichsfeld zählt in Deutschland mit 234 Neuinfektionen (Inzidenzwert: 243,0) zu der Region mit dem neunthöchsten Wert.

19.32 Uhr: Ramelow teilt Sicht vom Eichsfelder Landrat zu Masken

„Sofort auf den Tisch“, steht direkt neben der Adresse des Briefes, den der Eichsfelder Landrat Werner Henning (CDU) per Fax an die Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) gesendet hat. Um der Wichtigkeit seines Anliegens Nachdruck zu verleihen, wurden die vier Worte in größeren Buchstaben und fett mit einer Unterstreichung gedruckt.

19.10: Bad Sulza verteilt kostenlose OP-Masken an alle Einwohner der Landgemeinde

„Mich regt diese Lethargie auf in diesem Land“, erklärt Dirk Schütze. Um sich keine Tatenlosigkeit vorwerfen zu können, habe die Verwaltung auf seinen Vorschlag hin eine fünfstellige Zahl an OP-Masken bestellt, die nun an die Einwohner verteilt werden sollen – kostenlos. „Es geht um medizinische Masken, nicht FFP 2-Masken“, präzisiert der Bürgermeister der Landgemeinde Bad Sulza.

18.43 Uhr: Corona-Hilfsfonds gegründet: „Saalfeld hält zusammen“

Unter der Leitidee „Saalfeld hält zusammen“ entsteht in diesen Tagen in der Feengrottenstadt ein Hilfsfonds für in Corona-Zeiten notleidende Gewerbetreibende, Solo-Selbstständige und Künstler. Initiator ist Saalfelds Bürgermeister Steffen Kania (CDU), der zusammen mit seiner Frau, der Ärztin Konstanze Kania, 2000 Euro aus seinem Privatvermögen in den Hilfsfonds einzahlen will.

18.20 Uhr Rudolstädter Taxi-Unternehmer: „Großteil der Alltagsfahrten fehlt“

Stadtfeste, private Feiern, die Omis, die zum Friseur möchten, aber auch der ganz normale Alltag fehlt dem Rudolstädter Taxiunternehmen „Peterleins Taxi“. Wenn Monique und Martin Peterlein auf die Zahlen schauen, ist die Bilanz: „Wir haben erhebliche finanzielle Einbußen.“ Durch die Ausgangssperren am Abend ist nachts meistens Ruhe, und durch die geschlossenen Gaststätten fallen diejenigen weg, die das Auto nach einem Bier zu viel dann doch lieber stehen lassen.

17.52 Uhr: Pandemie-Lage entspannt sich weiter

Die Lage in der Corona-Pandemie entspannt sich für Thüringen weiter. Trotz der Verbreitung der mutierten Virusvarianten, versucht die Stadt Gera nun einen ersten Schritt zur Normalität.

17.06 Uhr: Probleme mit Erreichbarkeit der Thüringer Schulcloud wurden gezielt aus Singapur verursacht

Als am Montagmorgen rund 200.000 Schülerinnen und Schüler auf die Thüringer Schulcloud zugreifen wollten, gelang dies den meisten überhaupt nicht oder nur mit sehr viel Zeitaufwand. Am Montagabend gab das Thüringer Instituts für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien (ThILLM) nun den Grund für den Ausfall bekannt.

16.28 Uhr: Zweitimpfung in Jenaer Seniorenzentrum abgeschlossen

Im Jenaer Seniorenzentrum Gertrud-Schäfer-Haus sind nach drei Wochen die Zweitimpfungen erfolgt. Damit sei das Haus nach eigenen Angaben die erste Pflegeeinrichtung, die durchgeimpft wurde. Insgesamt 180 Impfdosen gingen an Bewohner, Mitarbeiter und Mieter des Altersgerechten Wohnens sowie Kollegen und Kolleginnen der Diakonie-Sozialstation.

16.10 Uhr: Mehr als 50 Neuinfektionen über das Wochenende im Saale-Orla-Kreis

Über das vergangene Wochenende wurden dem Gesundheitsamt des Saale-Orla-Kreises mehr als 50 neue Corona-Fälle gemeldet. Trotzdem sinkt der Inzidenzwert für den Kreis erstmals in diesem Jahr wieder knapp unter 200 und beträgt aktuell 195,5.

15.55 Uhr: Inzidenzwert klettert im Altenburger Land wieder über 200er-Marke

Im Altenburger Land sind binnen 24 Stunden fünf weitere mit dem Coronavirus infizierte Senioren verstorben, wie das Landratsamt am Montagnachmittag mitteilt. Die Zahl der Todesfälle im Landkreis erhöhte sich damit auf 145 Personen. Zudem meldet das Gesundheitsamt einen erneuten Anstieg bei den Neuinfektionen. Über das Wochenende hätten 89 Menschen ein positives Testergebnis erhalten. Die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt damit bei 202,5. Erst vorige Woche war der Inzidenzwert nach vielen Wochen wieder unter die Marke von 200 gesunken. Die Zahl der positiv aktiven Fälle habe sich aber weiter deutlich nach unten bewegt, auf nunmehr 843 Personen, das sind 230 weniger als vor einer Woche.

15.27 Uhr: Britische Corona-Mutation im Wartburgkreis – Südafrikanische Variante in Jena

Im Wartburgkreis wurden vergangenen Freitag zwei positive Fälle der britischen Virus-Mutation B.1.1.7 festgestellt. Es handelt sich um zwei Personen, die im Wartburgkreis leben und als medizinisches Personal in einer Einrichtung in Bad Liebenstein arbeiten. In der Stadt Jena wurde hingegen bei einem Mann die südafrikanische Variante nachgewiesen.

15.26 Uhr: Illegale Corona-Party in Erfurt aufgelöst

In Erfurt hat die Polizei mehrere Anzeigen wegen Corona-Verstößen erstattet. Unter anderem wurde eine illegale Party aufgelöst. Ein 19-Jähriger, der wegen Verstoßes gegen die Ausgangsbeschränkungen kontrolliert wurde, griff zudem einen Polizisten an und musste gefesselt werden.

15.13 Uhr: Acht Neuinfektionen im Landkreis Gotha

Die Corona-Zahlen im Landkreis Gotha sind weiter rückläufig. Erstmals seit Wochen liegt die Inzidenz unter 200. Acht neue Corona-Fälle hat das Gesundheitsamt am Montag verzeichnet. Die Zahl der aktiven Fälle sinkt um 46 auf 545. Es bleibt bei 73 schweren Krankheitsverläufen, die im Krankenhaus behandelt werden. Elf Infizierte liegen auf der Intensivstation. Genesen sind weitere 54 Personen.

14.55 Uhr: Aktuell 323 aktive Corona-Fälle im Kyffhäuserkreis

Das Landratsamt hat am Montag fünf weitere bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus im Kyffhäuserkreis gemeldet. Bei den Neuinfektionen handele es sich um Einzelfälle. Drei weitere Personen gelten als genesen. Somit gibt es im Kyffhäuserkreis derzeit 323 aktive Corona-Fälle. 30 Personen befinden sich in stationärer Behandlung und 353 in häuslicher Quarantäne.

14.39 Uhr: Diese Strafen drohen bei illegalen Faschingsfeiern

Ein Karnevalsumzug in Thüringen mit bis zu 90 Teilnehmern ist in der derzeitigen Pandemie-Phase nicht nur verboten, sondern hat auch für Empörung unter Karnevalisten und Politikern geführt. Welche Strafen für nicht legale Faschingsfeiern in der aktuellen Pandemie drohen, erfahren Sie hier.

14.25: 17 neue Coronafälle im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt

Mit Stand Montag, 1. Februar, wurden 17 neue Corona-Infektionen vom Gesundheitsamt des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt bestätigt. In den Thüringen-Kliniken werden 51 Personen stationär behandelt, weitere neun auf der Intensivstation. Es wurden keine weiteren Todesfälle gemeldet, insgesamt sind bisher 155 Menschen im Zusammenhang mit einer SARS-CoV-2-Infektion verstorben. Seit Beginn der Pandemie wurden im Landkreis 3990 Personen positiv auf das Virus getestet. Die 7-Tage-Inzidenz des RKI beträgt 169,6 Fälle pro 100.000 Einwohner.

14.17 Uhr: Inzwischen 108 Todesfälle in Weimar und Weimarer Land

Erneut sind sechs Menschen aus der Region im Zusammenhang mit Corona-Infektionen gestorben. Das teilten die Gesundheitsämter der Stadt Weimar und des Landkreises mit. Die Todesfälle betrafen jeweils drei Patienten in Weimar und drei im Weimarer Land. Binnen 24 Stunden registrierten die Gesundheitsämter 30 neue Infektion mit dem Coronavirus.

14.05 Uhr: 52 Neuinfektionen im Ilm-Kreis registriert

Mit Stand vom Montag meldet das Land Thüringen 2994 bestätigte Fälle einer Coronavirus-Infektion für den Ilm-Kreis. Das Gesundheitsamt ermittelt aktuell zu 298 bestätigten, aktiven Fällen. 52 Fälle sind im damit seit Freitag hinzugekommen. In den Ilm-Kreis-Kliniken werden 15 bestätigte Fälle, einer davon auf der Intensivstation, und acht Verdachtsfälle, davon zwei auf der Kinderstation, isoliert behandelt. Die Zahl der verstorbenen Personen im Zusammenhang mit dem Virus stieg um drei Person auf 104.

13.38 Uhr: Empörung nach illegalem Karnevalsumzug in Thüringer Corona-Hotspot

Ein illegaler Umzug von Karnevalisten im Landkreis Schmalkalden-Meiningen sorgt für Empörung. "In den aktuell so schwierigen Corona-Zeiten ist dies einfach verantwortungslos und rückt den organisierten Karneval in ein völlig falsches Licht", erklärte der Landesverband Thüringer Karnevalvereine am Montag. Am Sonntag hatte erst die Polizei dem Treiben ein Ende gesetzt, nachdem bis zu 90 Teilnehmer bei einem Umzug im Ortsteil Jüchsen der Gemeinde Grabfeld zusammengekommen waren. (dpa)

13.31 Uhr: Inzidenz in Gera bei 97,72

Die Sieben-Tages-Inzidenz in Gera liegt am Montag bei 97,72, teilte der Krisenstab der Stadt mit. Es gibt 155 (-14) aktiv Infizierte. Seit Beginn der Pandemie sind 2756 Infektionen gemeldet worden. Am Montag wurden 26 Neuinfektionen registriert. Insgesamt 2491Menschen und damit 39 weitere gelten als genesen. 110 Menschen (+1) sind bisher am oder mit dem Virus gestorben. Die Allgemeinverfügung der Stadt läuft heute aus.

13.30 Uhr: Junge Männer verstoßen in Weimar gegen Corona-Regeln

Zwei junge Männer sind in der vergangenen Nacht in der Weimarer Altstadt im Rahmen der Überwachung der Einhaltung der aktuellen Eindämmungsverordnung kontrolliert worden. Wie die Polizei mitteilte, gaben beide an, auf dem Weg zum Bahnhof zu sein, da sie zur Arbeit müssten. Dumm nur, dass sie einige Zeit später von derselben Streife vor der Wohnung eines der beiden wieder angetroffen wurden.

12.35 Uhr: Polizisten und Journalisten beleidigt: Mann zu Geldstrafe verurteilt

Nach etwas mehr als einer Stunde steht fest: Uwe L. muss zahlen. Zwei Beleidigungen kosten den arbeitslosen Mann aus dem Kyffhäuserkreis 2.250 Euro. Das Urteil akzeptiert er. Auch die Staatsanwaltschaft verzichtet auf Rechtsmittel. Für den 62-Jährigen endet damit die Geschichte eines Sonntagsausflugs. So jedenfalls stellt er an diesem Montag am Amtsgericht Erfurt seinen Beweggrund dar, am 12. Dezember 2020 in Erfurt gewesen zu sein. Was genau passiert war.

12.33 Uhr: Impfstart in Jenas größtem Seniorenheim

Die Jenaer Corona-Zahlen sinken weiter leicht. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, sind bis Sonntag, 24 Uhr, vier neue Sars-CoV-2 Infektionen gemeldet worden. 13 Personen wurden als genesen eingestuft. Die 7-Tage-Inzidenz (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner) liegt damit nun bei 109. Die Impfung in den Pflegeheimen wird von der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringens fortgesetzt. So konnten am Wochenende die Bewohner des größten Seniorenheims in Jena geimpft werden, im Seniorenzentrum Käthe Kollwitz in Lobeda-Ost.

12.19 Uhr: Drei weitere Corona-Tote im Weimarer Land

21 Corona-Neuinfektionen und drei weitere Todesfälle meldet das Gesundheitsamt mit Stand Montag, 10 Uhr. Aktuell gibt es 319 aktive Fälle im Weimarer Land. Der Inzidenzwert ist im Vergleich zur letzten Meldung leicht angestiegen und liegt nun bei 163,1.

11.50 Uhr: Ganze Stadtverwaltung von Hildburghausen nach Corona-Fall im Home Office

Wegen eines Corona-Falls arbeitet die komplette Stadtverwaltung von Hildburghausen ab Montag im Home Office. Wie Bürgermeister Tilo Kummer (Linke) laut MDR Thüringen sagte, hat sich ein Mitarbeiter infiziert. Sechs weitere Mitarbeiter, die eng mit dem Betroffenen zusammengearbeitet haben, werden demnach noch am Montag getestet.

11.45 Uhr: Thüringer Schulcloud am Montagmorgen nicht erreichbar

Die Thüringer Schulcloud, das Portal für das digitale Lernen von zu Hause aus, war zum Schulbeginn am Montagmorgen für Tausende Thüringer Schüler nicht erreichbar. Auf der Startseite der Thüringer Schulcloud erwartete Schüler und Lehrer der Hinweis: "Wartungsarbeiten am Thüringer Schulportal. Wir bitten um Beachtung und Verständnis". Das Thüringer Bildungsministerium bestätigte die Panne - und macht folgende Ursache aus.

11.40 Uhr: Weiterer Todesfall im Eichsfeld

Im Eichsfeld gab es in den vergangenen 24 Stunden keine Neuinfektionen. Die Gesamtzahl der Infizierten beträgt damit weiterhin 3508 Patienten. 31 Menschen werden stationär behandelt, davon acht mit einem schweren Verlauf. 129 Patienten sind bereits verstorben. Insgesamt genesen sind bereits 2630 Menschen, davon 35 in den vergangenen 24 Stunden. Die Sieben-Tages-Inzidenz beträgt 238,0. Aktuell sind 745 Menschen infiziert.

11.39 Uhr: Vier Patienten am Wochenende im Kreis Sömmerda verstorben

Im Landkreis Sömmerda gibt es inzwischen 70 Todesfälle im Zusammenhang mit Sars-CoV-2, vier weitere Patienten sind am Wochenende gestorben. Das Gesundheitsamt hat am Wochenende insgesamt 22 Corona-Neuinfektionen registriert, informierte das Landratsamt. Seit dem Ausbruch der Pandemie ist im Landkreis Sömmerda damit bei insgesamt 1889 Personen das Sars-CoV-2-Virus durch ein positives Abstrich-Ergebnis nachgewiesen worden. Aktuell gibt es im Landkreis 210 aktive Covid-19-Fälle. 1609 Covid-19-Patienten sind genesen. 28 Erkrankte werden stationär behandelt. Die anderen Infizierten befinden sich in häuslicher Isolation. Den Inzidenzwert (Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen) gibt das Robert-Koch-Institut für den Landkreis Sömmerda aktuell mit 165,6 an.

11.32 Uhr: Krankenkassen verschicken letzte Masken-Bezugsscheine

Auch in Thüringen werden die letzten Bezugsscheine für vergünstigte FFP2-Schutzmasken verschickt. Sie gehen an Menschen über 60 und Corona-Risikopatienten. Die AOK Plus geht laut MDR Thüringen davon aus, dass die letzten Scheine bis Mitte des Monats bei den Berechtigten ankommen. Sie können damit in den Apotheken zwölf FFP2-Masken für vier Euro erhalten. In den vergangenen Tagen hatte es immer wieder Fälle gegeben, bei denen auch Kinder oder gesunde Menschen die Bezugsscheine erhielten. Laut Krankenkassen sind für die Auswahl teils auch Erkrankungen ausschlaggebend, die schon länger zurückliegen.

11.30 Uhr: Thüringen bietet Veranstaltungsunternehmen Absicherung für Absagen

Veranstaltungsunternehmen in Thüringen können sich seit Montag beim Land gegen coronabedingte Absagen von Veranstaltungen oder Messen absichern. Sollten Infektionsschutzbestimmungen verschärft oder verlängert werden, beteilige sich das Land an den Ausfallkosten, teilte das Wirtschaftsministerium in Erfurt mit. Die Regelung betrifft den Angaben zufolge zunächst Veranstaltungen, die zwischen dem 12. April und 30. Juni 2021 stattfinden sollen. (dpa)

10.37 Uhr: Corona: Minus für Tourismus-Betriebe in den Winterferien

Bei vielen Betrieben der Thüringer Tourismus-Branche ist in den Winterferien wegen Corona das Geschäft ausgeblieben. So schätzt Axel Müller als Betreiber der Skiarena Silbersattel in Steinach im Kreis Sonneberg laut MDR Thüringen den Ausfall auf rund 100.000 Euro. Bis zu 1000 Gäste pro Tag kommen normalerweise bei guten Schneeverhältnissen in der Ferienzeit in die Skiarena. Nach Angaben der Betreiber des Oberhofer Wellnessbads fehlen in diesem Jahr bis zu 4000 Besucher in der Winterferienwoche. Auch Sportgeschäfte, Hotels und Gaststätten müssen wegen der Coronaregeln in diesem Jahr ohne die Ferien-Umsätze auskommen.

10.32 Uhr: Nur 163 Corona-Neuinfektionen seit Sonntag in Thüringen gemeldet

Wie zu Wochenbeginn inzwischen üblich, ist die Zahl der gemeldeten Corona-Neuinfektionen in Thüringen sehr verhalten ausgefallen. Von Sonntag auf Montag wurden nach Angaben des Gesundheitsministeriums 163 Fälle gemeldet. Zugleich ging der Wochenwert der Infektionen je 100.000 Einwohner auf rund 161 zurück. Dennoch ist Thüringen weiterhin das am stärksten betroffene Bundesland. Am Wochenende wird weniger getestet und es werden weniger Meldungen erstattet. (dpa)

10.22 Uhr: Friseure lassen Salons leuchten

In Thüringen haben sich Friseure an der Aktion "Licht an, bevor es ganz ausgeht!" beteiligt. U.a. brannte in Salons in Viernau im Landkreis Schmalkalden-Meiningen das Licht, berichtet MDR Thüringen. Der Zentralverband des Deutschen Friseurhandwerks hatte dazu aufgerufen. Friseure sollten vom Sonntagmorgen zum Montag 24 Stunden das Licht in ihren Salons leuchten lassen, um ihrer Forderung nach Öffnung ab 15. Februar Nachdruck zu verleihen. Es hieß, vor allem die vielen Familienbetriebe könnten die Umsatzverluste nicht länger überbrücken und stünden vor dem wirtschaftlichen Aus. Außerdem soll ihrem Willen nach die Überbrückungshilfe unbürokratischer gewährt werden. Zudem müssten anders als bislang auch die Chefs der Salons finanziell unterstützt werden. Darüber hinaus fordern die Friseure einen wirksameren Kampf gegen Schwarzarbeit.

10.12 Uhr: Weiterer Todesfall im Unstrut-Hainich-Kreis

Einen weiteren Toten mit dem Covid-Virus hat der Unstrut-Hainich-Kreis am Montagmorgen vermeldet. Damit sind seit Pandemiebeginn 167 Menschen mit dem Virus gestorben.

360 Menschen aus dem Landkreis sind nachweislich corona-positiv. 41 Infizierte werden in einem Krankenhaus behandelt. Ein Mensch kämpft derzeit mit einem schweren Verlauf der Krankheit, heißt der Statistik. Diese Zahlen sind identisch zu den am Sonntag vermeldeten. 72 Bewohner eines Pflegeheimes wurden positiv getestet, zudem 26 Mitarbeiter. Noch Mittwoch vergangener Woche waren es 127 Bewohner. 848 Menschen aus dem Landkreis sind wegen eines positiven Tests oder nach einem Kontakt mit einem Infizierten in häuslicher Quarantäne. Das Robert-Koch-Institut gibt gibt die Inzidenz - die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen - mit 181 an.

10.08 Uhr: Fahrplan für Lockerungen im Hotel- und Gastgewerbe gefordert

Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) hat zurückhaltend auf die Forderung seines bayerischen Amtskollegen Hubert Aiwanger (Freie Wähler) reagiert, Hotels im Februar wieder zu öffnen. Selbstverständlich sei er dafür, dass das Gastgewerbe "so schnell wie möglich wieder durchstarten kann". Denn diese Branche leide enorm unter der Corona-Krise. Das Vorgehen könne allerdings nicht losgelöst vom aktuellen Pandemiegeschehen festgelegt werden. "Derzeit ist die Entwicklung noch nicht endgültig und sicher zu beurteilen."

9.16 Uhr: Familienverbände kritisieren Corona-Verordnung

Die Familienverbände in Thüringen haben die neuen Corona-Regeln als nicht ausreichend kritisiert. Dass kleinere Kinder auch in einem fremden Haushalt betreut werden können sei zwar ein Schritt in die richtige Richtung; es reiche aber nicht aus, hieß es laut MDR Thüringen. Wie Susanne Zwiebler vom Familienverband in Thüringen sagte, müssen ältere Kinder zum Beispiel die Möglichkeit bekommen, gemeinsam mit anderen zu lernen. Außerdem verlangen die Verbände einen Fahrplan ähnlich wie in Schleswig-Holstein. Dort hatte die Landesregierung festgelegt, bei welchen Inzidenzwerten welche Corona-Regeln gelockert werden können.

9.14 Uhr: Online-Listen für die Impftermine sollen bald verfügbar sein

Das Thüringer Gesundheitsministerium will spätestens bis zur zweiten Februar-Woche die technischen Voraussetzungen dafür schaffen, dass sich Impfwillige auf dem Online-Portal zur Terminvergabe in Listen eintragen können, um informiert zu werden, sobald wieder Impftermine verfügbar sind. Das hat eine Ministeriumssprecherin auf Anfrage mitgeteilt.

9.03 Uhr: Illegale Faschingsfeier in Thüringer Corona-Hotspot: Lichtmess-Umzug mit 90 Teilnehmern

Etwa 90 Menschen haben sich am Sonntag in Thüringens Corona-Hotspot Jüchsen zu einem Faschingsumzug versammelt. Der Grabfelder Ortsteil weise die größte Inzidenz in Thüringen auf und gelte demnach als Hotspot, so die Polizei. Laut Angaben eines Polizeisprechers haben sich die Teilnehmenden über soziale Netzwerke verabredet. Auch Pferde und teils geschmückte Fahrzeuge waren am Umzug beteiligt.

8.59 Uhr: Zwei Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Erfurt gemeldet

Stand 8 Uhr wurden in Erfurt insgesamt 4406 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Damit ist die Zahl innerhalb der vergangenen 24 Stunden um 2 gestiegen, meldet das Erfurter Gesundheitsamt. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 118,2 und ist ganz leicht angestiegen, am Sonntagmorgen wurde ein Wert von 117,3 registriert.

Die Zahl der als genesen Geltenden ist um 25 auf 3415 gestiegen. 138 Personen sind insgesamt im Zusammenhang mit Covod-19 verstorben. Aktuell gibt es in Erfurt 853 nachgewiesene aktive Infektionen mit dem Coronavirus.

7.25 Uhr: 52 neue Corona-Infektionen in Erfurt am Wochenende - Inzidenzwert in der Landeshauptstadt sinkt

Die Zahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen in der Landeshauptstadt sinkt weiter. Aktuell gibt es 876 nachgewiesene Infektionen mit dem Coronavirus. Am Sonntag lag der Sieben-Tage-Inzidenzwert bei 117,3. Über das Wochenende wurden 52 Neuinfektionen registriert.

6.47 Uhr: Corona-Impfstoffmengen: Thüringer Politiker fordern Planungssicherheit vor Krisentreffen mit Merkel

Thüringen pocht nach der EU-Zulassung des vom Hersteller Astrazeneca auf den Markt gebrachten Corona-Impfstoffs auf belastbare Angaben zu den für den Freistaat verfügbaren Mengen des Mittels. "Wir brauchen Daten, damit wir wirklich konkret planen können", ließ sich Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) am Samstag laut MDR Thüringen von einer Sprecherin zitieren. Zuvor hatte Werner an einer Schaltkonferenz der Gesundheitsminister von Bund und Ländern teilgenommen. Am Montag will Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) angesichts erheblicher Kritik am schleppenden Impfstart mit den Regierungschefs der Bundesländer über die Lage beraten.

6.46 Uhr: Ramelow bei Bund-Länder-Krisenberatung zu Corona-Impfungen

Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) beteiligt sich am Montag an den Beratungen der Länder-Regierungschefs mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) wegen des schleppenden Verlaufs der Corona-Impfungen. Auch in Thüringen ist der Unmut über Lieferengpässe, zögerlich verlaufende Impfungen und Probleme vor allem für alte Menschen, mit der Online- und Telefonterminvergabe zurechtzukommen, groß. (dpa)

6.44 Uhr: Inzidenz sinkt weiter - mit großen regionalen Unterschieden

Die Corona-Zahlen in Thüringen sinken weiter. Am Sonntag haben die Gesundheitsämter 404 neu nachgewiesene Infektionen gemeldet - 28 weniger als am Sonntag vor einer Woche, berichtet MDR Thüringen. Außerdem wurde der Tod weiterer 18 Infizierter bekannt. Als aktiv infiziert gelten derzeit 9109 Thüringer. Das entspricht gut 3400 Fällen weniger als vor zwei Wochen.

6.41 Uhr: Verbraucherschützer mit deutlich mehr Beratungen im Corona-Jahr 2020

Im ersten Jahr der Corona-Pandemie hat die Thüringer Verbraucherzentrale so viele Menschen beraten wie seit Jahren nicht. Die Zahl der Beratungsgespräche habe sich mit knapp 10.000 im Jahr 2020 im Vergleich zu 2019 nahezu verdoppelt, sagte Geschäftsführer Ralph Walther. Das vergangene Jahr sei das beratungsintensivste seit 2013 gewesen. (dpa)

6.40 Uhr: Wie weiter in diesem Schuljahr?

Die übereilt vorgezogenen Winterferien sind vorbei, doch auch an diesem Montag ist unklar, wie dieses Schuljahr weitergehen soll. Die GEW sieht jetzt vor allem Handlungsbedarf an den Grundschulen und schlägt statt weiterer Notbetreuung einen geordneten Übergang in einen eingeschränkten Regelbetrieb vor - mit Wechselunterricht in geteilten Klassen.

31. Januar

17.48 Uhr: Infektionen bei vier Familienmitgliedern

In den vergangenen 24 Stunden sind im Kyffhäuserkreis 10 Neuinfektionen bekannt worden. Vier Infektionen traten demnach innerhalb einer Familie auf. Die Gesamtzahl der bisher Infizierten beträgt nun 1789. In stationärer Behandlung sind 30 Menschen. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert liegt am Sonntag bei 133,4.

17.29 Uhr: 408 Menschen in Jena sind aktuell infiziert

Dem Fachdienst Gesundheit wurden in Jena am Wochenende 35 neue Corona-Infektionen gemeldet. Die Zahl aktiver Fälle liegt damit bei 408. Stationär betreut werden aktuell 27 Erkrankte. Die Sieben-Tage-Inzidenz für Jena ist weiter auf 109 gesunken.

16.30 Uhr: Mundspray aus Pößneck-Ost soll Corona-Ansteckungsgefahr mindern

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat empfohlen, die Viruslast im Mund-Rachen-Raum und damit die Corona-Ansteckungsgefahr durch regelmäßiges Gurgeln mit Mundwasser zu senken. Wir haben da eine elegantere Lösung mit gleicher Wirkung." Das sagt Ernst-Josef Strätling, Inhaber des Pößnecker Arzneimittelherstellers Pharmachem in der Königseer Hofman-&-Sommer-Gruppe, und kündigt eine Produktweiterentwicklung seines Hauses an. Die gewisse Neuheit könne jetzt schon Gefahrenpotenziale senken und

16.21 Uhr: Weitere Neuinfektionen im Saale-Holzland-Kreis

Dem Gesundheitsamt des Saale-Holzland-Kreises sind am 30. Januar 18 neue Corona-Fälle gemeldet worden. Damit beträgt die Gesamtzahl der Infizierten im Landkreis seit März 2020 nun 2480. Der Inzidenzwert ist auf 19,8 gesunken. Am 29. Januar sind dem Gesundheitsamt 13 neue Corona-Fälle gemeldet worden. Die Zahl der aktiven Fälle ist damit erstmals seit Ende Dezember 2020 unter 300 gesunken und lag bei 298. Insgesamt waren mit Meldung vom 29. Januar 2164 Fälle beendet. Die Gesamtzahl der Infizierten seit Beginn der Pandemie im März 2020 betrug 2462. Für 1654 Menschen ist noch Quarantäne angeordnet, für 12.260 endete die Quarantänezeit bereits. Mit oder an dem Virus sind im Landkreis 68 Menschen verstorben.

15.47 Uhr: Fünf weitere Todesfälle in Weimar und im Weimarer Land

Die Gesundheitsämter in Weimar und im Weimarer Land melden neben fünf weiteren Todesfällen zudem 17 neue Corona-Infektionen seit Sonnabend. Alle vier Verstorbenen aus Weimar waren demnach Bewohner des Kursana-Domizils.

14.40 Uhr: Hennig-Wellsow: Impfgipfel sorgt nicht für mehr Impfstoff

Die Linke-Landeschefin Susanne Hennig-Wellsow verspricht sich vom bevorstehenden Krisentreffen von Bund und Ländern zu den Corona-Impfungen nichts. "Dieser Impfgipfel sorgt auch nicht für mehr Impfstoff und ist nur ein Ablenkungsmanöver", erklärte die Politikerin, die auch der Linke-Landtagsfraktion vorsteht, am Sonntag. "Die Impfstoffbeschaffung ist ein Desaster." Die Bundesregierung habe Länder und Kommunen im Regen stehen lassen. Die Hauptverantwortung dafür trügen Kanzlerin Angela Merkel, Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (alle CDU). Bund und EU sind für die Beschaffung des Impfstoffs zuständig. Wegen Impfstoffmangels läuft die Impfkampagne nur schleppend. "Im ganzen Land stehe eine Impfinfrastruktur zum großen Teil ungenutzt herum", so Hennig-Wellsow. Die Bundesregierung habe nun noch genau eine Aufgabe, "ein Impfangebot für alle bis zur Bundestagswahl" anzubieten. Am 25. September soll der Bundestag neu gewählt werden.

11.30 Uhr: Mehr als 1000 Corona-Neuinfektionen am Wochenende

Die Gesundheitsämter in Thüringen haben am Wochenende wieder mehr als 1000 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Allein am Sonntag waren es 489, wie das Landesgesundheitsministerium mitteilte. Der Freistaat ist damit weiter das am schwersten von der Pandemie betroffene Bundesland.

10 Uhr: Zwölf Neuinfektionen im Landkreis Sömmerda

Das Robert-Koch-Institut hat mit Stand 0 Uhr am Sonntag binnen 24 Stunden weitere 12 Corona-Neuinfektionen im Landkreis Sömmerda registriert. Es gibt die 7-Tage-Inzidenz aktuell mit 162,8 an und die Gesamtzahl der im Landkreis seit Pandemiebeginn positiv Getesteten mit 1864.

9.50 Uhr: Zehn Neuinfektionen in Erfurt

Mit Stand Sonntag, 8 Uhr wurden in Erfurt insgesamt 4404 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Damit ist die Zahl innerhalb von 24 Stunden um 10 gestiegen. Die 7-Tage-Inzidenz für Erfurt liegt bei 117,3. Die Zahl der als genesen Geltenden liegt wie gestern bei 3390. 138 Personen mit Corona-Infektion sind verstorben. Damit gibt es in Erfurt aktuell 876 nachgewiesene Infektionen mit dem Coronavirus.

9.45 Uhr: Einschränkungen im Unstrut-Hainich-Kreis verlängert

Trotzdem die Infektionszahlen zurückgehen, wurde die Allgemeinverfügung zur Eindämmung der Corona-Pandemie vom Landratsamt des Unstrut-Hainich-Kreises am Wochenende verlängert.

9.30 Uhr: Inzidenzwert in Eisenach sinkt weiter

In der Stadt Eisenach sinkt der Corona-Inzidenzwert (Zahl der Neuinfektionen binnen sieben Tagen auf 100.000 Einwohner) weiter. Mit Stand 31. Januar, 0 Uhr, verzeichnet das Robert-Koch-Institut (RKI) 6 Neuinfektionen für die vorausgegangenen 24 Stunden und 31 für die vergangenen sieben Tage, das ergibt einen Inzidenzwert von 73,4. Im Wartburgkreis bleibt der Wert höher.

8 Uhr: Krebsgesellschaft für schnellere Corona-Impfungen von Tumorpatienten

Tumorpatienten sollten aus Sicht der Thüringischen Krebsgesellschaft bei der Corona-Impfung höchste Priorität erhalten. "Das ist für uns ein großes Thema", sagte der Vorsitzende Andreas Hochhaus der Deutschen Presse-Agentur. "Bei Krebspatienten ist die Gefahr einer schweren Covid-19-Erkrankung hoch." Der Onkologe vom Universitätsklinikum Jena rechnet damit, dass die Ständige Impfkommission ihre Empfehlung in Kürze entsprechend anpasst. Derzeit gehören Krebspatienten bei der Impfrangfolge in die dritte Kategorie - ebenso wie Diabetiker, Herz- oder Asthmapatienten und Menschen allgemein ab 60 Jahre. In Thüringen erhalten pro Jahr durchschnittlich 15.000 Menschen die Diagnose Krebs.

30. Januar

21 Uhr: Hier erhalten Sie die Nachrichten des Tages zum Coronavirus als Newsletter:

TLZ-Newsletter zum Coronavirus: Hier melden Sie sich an

20 Uhr: Ramelow will Corona-Fahrplan bis Ostern

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hat vor dem Bund-Länder-Impfgipfel für eine längerfristig angelegte Corona-Politik plädiert. "Meine Perspektive ist keine Lockerungsdebatte, sondern ein Fahrplan, der uns über Monate hinweg eine Perspektive gibt", sagte Ramelow dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/Samstag). "Dazu gehören ein Kriterienkatalog, was bei bestimmten Inzidenzen geschieht, und medizinische Versorgungskapazitäten." Der Fahrplan soll aus Ramelows Sicht möglichst bis Ostern gelten. "Wir sind hart an der Grenze der Überforderung. Wir müssen Reserven aufbauen", betonte er. Lesen Sie hier mehr.

‣ Klinik-Monitor zur Corona-Krise: Wo noch Intensivbetten frei sind Wo noch Intensivbetten frei sind

19 Uhr: Mehrere Todesfälle von Corona-Patienten in Jena zu beklagen

Dem Fachdienst Gesundheit in Jena wurden bis Freitag Mitternacht 29 neue SARS-CoV-2 Infektionen gemeldet. Damit gibt es in der Stadt 416 aktive Covid-19-Fälle. 27 Betroffene davon werden im Universitätsklinikum stationär betreut, drei Menschen kämpfen mit einem schweren Krankheitsverlauf.

Es müssen leider vier weitere Todesfälle im Zusammenhang mit der Covid19-Erkrankung berichtet werden, bisher sind damit 41 Jenaer an oder mit Corona gestorben.

18.30 Uhr: Sechst weitere Todesfälle in Erfurt

Stand Sonnabend, 30.01., 8:00 Uhr wurden in Erfurt insgesamt 4394 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Damit ist die Zahl innerhalb von 24 Stunden um 42 gestiegen. Sechs weitere Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 wurden registriert. Die 7-Tage-Inzidenz für Erfurt liegt bei 121,5.

Die Zahl der als genesen Geltenden ist um 15 auf 3390 gestiegen. 138 Personen mit Corona-Infektion sind verstorben. Damit gibt es in Erfurt aktuell 866 nachgewiesene Infektionen mit dem Coronavirus.

18 Uhr: DRK bietet im Landkreis Sömmerda Schulungen für Corona-Tester

Das Bundesministerium für Gesundheit beauftragt das Deutsche Rote Kreuz mit der Schulung von Bundeswehrangehörigen und Freiwilligen zu Corona-Testern. Darauf weist Viktoria Freytag, Ehrenamtskoordinatorin/Hausnotrufbeauftragte beim DRK-Kreisverband Sömmerda/Artern, hin. Das DRK Thüringen biete daher ab sofort und regional qualifizierte Schulungen zur Durchführung von PoC-Antigen-Tests an.

17.30 Uhr: Ein Todesfall und 13 Neuinfektionen in Weimar

Einen Tag hielt der Wert unter der Hundert. Am Sonnabend ist die 7-Tage-Inzidenz in Weimar wieder über das Etappenziel gestiegen. Bis 0 Uhr stiegen die Infektionen der vergangenen sieben Tage bezogen auf 100.000 Einwohner wieder auf einen Wert von 113,45 (Vortag 93,52). Die Zahlen für Weimar im Detail.

17 Uhr: Zwölf Corona-Neuinfektionen im Kyffhäuserkreis

Zwölf Neuinfektionen im Kyffhäuserkreis meldet das Gesundheitsamt am Samstag. Damit ist die Sieben-Tage-Inzidenz laut Robert-Koch-Institut erneut leicht gesunken – auf 140. Aktuell sind 332 Menschen im Landkreis infiziert.

16.30 Uhr: Corona-Unmut an fremdes Eigentum geschmiert

In den vergangenen zwei Tagen kam es in Tanna zu Sachbeschädigungen durch zwei Graffiti. Das teilte am Samstagnachmittag die Landespolizeiinspektion Saalfeld mit. Eine Hauswand in der Frankendorfer Straße und das Trafo-Häuschen an der Feuerwehr wurden jeweils mit schwarzer Sprühfarbe beschmiert. Die Schriftzüge seien jeweils etwa zwei Meter hoch und vier bis fünf Meter breit."Der Täter brachte seinen Unmut über Covid 19 zum Ausdruck", stellt die Polizei in ihrem Bericht trocken fest. Gesucht wird ein Sprayer mit Totenkopf-Maske.

15.30 Uhr: Gesundheitsministerin fordert Klarheit über Impfstoffmengen für Thüringen

Nach der EU-Zulassung des vom Hersteller Astrazeneca auf den Markt gebrachten Corona-Impfstoffs verlangt Thüringen belastbare Angaben zu den für den Freistaat verfügbaren Mengen des Mittels. «Wir brauchen Daten, damit wir wirklich konkret planen können», ließ sich Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) am Samstag von einer Sprecherin zitieren. Eine Schaltkonferenz der Gesundheitsminister von Bund und Ländern am Samstag, an der Werner teilnahm, hatte dazu laut Ministerium noch keinen Aufschluss gebracht. Mit dem neuen Mittel stehen in Deutschland jetzt drei Impfstoffe zur Verfügung.

Corona Fälle in Thüringen je Region

Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen.

15 Uhr: Inzidenzwert im Landkreis Sömmerda sinkt weiter

Das Robert-Koch-Institut meldet am Samstag im Vergleich zum Vortag für den Landkreis Sömmerda 13 neue Infektionen mit dem Corona-Virus sowie eine 7-Tage-Inzidenz von 161,3 (auf 100.000 Einwohner). Der Wert vom Freitag 0 Uhr lag noch bei 178,6.

13.20 Uhr: Beirat: Mehr praktische Hilfe für Senioren bei Impfanmeldung nötig

Der Thüringer Landesseniorenrat wünscht sich mehr praktische Unterstützung für alte Menschen bei der Anmeldung zur Corona-Impfung. Die Terminvergabe über das Internet sei "weg von der Lebensrealität von älteren Menschen", sagte die Vorsitzende Hannelore Hauschild der Deutschen Presse-Agentur. Vor allem Alleinlebende in hohem Lebensalter kämen damit oftmals nicht zurecht. Zudem fühlten sich Ältere oft nicht ausreichend über das Anmeldungsprozedere informiert. Hauschild plädiert dafür, bei der Anmeldung zum Impfen Ehrenamtler zur Unterstützung der Senioren einzusetzen.

13 Uhr: Kaum noch stationäre Covid-19-Patienten im Weimarer Land

Am Samstag, mit Stand von 10 Uhr, hat das Landratsamt in Apolda 13 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Außerdem sei ein weiterer Todesfall in Zusammenhang mit der Pandemie im Weimarer Land gemeldet worden Die Zahl der an Covid-19 erkrankten Patienten in stationärer Behandlung beträgt mit Stand zum Samstagmorgen nur noch zwei Personen.

11.40 Uhr: Thüringen bleibt Corona-Schwerpunkt in Deutschland

Trotz eines Abwärtstrends bei Corona-Neuinfektionen bleibt Thüringen das am schwersten von der Pandemie betroffene Bundesland. Das Berliner Robert Koch-Institut meldete am Samstag (Stand 0.00 Uhr) 3509 Neuinfektionen in den zurückliegenden sieben Tagen. Das entspricht 164,5 Fällen je 100.000 Einwohner in diesem Zeitraum. Ein Landkreis im Freistaat ist jedoch wieder bundesweiter Corona-Hotspot.

9 Uhr: Weitere 15 Todesfälle im Unstrut-Hainich-Kreis

Weitere 15 Tote mit dem Covid-Virus hat der Unstrut-Hainich-Kreis am Samstagmorgen vermeldet. Damit sind seit Pandemiebeginn 166 Menschen mit dem Virus in dem Landkreis gestorben. Die aktuelle Coronalage im Unstrut Hainich-Kreis.

8 Uhr: Eisenach weiter mit Inzidenzwert unter 100

In der Stadt Eisenach bleibt der Corona-Inzidenzwert (Zahl der Neuinfektionen binnen sieben Tagen auf 100.000 Einwohner) auch mit Stand 30. Januar, 0 Uhr, unter 100. Im Wartburgkreis ist er jedoch wesentlich höher.

7 Uhr: Schnellere Impfungen für Schwerstbehinderte gefordert

Viele Schwerstbehinderte verzichten wegen des Risikos einer Ansteckung mit dem Coronavirus seit Monaten auf Teilhabe. Daher wird der Ruf nach unkonventionellen Lösungen laut.

6 Uhr: Thüringer Wirtschaft befürchtet Pleiten und Jobabbau

Rückgänge bei Aufträgen, Umsätzen und Produktivität – für die Thüringer Wirtschaft war 2020 ein dramatisches Jahr. Fast alle Branchen hätten die Werte des Jahres zuvor nicht wieder erreichen können. Laut dem Präsidenten des Verbandes der Wirtschaft in Thüringen, Hartmut Koch, seien Insolvenzen und der Abbau von Arbeitsplätzen unvermeidbar, deren Größenordnung allerdings noch nicht abschätzbar.

29. Januar

19.30 Uhr: Alle Impfwilligen können sich bald online registrieren

Das Thüringer Gesundheitsministerium will spätestens bis zur zweiten Februar-Woche die technischen Voraussetzungen dafür schaffen, dass sich Impfwillige auf dem Online-Portal zur Terminvergabe in Listen eintragen können, um informiert zu werden, sobald wieder Impftermine verfügbar sind. Das hat eine Ministeriumssprecherin auf Anfrage mitgeteilt. Sowohl über das gemeinsame Portal von Ministerium und Kassenärztlicher Vereinigung als auch über die eigens eingerichtete Hotline werden seit einer Woche und noch bis zum 7. Februar keine Impftermine mehr vergeben. Grund dafür sind die Lieferengpässe beim Impfstoff. Termine sollen der KV zufolge grundsätzlich nicht „ins Blaue“, sondern nur dann vergeben werden, wenn sie mit konkreten Impfdosen untersetzt sind. Das sei bei allen bislang vergebenen Terminen der Fall - einschließlich der Zweitimpfung nach drei Wochen.

19 Uhr: Landkreis Schmalkalden-Meiningen hat meiste Todesfälle

Im Landkreis Schmalkalden-Meiningen ist die Zahl der an oder mit COVID-19 Verstorbenen nach Angaben des Landratsamtes bis zum Freitag auf 160 gestiegen. Das ist die mit Abstand höchste Zahl in Thüringen. Zuletzt erlagen ein 98-Jähriger und eine 96-Jährige aus dem Raum Meiningen, eine 87-Jährige und eine 85-Jährige aus dem Werratal sowie ein 62-Jähriger aus der Region Zella-Mehlis der durch das Coronavirus ausgelösten Lungenkrankheit. 111 Erkrankte müssen derzeit stationär behandelt werden, die 7-Tage-Inzidenz stieg auf 341. Besonders betroffen von Infektionen sind weiterhin Pflegeheime: So wurden zuletzt 37 Bewohner und zwölf Mitarbeiter des Vitalis Senioren-Zentrums Bernhard in Meiningen positiv auf SARS-CoV-2 getestet.

18.40 Uhr: Fast die Hälfte der Kita-Kinder sind in Notbetreuung

Fast die Hälfte der Thüringer Kita-Kinder werden derzeit in den Kindertagesstätten notbetreut. Zum Stichtag Donnerstag waren dies 36.781 Kinder - und damit rund 41,06 Prozent aller Kitakinder -, wie das Thüringer Bildungsministerium am Freitag mitteilte. In der vergangenen Erhebung vor zwei Wochen hatte der Anteil noch bei rund 36 Prozent gelegen. Der Anteil der Schüler in Notbetreuung ist dagegen deutlich geringer: Nur 5894 Schüler bis zur sechsten Klasse nahmen laut Ministerium das Angebot zum Stichtag wahr. Das sind rund fünf Prozent der Gesamtzahl in den betroffenen Jahrgängen. (dpa)

18.30 Uhr: Flieger landet mit zwei Millionen Masken aus China an Bord in Erfurt

Gegen 9.05 Uhr landete am Freitag ein Airbus A 330 der spanischen Fluggesellschaft Wamos Air auf dem Flughafen Erfurt - Weimar. Das Großraumflugzeug kam per Direktflug aus Guangzhou in China mit einer Lieferung von mehr als 2 Millione FFP2-Masken. Dafür ist die Mega-Lieferung gedacht.

18 Uhr: Gera bekommt eines der vier großen Impfzentren

Nach Informationen dieser Redaktion erhält die Stadt Gera eines der großen Impfzentren mit etwa zehn Impfstrecken. Es könnte Anfang März die Arbeit aufnehmen. Zuvor soll die bereits bestehende Impfstelle 1 im Ärztehaus in der Johannes-Becher-Straße räumlich erweitert und mit einem zusätzlichen Ärzteteam pro Schicht verstärkt werden. Damit könnte dort ab Anfang Februar die doppelte Anzahl von Bürgern geimpft werden. Hier lesen Sie mehr.

17.06 Uhr: Weiterer Todesfall im Kyffhäuserkreis

Ein weiterer Mensch ist an oder mit Corona gestorben, das meldet das Gesundheitsamt am Freitag. Die Zahl der Todesfälle steigt damit auf 67. Das Gesundheitsamt weist 27 Neu-Infektionen in seiner Statistik aus, 26 Menschen als genesen. Die Zahl der aktiven Fälle liegt bei 341. Es gebe keine neuen betroffenen Pflegeheime, heißt es aus dem Landratsamt. Die Infektionen seien bei Einzelpersonen diagnostiziert worden, viele sind bereits als Kontaktpersonen bekannt. DerSieben-Tage-Inzidenzwert liegt bei 142,8.

17.03 Uhr: Landkreis Sömmerda: Drei weitere Todesfälle mit Corona

Das Gesundheitsamt registrierte am Donnerstag und Freitag insgesamt 28 Neuinfektionen. Drei weitere Corona-Patienten im Landkreis Sömmerda sind verstorben. Bislang gibt es im Landkreis somit 66 Todesfälle i

16.20 Uhr: Corona-Tests in Rudolstadt: Klarheit nach 15 Minuten

Der DRK-Kreisverband bietet ab Montag in Rudolstadt Corona-Schnelltests

16 Uhr: Inzidenzwert in Eisenach unter 100

Die Zahl der gemeldeten Todesfälle im Zusammenhang mit Corona-Infektionen (Stand: 29. Januar, 14.45 Uhr) ist in der Wartburgregion auf 141 angestiegen. Nach Angaben des Gesundheitsamtes liegt die Zahl in der Stadt Eisenach bei 29, im Wartburgkreis bei 112 (plus 2). Dagegen ist die 7-Tage-Inzidenz (Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner/Stand: 29. Januar, 0 Uhr) in der Stadt auf 89,9 gesunken. Im Wartburgkreis liegt sie weiter über der 100-Marke bei 181,5. Die Zahl der aktiven Corona-Infektionen in der Region liegt im Wartburgkreis bei 438, in der Stadt Eisenach bei 104. Im Südkreis sind besonders Bad Salzungen (123 Fälle), Krayenberggemeinde (37) und Bad Liebenstein (32) betroffen, im Nordkreis sind es Treffurt (24) sowie Hörselberg-Hainich und Gerstungen (jeweils 19). Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie 4306 Menschen mit dem Corona-Virus infiziert, davon gelten mittlerweile 3623 nach überstandener Infektion als genesen. Im Eisenacher St. Georg-Klinikum werden derzeit 23 Covid-Patienten auf den beiden Isolierstationen behandelt. 31 der 33 planbaren Intensivbetten im Krankenhaus sind belegt.

15 Uhr: Corona-Mutante im Südharz aufgetaucht

Das Robert-Koch-Institut in Berlin weist am Freitag für den Landkreis Nordhausen eine Sieben-Tage-Inzidenz von 69,5 aus – das ist der derzeit niedrigste Wert in Thüringen. Der Inzidenzwert liegt im Landkreis laut RKI-Angaben seit Dienstag unter 100. „Inzwischen ist die Virusmutation auch im Landkreis Nordhausen in einem Fall festgestellt worden“, teilte Landkreissprecherin Jessica Piper am Freitag mit. In den kommenden Tagen fänden gezielte Untersuchungen statt, um festzustellen, ob noch weitere Fälle des mutierten Corona-Virus aufgetreten sind.

14.30 Uhr: Sieben Neuinfektionen im Kreis Gotha

Binnen 24 Stunden sind die Fallzahlen im Landkreis Gotha wieder um sieben Personen gestiegen. Laut Pressestelle des Gothaer Landratsamtes mit Stand Freitag, 29. Januar, 11.25 Uhr, sind 525 Personen an Corona erkrankt. Davon werden 69 Personen (+ 1) stationär behandelt, zehn Personen liegen auf Intensivstationen. Dagegen vermeldet das Robert-Koch-Institut gegenüber dem Vortag 60 Personen mehr, die positiv auf Covid-19 getestet wurden. Damit stieg die Gesamtzahl seit dem Ausbruch der Pandemie auf 3792 Personen. Inzwischen genesen sind 3133 Menschen – 53 Personen mehr als am Donnerstag. Verstorben sind bislang 134 Personen an oder mit Corona. Der Inzidenzwert, der die Neuinfektionen der letzten sieben Tage anzeigt, ist wieder auf 243,9 angestiegen.

14 Uhr: Thüringen soll Überbrückungshilfe des Bundes vorfinanzieren

Alle sechs Thüringer Wirtschaftskammern wenden sich mit einem gemeinsamen Hilferuf an die Landesregierung und die Fraktionschefs im Thüringer Landtag. Sie fordern eine schnelle Zwischenfinanzierung der in Aussicht stehenden Bundesgelder für die Wirtschaft, um die Insolvenz von Unternehmen in Thüringen zu verhindern. Entsprechende Schreiben sind am Freitag versandt worden.

13.50 Uhr: Saalfelder Demo-Organisator an Corona erkrankt

Ein Saalfelder Fitnessstudioinhaber hat im letzten Jahr mehrere Kundgebungen gegen die Corona-Maßnahmen organisiert. Im Januar ist er dann selbst an Corona erkrankt. Wegen einer Lungenembolie musste er auf der Intensivstation behandelt werden.

13.41 Uhr: Erneut Todesfälle im Landkreis Sömmerda

Für den Corona-Ticker: Drei weitere Corona-Patienten im Landkreis Sömmerda sind verstorben. Bislang gibt es im Landkreis somit 66 Todesfälle im Zusammenhang mit Sars-CoV-2, informierte das Landratsamt. Das Gesundheitsamt Sömmerda hat am 28. und 29. Januar insgesamt 28 Corona-Neuinfektionen registriert. Seit dem Ausbruch der Pandemie ist im Landkreis Sömmerda damit bei insgesamt 1866 Personen das Sars-CoV-2-Virus durch ein positives Abstrich-Ergebnis nachgewiesen worden, so das Landratsamt. Aktuell gibt es im Landkreis 225 aktive Covid-19-Fälle. 1575 Covid-19-Patienten sind genesen. 26 Erkrankte werden stationär behandelt. Die anderen Infizierten befinden sich in häuslicher Isolation. Der Inzidenzwert (Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen) stieg wieder leicht an und liegt laut Robert-Koch-Institut aktuell bei 178,6.

13.11 Uhr: Inzidenz im Altenburger Land unter 200

Das Gesundheitsamt des Altenburger Lands registrierte innerhalb von 24 Stunden nur neun Corona-Neuinfektionen. Die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner sinkt damit unter den Wert 200 und liegt aktuell bei 185,7. Laut Robert-Koch-Institut gehört das Altenburger Land damit nicht mehr zu den 30 am schwersten von der Coronapandemie betroffenen Landkreises in Deutschland.

12.52 Uhr: Drei Todesfälle im Saale-Holzland

Der Saale-Holzland-Kreis meldete am Freitag 22 neue Corona-Fälle, das Gesundheitsamt habe zudem weitere 12 Tests veranlasst. innerhalb von 24 Stunden sind drei weitere Bürger am oder mit dem Virus gestorben, so dass sich die Zahl der Todesfälle auf insgesamt 67 erhöht. Die Inzidenz liegt bei 165,2.

11.05 Uhr: Rege Teilnahme an digitaler Sprechstunde des Thüringer Bildungsministeriums

Eine digitale Sprechstunde des Thüringer Bildungsministeriums für Schulleitungen hat offenbar regen Zuspruch erfahren. Bei Twitter bedankt sich das Ministerium für viele offene Fragen zu Prüfungen, Zeugnisausgabe oder Testungen. In der Spitze habe es bis zu 400 Teilnehmer gegeben.

Bei der heutigen digitalen #Sprechstunde für #Schulleitungen wurden viele offene Fragen zu #Prüfungen #Zeugnisausgabe #Testungen uvm. besprochen. In der Spitze mit bis zu 400 Zuhörenden und Fragesteller*innen. Danke für die rege Beteiligung und den konstruktiven Austausch. pic.twitter.com/cUO0BDoqyg — TMBJS (@BildungTH) January 28, 2021

10.39 Uhr: Inzidenz in Gera bei 106,3

Die 7-Tages-Inzidenz in Gera liegt aktuell bei 106,3. Mit Stand Freitag gibt es 169 (-14) aktiv Infizierte. Die Zahl der Infektionen seit Beginn der Pandemie liegt bei 2730, teilt der Krisenstab der Stadt mit. Seit Donnerstag wurden 15 Neuinfektionen registriert. Insgesamt 2452 Menschen und damit 29 weitere gelten als genesen. 109 Menschen (+0) sind bisher am oder mit dem Virus gestorben.

10.10 Uhr: 24 Neuinfektionen im Eichsfeld

Aus dem Eichsfeld werden am Freitagvormittag 24 Neuinfektionen innerhalb der vergangenen 24 Stunden gemedlet. Insgesamt 42 Menschen werden aktuell stationär betreut, davon kämpfen momentan 9 Menschen mit schweren Krankheitsverläufen. Die Gesamtzahl der aktuell noch infizierten Menschen beträgt 740.

9.55 Uhr: Hier erhalten Sie die Nachrichten des Tages zum Coronavirus als Newsletter:

TLZ-Newsletter zum Coronavirus: Hier melden Sie sich an

9.50 Uhr: Corona-Mutation breitet sich weiter aus

Die englische Mutation des Coronavirus breitet sich offenbar weiter in Thüringen aus. Laut Thüringer Staatskanzlei liegen weitere Labornachweise der „englischen“ Variante des Virus SARS-CoV-2 B 1.1.7 in Weimar (eine Person) und im LK Eichsfeld (zwei Personen) vor. Am Donnerstag wurde bekannt, dass sich in Jena eine Achtjährige mit der Corona-Mutation angesteckt hat. Am Freitag ist in Jena ein weiterer Fall der englischen Mutationen des Corona-Virus aufgetreten. Die Stadt wird angesichts des Infektionsgeschehens nun doch nicht die Spielplätze öffnen. Dies war für heute in Aussicht gestellt worden.

9.32 Uhr: 17 Neuinfektionen im Landkreis Nordhausen

17 Neuinfektionen sind am Donnerstag im Kreis Nordhausen registriert worden, teilt Landrat Matthias Jendricke (SPD) mit. Das sind acht weniger als vor einer Woche. Der Landkreis sei nun "beständig unter 100 im Index", .

9.15 Uhr: Inzidenzwert in Eisenach unter 100

In der Stadt Eisenach ist der Corona-Inzidenzwert (Zahl der Neuinfektionen binnen Tagen auf 100.000 Einwohner) erstmals seit Wochen wieder unter die Marke von 100 gefallen. Derzeit wird ein Covid-Patienten im Krankenhaus auf der Intensivstation behandelt und beatmet. 24 weitere Covid-Patienten werden auf den beiden Isolierstationen betreut.

8.41 Uhr: 41 Neuinfektionen in Erfurt registriert

Am Freitag wurden laut Gesundheitsamt in Erfurt insgesamt 4352 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Damit ist die Zahl innerhalb der letzten 24 Stunden um 41 gestiegen. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 134,6, am Donnerstag wurde der Wert mit 142,1 registriert. Die Zahl der als genesen Geltenden ist um 22 auf 3375 gestiegen. Unverändert zu Donnerstag sind 132 Personen im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben. Damit gibt es in Erfurt aktuell 845 nachgewiesene Infektionen mit dem Coronavirus.

8.13 Uhr: Inzidenz im Unstrut-Hainich-Kreis weiter im Abwärtstrend

Auf jetzt 162 (Vortag: 194) ist im Unstrut-Hainich-Kreis die Inzidenz von nachweislich mit Covid 19 infizierten Menschen gesunken (bezogen auf 100.000 Einwohner). Das zeigt die am Freitagmorgen veröffentlichte Statistik des Landratsamtes. 389 Menschen sind aktuell als Corona-positiv registriert (20 weniger als am Vortag). Wieder einen leichten Anstieg gab es bei den infizierten Bewohnern von Pflegeheimen. Ein weiterer Todesfall wurde zudem gemeldet. 42 Infizierte werden aktuell in einem Krankenhaus behandelt, Zwei Menschen kämpfen derzeit mit schweren Verläufen.

6.30 Uhr: Landkreis Saalfeld-Rudolstadt fällt aus Top 10 der Corona-Hotspots in Deutschland

Die Zahl der täglichen Neuinfektionen mit dem Corona-Virus ist im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt inzwischen deutlich geringer, als noch vor ein oder zwei Wochen. Für Freitag meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) 31 neue Covid-19-Fälle im Landkreis. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt nunmehr bei 220,0. In der Liste der rund 300 Landkreise und kreisfreien Städte in Deutschland liegt Saalfeld-Rudolstadt damit auf Platz 14. Vor zehn Tagen war man in dieser Statistik noch Spitzenreiter,

6.10 Uhr: Thüringer Friseuren geht das Geld aus

Die finanziellen Reserven vieler Friseure in Thüringen sind aufgebraucht. „Uns steht das Wasser bis zum Hals“, beklagt die Innungsobermeisterin der Branche, Sybille Hain, die aktuelle Situation. Die Unternehmer müssten Mieten für ihre Geschäfte zahlen und das Kurzarbeitergeld der Angestellten vorschießen, ohne jegliche Einnahmen.

6 Uhr: Uniklinik verstärkt Suche nach Mutationen des Corona-Virus

Die Uniklinik Jena, das Landesamt für Verbraucherschutz und Labore verstärken die Sequenzierung zum Nachweis von möglichen Varianten des Coronavirus in Thüringen. Eine Arbeitsgruppe aus Bioinformatikern unter Leitung von Christian Brandt vergleicht in Kooperation mit Partnern aus Berlin, Jena, Leipzig und Bad Langensalza das Virus-Genom in Thüringer Stichproben mit weltweit verbreiteten Viruslinien.

5.50 Uhr: Animation zeigt: So wurden Bundesländer von Corona getroffen

Vor einem Jahr wurde der erste Corona-Fall in Deutschland gemeldet. Unsere Animation zeigt den Pandemie-Verlauf auf bemerkenswerte Weise.