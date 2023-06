Das Feuer in einer Gemeinschaftsunterkunft in Apolda wurde scheinbar nicht durch Fremdverschulden ausgelöst.

Nach Brand in Apolda: Aktuell keine Hinweise auf Fremdverschulden

Apolda. Nach dem zerstörerischen Brand in einer Gemeinschaftsunterkunft in Apolda, bei der ein Mensch ums Leben kam, gibt es derzeit keine Hinweise auf Fremdverschulden.

Die Ermittlungen zum Brand mit einem Todesopfer in einer Flüchtlingsunterkunft in Apolda sind am Montag weitergelaufen. "Es wird nun untersucht: Wo ist die genaue Brandausbruchstelle, was hat zu dem Brand geführt", sagte ein Sprecher der Polizei am Montag. "Aktuell gibt es keine Hinweise auf Fremdverschulden, aber es wird in alle Richtungen ermittelt." Die Lage könne sich also ändern.

Junge stirbt bei Brand in Gemeinschaftsunterkunft in Apolda Junge stirbt bei Brand in Gemeinschaftsunterkunft in Apolda Am Sonntagmorgen wurde ein Feuer in der Gemeinschaftsunterkunft "Auf dem Angespanne" gemeldet. Foto: Johannes Krey | JKFotografie&TV / Johannes Krey

Junge stirbt bei Brand in Gemeinschaftsunterkunft in Apolda Zunächst war die Feuerwehr Apolda informiert worden. Zudem wurde die Feuerwehr Niederroßla um 5.38 Uhr hinzugezogen, die ebenfalls Atemschutzgeräteträger hat. Foto: Johannes Krey | JKFotografie&TV / Johannes Krey

Junge stirbt bei Brand in Gemeinschaftsunterkunft in Apolda Auch die Feuerwehr Bad Sulza wurde alarmiert, so dass neben der Drehleiter aus Apolda auch deren Drehleiter eingesetzt werden konnte. Foto: Johannes Krey

Junge stirbt bei Brand in Gemeinschaftsunterkunft in Apolda Die rund 300 Bewohner konnten in Sicherheit gebracht werden. Allerdings ist das Gebäude vorerst nicht bewohnbar. Foto: Johannes Krey

Junge stirbt bei Brand in Gemeinschaftsunterkunft in Apolda Zudem kam nach ersten Angaben eine Person ums Leben. Foto: Johannes Krey

Junge stirbt bei Brand in Gemeinschaftsunterkunft in Apolda Großeinsatz für Feuerwehr und Rettungsdienst am Sonntagmorgen wegen eines Feuers in der Gemeinschaftsunterkunft in Apolda. Eine Person kam ums Leben. Foto: Johannes Krey

Nach bisherigen Polizeiinformationen brach das Feuer am frühen Sonntagmorgen im Wohnbereich der Unterkunft aus. Mehrere Menschen wurden verletzt, eine tote Person wurde gefunden. Ob es sich bei dem Todesopfer um einen seit dem Brand vermissten neun Jahre alten Jungen aus der Ukraine handelt ist noch nicht abschließend geklärt. Allerdings deutet vieles darauf hin. Auch Thüringens Innenminister sprach davon, dass ein Junge aus der Ukraine bei dem Feuer starb. Eine Obduktion soll Klarheit bringen. Die gerichtsmedizinische Untersuchung sollte laut Polizei entweder im Laufe des Montags oder am Dienstag durchgeführt werden.

