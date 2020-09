Nationalpark Hainich: Wenn der Mensch nicht in die Natur eingreift

Das Wort Schaden nimmt Manfred Großmann nicht gern in den Mund. Er hat es aus seinem Sprachgebrauch gestrichen, zumindest wenn es um den Nationalpark Hainich geht, den er leitet. Statt Schaden redet er in der mit 5400 Hektar größten nutzungsfreien Laubwaldfläche Deutschlands von Veränderungen. Die sind vorrangig an südwestexponierten Hängen auf der Westseite zu sehen.