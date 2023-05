Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist zu seinem ersten Besuch in Italien seit Beginn des russischen Angriffskriegs eingetroffen. In Rom wurde er von Präsident Sergio Mattarella empfangen.

Es ist ein Besuch unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj kommt am Sonntag nach Deutschland, wie unsere Redaktion aus Regierungskreisen erfuhr. Anlass ist die Verleihung des Karlspreises in Aachen. Aber erwartet wird er auch in Berlin. Es ist die erste Visite des Staatschefs, seit sein Land im Februar 2022 von Russland angegriffen wurde. Details des Besuchs blieben zunächst geheim. Lesen Sie auch: Selenskyjs "Kollekte": Italien verspricht der Ukraine Waffen

Selenskyj gilt als der meistgefährdete Staatsmann in Europa. Seine Auslandsreisen werden sehr kurzfristig angekündigt. Im Vorfeld des Besuchs in Deutschland hatte es jedoch eine schwere Panne gegeben, da es schon Anfang Mai detaillierte Berichte über die Besuchspläne gegeben hatte. Es wurde sogar ein Hotel genannt, in dem der ukrainische Präsident absteigen wolle. Der Besuch stand damit auf der Kippe. Einzelheiten des Besuchsprogramms wurden am Samstag zunächst nicht mitgeteilt. Unklar blieb auch, ob Selenskyj am Samstag oder am Sonntag in Deutschland eintreffen will.

Selenskyj soll in Aachen der Karlspreis verliehen werden

Sicher ist, dass Selenskyj am Sonntag in Aachen der Karlspreis verliehen werden soll. Mit dem bestätigten Besuch ist es wahrscheinlich, dass der Präsident die Auszeichnung persönlich in Empfang nimmt. An der Zeremonie soll auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) teilnehmen.

Es gibt jedoch Anzeichen, dass der ukrainische Staatschef vorher in Berlin ist. Die Berliner Polizei kündigte bereits für den Sonntag „umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen und Verkehrssperrungen“ besonders rund um das Regierungsviertel an.

Vor Selenskyj-Besuch: Deutschland kündigt neue Waffenlieferung an

Die Bundesregierung empfängt Selenskyj mit der Ankündigung, die Ukraine im Kampf gegen Russland mit einem umfangreichen Waffenpaket im Wert von 2,7 Milliarden Euro weiterhin zu unterstützen.

„Mit diesem wertvollen Beitrag an dringend benötigtem militärischen Material zeigen wir einmal mehr, dass es Deutschland mit seiner Unterstützung ernst ist“, erklärte Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius am Samstag in Berlin. Schon jetzt gehört Deutschland hinter den USA zu den Ländern, die den größten Beitrag bei der Versorgung der Ukraine mit Waffen leisten. Das könnte Sie auch interessieren: Auszeichnung für Selenskyj: Was ist der Karlspreis?

