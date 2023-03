Der Jüngere verletzte den 73-Jährigen, so dass dieser im Krankenhaus behandelt werden musste.

Männer schlagen sich in Südthüringen auf Parkplatz - Nun wird Zeugin gesucht

Zella-Mehlis. Zwei Männer wollten einen Streit im Straßenverkehr auf einem Parkplatz "klären". Schnell lieferten sie sich einen Schlagabtausch, wodurch beide verletzt wurden.

Bereits am 5. Dezember des vergangenen Jahres ist es auf dem Parkplatz eines Einkaufscenters in der Industriestraße in Zella-Mehlis zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 44 und einem 73 Jahre alten Mann gekommen. Dem Ganzen war laut Landespolizeiinspektion Suhl ein Streit im Straßenverkehr vorausgegangen, auf dem Parkplatz wollten die beiden Männer die Sache klären. Sie verletzten sich gegenseitig, der Senior erlitt gesundheitliche Probleme und musste im Krankenhaus behandelt werden.

Laut seiner Aussage hatte eine junge Frau den Vorfall beobachtet und sogar erste Hilfe geleistet. Sie wird nun im Rahmen der Ermittlungen als Zeugin gesucht und soll sich unter der Telefonnummer 03681/3690 beim Inspektionsdienst Suhl melden.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.