Hospiz- und Palliativarbeit in Thüringen: Begleitung bis zum letzten Atemzug

Weimar. Alleine sterben: Das ist die große Angst vieler Menschen. Ilka Jope, Geschäftsführerin des Thüringer Hospiz- und Palliativverbandes, erklärt die Hilfsmöglichkeiten.

Es gibt viele Unsicherheiten rund um die letzte Station des Lebens, beim Umgang mit Sterbenden, aber auch mit Trauernden. Ilka Jope, Geschäftsführerin des Thüringer Hospiz- und Palliativverbandes, macht deutlich, wo Menschen Hilfen und Unterstützung finden.

Alleine sterben: Das ist die große Angst vieler Menschen. Und diese Angst ist gewachsen in Pandemiezeiten. Was liegt im Argen?

Oft schon habe ich von schwer kranken Menschen, von sterbenden Menschen oder von Angehörigen den Satz gehört: Hätte ich gewusst, dass es Hilfen gibt, dann wäre ich viel früher gekommen. Es ist nach wie vor so, dass zu viele Menschen nicht um das Netz an Hilfeangeboten wissen, das es in Thüringen gibt. Oder sie haben falsche Vorstellungen von hospizlichen und palliativen Angeboten, die sie daran hindern, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Darum ist es so wichtig, darüber zu sprechen. Sterben, Tod und Trauer noch viel mehr in die Mitte des Lebens zu holen.

Hilfsangebote in Thüringen

Welche Folgen können Ängste haben?

Ängste vor dem Alleinsein, vor Schmerzen und anderen belastenden Symptomen, die Sorge um ein Ausgeliefertsein am Ende des Lebens: Das alles kann Menschen verzweifeln lassen. Mir scheint es ein Phänomen unserer stark auf Leistung und Machen konzentrierten Gesellschaft zu sein, dass die meisten von uns nicht gerne um Hilfe bitten. Dabei gibt es Antworten auf so existenzielle Fragen wie: An welchem Ort kann ich bleiben bis zum Schluss? Wer unterstützt mich in großer Not? Wie können wir mit dieser großen Trauer umgehen?

Was lässt sich verbessern, damit das Sterben nicht in Einsamkeit geschieht?

Zuerst einmal bleibt festzuhalten, dass wir heute von einem tragenden Netz der Hospiz- und Palliativarbeit sprechen können. Das liegt im Wesentlichen daran, dass vor etwa fünfzig Jahren Einzelne begonnen haben, sterbenden Menschen ihre Zeit zu schenken. Den Anspruch auf ein menschenwürdiges Sterben haben Bürgerinnen und Bürger vertreten, die einer hoch entwickelten Medizin-Technologie entgegengetreten sind. Durch ihr Engagement motiviert, haben sich auch hierzulande hospizliche und palliative Angebote entwickelt.

Und die Aufgabe des Thüringer Hospiz- und Palliativverbands ist dabei?

Das Wissen über die vielfältigen Angebote für schwer kranke und sterbende Menschen in die Welt hinauszutragen. In Thüringen gibt es ein gut geflochtenes Netz an Hilfen. Für die hospizliche Sterbebegleitung stehen 31 ambulante Hospizdienste mit mehr als 1400 ehrenamtlichen Begleiterinnen und Begleitern bereit. Für medizinisch-pflegerische Palliativversorgung zu Hause oder in Pflegeeinrichtungen gibt es zehn Spezialisierte Ambulante Palliative Versorgungsteams (SAPV), darunter eines für Kinder und Jugendliche. Darüber hinaus haben wir zehn stationäre Hospize mit insgesamt 110 Plätzen sowie 19 Palliativstationen mit 180 Betten. Dazu kommen zahlreiche Beratungsstellen, Selbsthilfegruppen und Angebote zur Trauerbegleitung.

Und da wird geholfen?

Alle diese Dienste, Gruppen, Menschen sind ansprechbar, wenn jemand Hilfe benötigt. Vielleicht brauchen wir am meisten, dass jeder Einzelne sich zuständig fühlt, wenn er oder sie sieht: Da ist jemand, der braucht am Lebensende einen anderen an der Seite.

Als Geschäftsführerin des Thüringer Hospiz- und Palliativverbands haben Sie sicherlich einen ganz eigenen Blick darauf, wie sich unsere Gesellschaft auch in der Zeit nach der Pandemie mit dem Lebensende befassen sollte. Woran mangelt es?

Verschiedene Interessen lassen sich nicht immer vereinbaren. Das gilt auch für die Hospiz- und Palliativarbeit. Ein Gesundheitssystem, das auf die Erhaltung des Lebens ausgerichtet ist, hat es zuweilen schwer, den Menschen am Ende seines Lebens dann als den anzuerkennen der er ist: ein sterbender Mensch. Die Selbstverständlichkeit dieser Anerkennung bedarf immerwährender Aufklärung und persönliches Engagement Einzelner. Das wurde ganz besonders in der Pandemie sichtbar, als Kontakte zu sterbenden Angehörigen nicht ermöglicht wurden. Es bedarf auch zukünftig eines deutlichen Ausbaus der Hospiz- und Palliativkonzepte in Krankenhäusern, ebenso in Pflegeeinrichtungen und in Einrichtungen der Wiedereingliederung.

Die Trauerbegleitung rückt immer mehr in den Fokus, oder?

Ja. Die Trauerbegleitung wird ein größeres Thema innerhalb der Hospizarbeit. Seit März 2020 haben sich die Nachfragen danach vervielfacht. Diese bisher rein ehrenamtliche Aufgabe im Hospizdienst kann mancherorts kaum noch gestemmt werden. Die Aufmerksamkeit von Politik und Kostenträgern für diese Entwicklung ist notwendig. Spätestens seit der Pandemie wissen wir um die Zerbrechlichkeit des Gewohnten, des Vertrauten. Durch geschlossene Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen ist viel familiäres Leid und einsames Sterben ausgelöst worden. Begleitung, ob durch Angehörige oder Ehrenamtliche, konnte – wenn überhaupt – fast nur aus der Entfernung stattfinden. Viele Menschen müssen damit leben, dass sie von einem sterbenden Nahestehenden keinen Abschied nehmen konnten. Daraus können, daraus müssen wir lernen!

Was können Frauen und Männer tun, die anderen ein menschenwürdiges Lebensende ermöglichen wollen?

Ganz wichtig ist mir der Punkt, dass jeder Mensch einem anderen in seinem Sterben beistehen kann. Das ist eine zutiefst menschliche Fähigkeit, die wir vielleicht zu sehr aus dem Blick verloren haben. Die persönliche Auseinandersetzung mit der eigenen Sterblichkeit und den Themen Krankheit, Sterben, Tod und Trauer kann ruhig und wissend machen. Eine Sterbebegleiterin sagte mir kürzlich noch, dass sie dankbarer für das Leben und seine wertvollen Momente sei, seitdem sie sich mit dem Sterben befasse.

Wo kann jemand Sterbe- und Trauerbegleitung lernen?

Menschen, die sich für ehrenamtliche Sterbebegleitung interessieren, können bei den Ambulanten Hospizdiensten sogenannte Befähigungskurse besuchen. Wer sich für die Begleitung Trauernder interessiert, kann eine entsprechende Ausbildung machen. Der THPV hat eine eigene Akademie, die offen ist für alle Bürgerinnen und Bürger. Sie finden dort eine Vielfalt an Weiterbildungen und die große Chance, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen und gemeinsam die einstigen Tabuthemen zu vertiefen.

Angebote der Akademie im THPV und weitere Informationen zum Landesverband: www.hospiz-thueringen.de