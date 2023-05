Die Berliner Polizei bereitet sich nach eigenen Angaben auf einen Besuch des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj Mitte Mai in der Hauptstadt vor. Der Staatschef plant laut Medienberichten auf Einladung von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am 13. Mai nach Berlin zu kommen. Tags darauf bekommt Selenskyj den Aachener Karlspreis verliehen.

Merkel, der Papst & Co.: Sie alle sind Träger des Karlspreises. 2023 soll er an Selenskyj gehen. Was ist das für eine Auszeichnung?

Der Kampf des Präsidenten Selenskyj und des ukrainischen Volkes soll mit einer der anerkanntesten europäischen Auszeichnungen geehrt werden, mit dem Karlspreis. „Wir betrachten die Karlspreisverleihung 2023 als einen Akt der Solidarität mit der Ukraine“, erklärte der Vorsitzende des Karlspreisdirektoriums, Jürgen Linden. Das ukrainische Volk und Selenskyj würden im Ukraine-Krieg nicht nur die Souveränität der Ukraine verteidigen, „sondern auch Europa und die europäischen Werte“, heißt es in der genauen Begründung.

Selenskyj und die Ukrainer reihen sich damit in eine prominente Gruppe bisher Ausgezeichneter ein. Mit dem Karlspreis wurden bisher schon Kanzler, Könige und Präsidenten geehrt. Der "Internationale Karlspreis zu Aachen" wird seit 1950 für Verdienste um Europa und die europäische Einigung verliehen und hat einen berühmten Namenspatron.

Karlspreis für Selenskyj: Eine Idee aus Aachen gegen den Krieg in Europa

Seinen Ursprung nimmt der Karlspreis in der Apokalypse des Zweiten Weltkriegs. Aachen ist Schauplatz heftiger Kämpfe zwischen der US-Armee und der Wehrmacht. Nach der Befreiung bildete sich ein kleiner Kreis Aachener Bürger um den Textilkaufmann Dr. Kurt Pfeiffer, die Vortragsreihen und Veranstaltungen im Geiste der europäischen Idee organisierten. Zusammen entwickelten sie die Idee einer Stiftung für einen Aachener Europa-Preis. Lesen Sie auch: Regierungskreise: Selenskyj kommt nach Deutschland

In der Aachener Öffentlichkeit und Stadtverwaltung stieß die Idee auf Begeisterung, gerade auch im Hinblick auf die lange europäischen Tradition der Stadt. In der "Proklamation von 1949" legten sich die zwölf Gründungsmitglieder auf die europäischen Werte der Stiftung fest. 1950 wurde er zum ersten Mal vergeben. Der Karlspreis ist mit einer Medaille und einer Urkunde verbunden. Geld gibt es nicht.

Namensgeber des Karlspreises ist der König des Frankenreiches Karl der Große (747/748 - 814). Der Herrscher wählte im 8. Jahrhundert Aachen zu seiner Lieblingspfalz, das so für Jahrhunderte zum Mittelpunkt eines europäischen Reiches wurde. Karl der Große scharte europäische Gelehrte um sich und trieb weitgehende Reformen in Justiz und Verwaltung voran. In seinem Geiste sollte der Karlspreis die europäischen Völker einander näherbringen.

Bisherige Karlspreisträger: Bill Clinton und Angela Merkel

Zu den bisherigen Preisträgerinnen und Preisträgern gehörten zum Beispiel Ex-Kanzlerin Angela Merkel, der frühere britische Premierminister Tony Blair, der ehemalige US-Präsident Bill Clinton und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Auch Papst Franziskus hat ihn schon erhalten. 2022 bekamen ihn die belarussische Bürgerrechtlerin Swetlana Tichanowskaja und zwei Mitstreiterinnen.

Ob Selenskyj am 14. Mai nach Aachen in den Krönungssaal des Rathauses zur Verleihung kommt, ist bisher unklar. Dass er vorhat, Mitte Mai nach Deutschland zu kommen, wurde allerdings bereits bekannt. Die Veranstalter bereiten sich nach eigenen Angaben sowohl auf die Präsenz des ukrainischen Präsidenten als auch auf eine Video-Schalte vor. (os/dpa)

