Neuer Kreuzfahrtriese: „Star Princess“ fährt ab August 2025

So wie in dieser Animation soll die «Star Princess» aussehen.

Santa Clarita. Princess Cruises bringt ein weiteres neues Schiff auf die Weltmeere. Die Jungfernfahrt führt durchs Mittelmeer.

Mit der „Star Princess“ lässt die US-Reederei Princess Cruises im Sommer 2025 ihr zweites LNG-Schiff in See stechen. Neben dem Flüssiggasantrieb hebt sich der Neubau aus der Sphere-Klasse, einer neuen Bootsplattform, durch seine Maße ab: Das Design sei um 20 Prozent größer als das aller aktuellen Schiffe in der Flotte, teilt Princess Cruises mit.

Wie sein Sphere-Schwesterschiff „Sun Princess“, das im Februar 2024 in Dienst gestellt wird, bietet die „Star Princess“ Platz für rund 4300 Passagiere. Die Jungfernfahrt soll am 4. August 2025 in Rom starten und neun Tage lang durchs Mittelmeer führen.

Wem der Name bekannt vorkommt: Die Reederei hatte schon zweimal Schiffe namens „Star Princess“ in ihrer Flotte. Das letzte Schiff mit diesem Namen wurde 2021 abgegeben und fährt seitdem unter dem Namen „Pacific Encounter“ für P&O Cruises Australia. (dpa)