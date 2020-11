Mutmaßliche Erfurter Hooligans schweigen vor Gericht

Die Mosaiksteine fügen sich erst nach und nach zu einem Bild zusammen. Tappt die Polizei 2018 noch vollkommen über die Hintergründe im Dunkeln eines brutalen Überfalls auf Fans des Fußballvereins Carl Zeiss Jena am Saalfelder Bahnhof. In den darauffolgenden Monaten kommt sie aber Stück für Stück dahinter, was sich in Thüringens Fußballfanszene seit Jahren abspielt. Denn immer mehr brutale Straftaten können auf ein und denselben Personenkreis zurückgeführt werden – die Mitglieder des bis weit ins rechtsextreme Milieu vernetzte Hooligan-Gruppe Jungsturm, die sich der Fanszene des FC Rot-Weiß Erfurt zurechnet.

Spätestens mit der Verhaftung von zwei ihrer mutmaßlichen Mitglieder nimmt die Aufklärung zu Jahresbeginn 2019 dann Fahrt auf – und erreicht an diesem Donnerstag im Landgericht Gera ihren vorläufigen Höhepunkt.

Kickboxer Theo W. wird am ersten Prozesstag in Handschellen in den Saal geführt. Er sitzt, wie seine drei Mitangeklagten, in Untersuchungshaft. Foto: Foto: Fabian Klaus / Mediengruppe Thüringen

Saal 103 im Justizgebäude: Zahlreiche Polizisten und Justizwachtmeister sichern den Eingang. Zuhörer werden kontrolliert. Ein Wachtmeister weißt darauf hin, dass die Liste mit den erfassten Daten nach dem Prozesstag aber vernichtet werde.

Das Interesse an der öffentlichen Verhandlung vor der Staatsschutzkammer ist groß. Unter Corona-Bedingungen, nur jeder dritte Sitzplatz im Zuhörerraum kann genutzt werden, gibt es aber genügend Platz für alle, die der Verhandlung beiwohnen wollen.

Männern werden mehrere Überfälle auf Jena-Fans vorgeworfen

Angeklagt sind vier Männer im Alter von 21, 26, 28 und 29 Jahren. Robin B., Theo W., Steve W. und Marco K. sollen wesentliche Köpfe der Hooligan-Gruppe „Jungsturm“ sein und u.a. Verantwortung für mehrere Überfälle auf Jena-Fans tragen.

In der Anklageschrift werden sowohl die Attacke in Saalfeld als auch jene in Gotha im Juli 2019 benannt. Darüber hinaus sind zwei Überfälle auf eine Bowlingbahn in Saalfeld dokumentiert, weil hier Jena-Fans vermutet worden sein sollen, und es werden sogenannte „Drittortauseinandersetzungen“ – das sind verabredete Schlägereien unter Hooligan-Gruppierungen – aufgeführt. Stets wurden bei den Attacken Menschen zum Teil schwer verletzt.

20.000 Seiten Verfahrensakte

Dass es sich bei dem Verfahren vor der Staatsschutzkammer um einen Mammutprozess handeln wird, zeigt schon der erste Verhandlungstag. Denn alle Positionen sind nahezu doppelt besetzt. Jeder der vier Angeklagten – sie sitzen in vier unterschiedlichen Haftanstalten in Thüringen in Untersuchungshaft – bringt zwei Verteidiger mit. Die Staatsanwaltschaft ist ebenfalls doppelt vertreten. Und statt der üblichen zwei Schöffen sind zum Verfahren auch zwei Ergänzungsschöffen hinzugezogen worden. Die Akte soll insgesamt mehr als 20.000 Seiten umfassen. Bis weit ins nächste Jahr hat der vorsitzende Richter Uwe Tonndorf das Verfahren terminiert.

Ob die vier Angeklagten, unter denen sich auch ein in der Szene bestens bekannter und erfolgreicher Kickboxer befindet, sich in dieser langen Zeit zu den Vorwürfen einlassen werden? Das bleibt am ersten Prozesstag unklar. Lediglich ein Angeklagter erklärt, dass er zum aktuellen Zeitpunkt nicht aussagen wolle und hält sich ein Statement offen. Für die vier Männer geht es um viel. Denn ihnen wird die Bildung einer kriminellen Vereinigung, des „Jungsturm“, vorgeworfen. Daneben müssen sich für mehrfache gefährliche Körperverletzungen und Landfriedensbrüche verantworten.

Zwei Jahre Ermittlungsarbeit der Saalfelder Kripo

Dass dieses Verfahren möglich wird, dazu hat die Kriminalpolizei Saalfeld in den vergangenen knapp zwei Jahren einen wesentlichen Beitrag geleistet. Denn mit der Verhaftung von zwei in diesem Verfahren nicht angeklagten Jungsturm-Mitgliedern begann eine intensive Aufklärung, über die Ermittlungsführer Pierre B. umfangreich aussagt. Er schildert, wie die Beamtinnen und Beamten ein Puzzleteil nach dem anderen zusammengesetzt haben und so darauf gekommen sind, dass hinter dem Überfall am Saalfelder Bahnhof mehr stecken muss, was sich in der Verlesung der Anklage dann widerspiegelt.

Offenbar illegal aus dem Knast heraus telefoniert

Um immer dichter an die Gruppe heranzukommen ziehen die Beamten alle Register. Die Telefone mehrerer Beteiligter werden über Jahre kontrolliert. Dabei kommt zum Beispiel heraus, dass einem bereits wegen in einem anderen Verfahren zu einer Freiheitsstrafe verurteilten Jungsturm-Mitglied offenbar möglich gewesen ist, aus der Haftanstalt heraus mit einem illegalen Handy zu telefonieren. Auch dieses Handy hat die Polizei dann überwacht.

Der Angeklagte Marco K. verbirgt sein Gesicht unter einer schwarzen Maske und einer der Kapuze seiner Jacke, als er in den Gerichtssaal in Gera gebracht wird. Foto: Foto: Fabian Klaus

Die Angeklagten verfolgen all diese Details am ersten Verhandlungstag interessiert, aber mit stoischen Blicken. Dabei hören sie auch, wie die Polizei auf einen ihrer Kampforte für die Hooligan-Schlägereien gekommen ist – ein Waldstück in Hessen. Auf einem Handy, das bei einer der zahlreichen Durchsuchungen sichergestellt wurde, konnten die Beamten ein Bild der Gruppe diesem Ort zuordnen und ermittelten vor Ort mit den hessischen Polizeikollegen. Die Befragung des Jagdpächters brachte sie dann darauf, dass sie auf dem richtigen Weg sind. Denn der hatte sich schon länger darüber gewundert, dass er an einer Stelle immer wieder blutgetränkte Mullbinden in großer Anzahl gefunden hat. In der Anklage werden drei dieser sogenannten Ackerkämpfe auf diesem Waldweg verortet.

Nach mehr als sechs Stunden und einem ersten Einblick auch in die tiefe Vernetzung der Hooligans endet der erste Prozesstag. Kommenden Dienstag geht es bereits mit Zeugenvernehmungen weiter.

