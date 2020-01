Die Thüringer Combat-18-Struktur, die es offiziell nicht gibt

In altdeutscher Schrift steht der Name auf dem Klingelschild. Vor der Tür stehen am Donnerstagmorgen dutzende Polizisten. Sie wollen die Wohnung von Stanley R. durchsuchen, den sie zuvor an der Arbeit angetroffen haben. Der Grund für den „Besuch“: Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat die rechtsextreme Gruppe „Combat 18“ verboten.

R. gilt als ein Kopf in Thüringen, nachdem er vor etwa einem Jahr aus Hessen in den Freistaat gezogen ist. „In Thüringen wohnen zwar vereinzelt Combat 18-Mitglieder in unterschiedlichen Orten, sie bilden nach den Erkenntnissen des Verfassungsschutzes jedoch keine eigenständige Organisation.“

So hatte das Thüringer Innenministerium noch im September des vergangenen Jahres eine Anfrage dieser Zeitung zur rechtsextremen Gruppe „Combat 18“ beantwortet. Schon damals erbrachte eine Recherche des Netzwerkes Exif Indizien dafür, dass es anders ist. Jetzt wird klar: Die Strukturen sind offenbar gefestigt.

Thüringer Behörden hatten einzelnen Mitglieder von „Combat 18“ im Fokus

Dafür liefert die Sitzung des Thüringer Innenausschusses, der sich am Donnerstag konstituiert hat, ein Indiz. Hat Combat 18 – das steht für „Kampf Adolf Hitler“ – eine eigene Sektion in Thüringen unterhalten?Die Nachfrage eines Abgeordneten in der Ausschusssitzung, ob denn der Combat-18-Chef und sein Stellvertreter in Thüringen Ziel der Durchsuchungsmaßnahmen gewesen seien, wird positiv beantwortet. Warum gibt es einen Chef und einen Stellvertreter, wenn es keine eigene Struktur gibt?

Seit dem Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke (CDU) steht das Verbot der Gruppe, die als bewaffneter Arm der bereits 2000 verbotenen Gruppe „Blood & Honour“ gilt, im Raum. Nach Informationen dieser Zeitung hatten die Thüringer Behörden sehr wohl die einzelnen Mitglieder im Fokus und sie zum Teil sogar überwacht. Dazu gehört sowohl Stanley R. als auch Keven L. Neben Eisenach war auch der Erfurter Ortsteil Vieselbach, wo L. wohnt, Ziel der Razzia.

Mit 80 Polizisten sind LKA und Bereitschaftspolizei am Donnerstagmorgen angerückt, um eine Verbotsverfügung des Innenministers durchzusetzen, die kurz zuvor beim Landesverwaltungsamt eingetroffen war. Mit welchem Ergebnis? Über die Frage dürfte noch länger spekuliert werden.

Verfassungsschutz soll die Gruppe zunächst unterschätzt haben

„Datenträger und Werbemittel“ seien sichergestellt worden, heißt es aus dem Innenministerium in Thüringen. Das Bundesinnenministerium nennt weitere Details: „Mobiltelefone, Laptops, Tonträger, waffenrechtlich relevante Gegenstände, Kleidung, NS-Devotionalien und Propagandamittel“ seien sichergestellt worden. Dinge, die vielfach bei großen Rechtsrockkonzerten, aber auch den kleinen, konspirativen Treffen in Thüringen sichtbar gewesen sind.

In altdeutscher Schrift hat R. seinen Namen an die Tür geklebt. Foto: Foto: Peter Rossbach

Politikerinnen der Linkspartei fordern schon lange ein Verbot der Gruppe „C18“ – und kritisieren, dass es zu spät kommt. Martina Renner, stellvertretende Bundesvorsitzende ihrer Partei und Innenexpertin, sagt dieser Zeitung: „Es gibt keinen sachlichen Grund, warum Combat 18 nicht schon im Jahr 2000 mit verboten wurde.“ Damals war das Blood & Honour-Netzwerk verboten worden – allerdings nicht final stillgelegt, wie sich Jahre später herausstellen sollte.

Kritik am „zu späten C18-Verbot“

Dass es mit dem Verbot so lange gedauert hat, liegt nach Informationen dieser Zeitung auch daran, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz zunächst die Gruppe unterschätzt haben soll. Das wird dieser Zeitung aus informierten Kreisen so bestätigt.

Maier: Protagonisten in Thüringen stets im Blick gehabt

Demnach sollen sich daraufhin mehrere Landesämter zusammengetan haben, um die C18-Strukturen aufzuklären – darunter auch das in Thüringen. Erst mit dem Mord an Walter Lübcke stieg die Aufmerksamkeit für die Gruppe bundesseitig wieder, weil Verbindungen des mutmaßlichen Mörders zu Combat 18 aufgedeckt wurden. Innenminister Seehofer kündigte also ein baldiges Verbot von „C18“ an – das ist Monate her.

Ein Indiz, dass Thüringen einen Anteil an der Informationsbeschaffung für das jetzt verfügte Verbot hatte, liefert der geschäftsführende Innenminister Georg Maier (SPD), der auf Anfrage sagt, dass man die Protagonisten in Thüringen „stets im Blick gehabt“ habe.

Umfangreiche Verbindungen zu Thüringer Neonazi: