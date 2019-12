Bataillone in der Kinderstube

„Bei Gott! Solch einen Donner des Geschützes / Hab ich zeit meines Lebens nicht gehört!“ – „Er räumt mit seinem Feldgeschütz die Schanzen.“ – „Triumph! Triumph! Triumph! Der Sieg ist unser!“ Fehrbellin, 28. Juni 1675: Die Preußen schlagen ein zahlenmäßig überlegenes Schweden-Heer; so beginnt ihr Aufstieg zur Großmacht.

Kein Schlachtenlärm, kein Pulverdampf. Sachlich erläutert Marbod Gerstenhauer die strategische Lage anhand ihrer räumlichen Darstellung und weiß viel besser als der hochdramatische, gerne zitierte Heinrich von Kleist Bescheid über den Verlauf des Gefechts und die Verdienste des Prinzen von Homburg. Liebevoll ruht sein Blick auf den blutlosen Helden. Däumlinge ausnahmslos, doch auf 30 Millimetern Augenhöhe repräsentieren sie Würde, Entschlossenheit, Kampfesmut. So gut, wie es Zinnfiguren eben vermögen – faszinierend, kein bisschen bedrohlich.

Kieler Zinnfiguren kommen jetzt aus Weimar

Bogenschützen geraten in Bedrängnis. Foto: Foto: Sascha Fromm

Mehr als 83.000 Zinnfiguren hat Marbod Gerstenhauer gesammelt. Längst gießt und bemalt er eigenhändig das beliebte, heute von Sammlern begehrte Kinderspielzeug und hat sogar vor wenigen Wochen die Inventare der Firma Ochel übernommen: Kieler Zinnfiguren kommen seitdem aus einem Weimarer Vorort. Hier, in einem früheren Kinderzimmer seines Eigenheims, dirigiert Gerstenhauer die possierlichen Truppen. Im Reich der Landsknechte, Ritter und Musketiere, der Kürassiere und Kanoniere, der Husaren, Dragoner, Ulanen ist er zu Hause. Nüchterne Enge herrscht; kaum kann man, ohne anzuecken, sich bewegen. Wandhohe Regale und Schränke sowie ein stattliches Schubkasten-Arsenal füllen den Raum.

„Wenn man so ein Diorama bauen will, muss man mindestens drei, vier Fachbücher über die Schlacht gelesen haben und vor Ort gewesen sein“, erklärt Gerstenhauer seine Expertise. Eine Militärakademie hat er nie besucht und ist beileibe kein Militarist. Aber rettungslos hat er an Zinnfiguren einen Narren gefressen. Da entsteht, je mehr dieser Kosmos sich öffnet, eine eigene Welt im Kleinen. Und natürlich will ein Besessener sie so authentisch wie nur möglich nachbilden.

Die ganze Weltgeschichte auf ein paar Quadratmetern

So uniform die metallenen Kerls auf den ersten Blick scheinen, so individuell zeigen sie sich doch kraft ihrer Bemalung. Für Details, die er mit feinsten Haarpinseln ausführt, benutzt Gerstenhauer eine starke Lupe. Da muss alles korrekt sein bis auf die kleinsten Kokarden und Knöpfe. Die Frage, ob er in diesen Dimensionen einen Vorderlader von einem Zündnadelgewehr zu unterscheiden wisse, erübrigt sich fast.

„Markomannenschlacht“: Marbod befehligt seine Heerscharen. Foto: Foto: Sascha Fromm

Auf ein paar Quadratmetern führt der Sammler neugierige Gäste durch die Weltgeschichte: Man geht mit Urmenschen auf Streifzug, belagert die Mauern von Troja oder rüstet mit römischen Reitern zum Kampf. „Hier, mein Namensvetter“, deutet der 62-Jährige auf einen imposanten Reiter: „Marbod, der Markomanne.“ Dieses Ensemble hat er inzwischen neu aufgelegt. Natürlich bilden das 18. und 19. Jahrhundert einen Schwerpunkt der Kollektion, wir begegnen Napoleon, dem Grand Empereur, bei Jena und Auerstedt, aber auch Weimarer Herzögen und anderen Strategen.

Mit dem Ersten Weltkrieg bricht die Zeitleiste ab. Ja, selbstverständlich gebe es auch NVA und Bundeswehr in Zinn gegossen, sogar Fantasy-Krieger der Sterne. „Habe ich aber nicht. Interessiert mich nicht so.“ Da wird er auf einmal recht einsilbig. Vielleicht liegt es daran, dass im Maschinenzeitalter der Krieg völlig entmenschlicht wurde; nicht der Tapfere, nur der Glückliche überlebt. Gerstenhauer zeigt auch Karl-May-Szenen, Weihnachtsfiguren und Dichter-Porträts – etwa ein Ambiente mit Goethes Gartenhaus. Seine älteste Form stammt von anno 1850: ein Stierkampf.

Wie ihn der Funke entflammt hat? Gerstenhauer lächelt. „Mein Vater hatte eine schöne Sammlung“, beginnt er. Und erzählt dann, wie ein achtjähriger Steppke, auf dem Dachboden stöbernd, Vaters Seemannskiste entdeckt und – Sesam öffne dich! – Buren und Zulus ihm in die Hände fallen. „Mit denen habe ich gespielt und dazu historische Romane gelesen.“ So träumte der Knabe sich in ferne, exotische Welten voller Abenteuer...

Mußevoller Ausgleich für den Stress im Arbeitsalltag

In seiner Werkstatt zeigt Marbod Gerstenhauer eine der Gussformen aus Thüringer Schiefer. Foto: Foto: Sascha Fromm

Im wirklichen Leben hat Gerstenhauer Schreiner gelernt, ein Ingenieur-Studium absolviert und nimmt Führungsaufgaben bei einem Erfurter Türen-Hersteller wahr. Allen Alltagsstress lindern die Wochenenden, wenn er mußevoll Figuren gießt und bemalt. Jetzt zeigt er seine wahren Schätze: Vorzeichnungen für Gussformen, dann – „Alles aus Thüringer Schiefer!“ – die glatten, beständigen Hohlformen für jene duldsamen Existenzen aus knapp zwei Gramm Zinn.

Längst hat der Mann museale Dependancen, etwa in Heldrungen und Hohenfelden, bestückt und leitet Workshops für Besucher, die selbst Hand anlegen möchten. Für einen Weimarer „Tatort“ und für „Babylon Berlin“ war seine Expertise beim Fernsehen gefragt. Reich wird man davon nicht. Bei neuen Figuren verkauft er einen Reiter für 2 Euro 20 und einen Fußer für die Hälfte; die historischen indes gibt er nimmer her.

„Das hört nicht auf“, stellt er nüchtern seine Prognose. „Der Wahnsinn geht weiter.“ Und wer ihn erlebt, versteht das Faszinosum.