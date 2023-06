Mordkommission konnte in drei Jahren 26 Fälle aufklären

Vor knapp drei Jahren hat in Thüringen die Mordkommission beim Landeskriminalamt (LKA) ihre Arbeit aufgenommen. Seither konnte das achtköpfige Team 26 Fälle aufklären, sagt die Leiterin, Helena Loch, dieser Zeitung. Gelöst wurden Mordfälle mit aufwendiger Ermittlungsarbeit, aber auch Verbrechen, bei denen die Kriminalistinnen und Kriminalisten schnell eine heiße Spur zu möglichen Tatverdächtigen gefunden haben oder im Einzelfall die vermutete Straftat auch ausschließen konnten.

Seit ihrem Bestehen sei die Mordkommission zu 103 Fällen hinzugezogen worden, zumeist Verdachtsfälle auf Tötungsdelikte. Viele dieser Kapitaldelikte hätten die Kriminalpolizeiinspektionen (KPI) in Thüringen aufgeklärt, betont Helena Loch. Das LKA leistete dafür Unterstützung. Ihr sei aber bewusst, dass den sieben KPIen häufig Personal und Zeit für aufwendige Ermittlungen fehle.

„Auch nach drei Jahren ist der Aufbau der Mordkommission noch nicht abgeschlossen“, erklärt Peter Hehne, Leiter der Abteilung Auswertung und Ermittlungen im LKA. Er rechnet mit fünf Jahren, bis sich Abläufe eingeprägt und die Fähigkeiten zum komplexen Arbeiten eingespielt haben. Extrem hohe Anforderungen, die sich zumeist aus der Strafprozessordnung ergeben, seien für die Aufklärung von Kapitalverbrechen notwendig, um vor Gericht erfolgreich zu sein. Deshalb werde großer Wert auf intensive Fortbildung gelegt, so Peter Hehne.

Kritik der Ermittler am Ausweiten der Beschuldigtenrechte

„Ziel muss es sein, jedes Kapitalverbrechen aufzuklären, um nicht weitere Altfälle zu produzieren“, fügt er an. Das Klären von Mordfällen bedeute zumeist, Schwerverbrecher zu fassen und nach einer Verurteilung sicher hinter Gitter zu bringen. Dann könne die Polizei den Hinterbliebenen der Opfer auch sagen, was passiert ist und ihnen so die Möglichkeit geben, abzuschließen.

Deutlich Kritik kommt von beiden Ermittlern am fortlaufenden Ausweiten der Beschuldigtenrechte. Denn die Möglichkeiten der Polizei dürften nicht weiter beschnitten werden, betont Hehne. Das Einhalten rechtsstaatlicher Verfahren sei wichtig. Er nennt als Beispiele neue Vorgaben für audiovisuelle Vernehmungen, immer aufwendigere Gutachten für DNA-Spuren oder den Wirkstoffnachweis bei Drogen.

„Bei einem der aufgeklärten Fälle lagen mehr als 600 Spuren vor, die in 20 Komplexe aufgeteilt waren“, erklärt Helena Loch. Das fange bei Fingerabdrücken und DNA an, umfasse aber auch Fasern und chemische Substanzen sowie digitale Spuren. Zum Auswerten müssten teils Beschlüsse über die Staatsanwaltschaft bei Gericht beantragt werden. Sollte das Verbrechen in einem Wohnkomplex verübt worden sein, könnten schnell Hunderte Protokolle zu Befragungen von Zeugen oder Vernehmungen hinzukommen.

Mit den neuen Ermittlungsmethoden werden Verfahren immer komplexer

Neue Ermittlungsmethoden lassen Verfahren immer komplexer werden. Um diese erfolgreich zu beherrschen, sei ein solider Untersuchungsplan die Grundvoraussetzung, so Helena Loch. Aber auch absolute Versiertheit und Beharrlichkeit der Ermittler, ergänzt ihr Chef Hehne und betont die gute Zusammenarbeit mit den Staatsanwaltschaften.

Neben der Aufklärung aktueller Verbrechen beschäftigte die Mordkommission fast drei Jahre lang auch das Lösen eines Altfalls. Im Frühjahr konnten vier Tatverdächtige nach dem sogenannten Käfermord an einer jungen Frau aus Schöten (Weimarer Land) im Jahr 2014 festgenommen werden. Die Ermittlungen seien extrem aufwendig gewesen, erklärt Helena Loch. Alte Akten mussten digitalisiert und ausgewertet sowie erfolgreiche Ermittlungsansätze gefunden und gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft und den Gerichten umgesetzt werden.

„Diese Arbeit kann die Mordkommission nicht nebenbei mit leisten“, betont Peter Hehne. Er spricht sich für eine zweite Kommission aus, die Thüringer Altfälle aufarbeitet, um sie zu lösen. Nahezu Hundert solcher Cold-Case-Fälle soll es geben, bei denen ein Tötungsdelikt vermutet wird. „Das sind einfach zu viele“, so der LKA-Abteilungsleiter.

Die Aufgaben einer solchen Cold-Case-Kommission wären riesig, denn sie müsste zu jedem dieser Fälle die alten Akten sichern, sichten und digitalisieren, erklärt Helena Loch. Zudem müssten die dazugehörigen Beweismittel zusammengetragen und auf Vollständigkeit überprüft und ebenfalls digital erfasst werden. Denn in Thüringen ist beides nicht zentral gelagert. Erst dann könnten Kriminalisten entscheiden, welche dieser Fälle sich vielleicht erfolgreich aufklären lassen, um ihren mit Ermittlungen zu beginnen.