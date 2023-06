Familie verwirklicht bei Saalburg ihre Gartenträume

Regen freut das Gärtner-Herz: In Wernsdorf bei Saalburg gestaltet Familie Härtelt – im Bild (v.l.) Clara, Heike, Tamina und Frank Härtelt – einen ehemaligen Selbstversorgergarten um und stellt ihn am 18. Juni zum dritten Mal bei den „Open Gardens – Offene Gärten" in der Region Schleiz/Zeulenroda vor.