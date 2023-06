Mann rettet Dackeldame auf A9 - Polizei sucht Herrchen

Diese herrenlose Dackeldame wurde am Sonntag auf der A9 entdeckt.

Görkwitz. Eine herrenlose Dackeldame ist von einem Mann auf der A9 gerettet worden. Die Polizei sucht nun den Halter des Tiers.

Ein Autofahrer hat während einer Pause auf dem Parkplatz Himmelsteiche auf der A9 am Sonntagabend eine herrenlosen Dackel entdeckt. Die Hündin lief demnach über den Parkplatz in Richtung Autobahn. Der Mann nahm sie in seine Obhut und informierte anschließend die Polizei.

Die Autobahnpolizei übergab die Dackeldame zunächst an ein Tierheim. Foto: Autobahnpolizeiinspektion

Diese nahm sich der stark verängstigten Dackeldame an. Informiert wurde auch ein Tierschutzverein. Das Auslesen der Chipnummer brachte keine Kenntnis zum Hundehalter, weshalb die Dackeldame erst einmal in ein Tierheim aufgenommen wurde. Ob der Hund entlaufen war oder ausgesetzt wurde ist bisher nicht bekannt.

Beschreibung des Hundes:

Rasse Dackel

Kurzes braunes Fell

Narbe am linken Auge (möglicherweise sehbeeinträchtigt, gar blind)

Kurzhaarige bis kahle Stelle im Nackenbereich

Geschätztes Alter zwei bis vier Jahre

Bereits trächtig gewesen

Kein Halsband oder Leine

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.