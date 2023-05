Was machen die Wölfe im Südharz? Ein Experte gibt Auskunft

Wülfingerode. Wie verbreiten sich die Wölfe und Luchse im Kreis Nordhausen? Ein Fachmann will alle Fragen beantworten. Sein Vortrag ist öffentlich.

Wer sich für das Thema „Wölfe und Luchse im Südharz“ interessiert, der sollte sich einen Termin am Mittwoch, 14. Juni, vormerken. An dem Tag hält Silvester Tamàs, der Wolfs- und Luchsbeauftragte des Thüringer Naturschutzbundes (Nabu), ab 18 Uhr in der Heimatstube in Wülfingerode, Kirchstraße 55, einen Vortrag.

Die Beutegreifer Wolf und Luchs sind mittlerweile auch im Südharz etabliert. Silvester Tamàs will über die Einwanderung und Verbreitung der Tiere, ihr Leben und den Umgang mit ihnen berichten und steht dem Publikum für Fragen und zur Diskussion zur Verfügung. Alle interessierten Bürger, aber auch Betroffene wie Land- und Forstwirte sind eingeladen, betont Nabu-Kreischef Holger Thiemt.