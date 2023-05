Heiligenbild aus Bergkirche Bad Langensalza gestohlen – Polizei bittet um Hinweise

Bad Langensalza. Unbekannte haben aus der Bergkirche Bad Langensalza eine vergoldete Ikone gestohlen. Wer hat das Heiligenbild gesehen?

Aus der Bergkirche Bad Langensalza, in der Straße Auf dem Berge, haben Unbekannte am Sonntag dem 7. Mai 2023, in der Zeit von 16.15 Uhr bis 16.40 Uhr, eine Ikone (Kultur- und Heiligenbildnis) entwendet. Bei dem Bild handelt es sich laut Polizei um eine etwa im Format DIN A4 große Tafelmalerei einer Darstellung von Jesus Christus in byzantinischer Eitempera-Maltechnik auf Holzplatte mit 22 Karat Blattvergoldung.

Wer hat die abgebildete Ikone nach dem 7. Mai 2023 gesehen? Foto: Landespolizeiinspektion Nordhausen

Zudem wurden noch Sitzkissen und Kerzen in der Kirche verstreut. Beim Eintreffen der Polizei waren die Diebe bereits in unbekannte Richtung geflüchtet. Die hatte daraufhin Spuren gesichert und Ermittlungen aufgenommen, in deren Rahmen sich herausstellte, dass auch ein Gummiball, als Weltkugel dargestellt, aus der Kirche entwendet wurde. Dieser habe einen Durchmesser von etwa 100 cm und stelle einen Sachwert von etwa 250 Euro dar.

Neben der Ikone wurde auch dieser Gummiball, als Weltkugel dargestellt, aus der Kirche entwendet. Foto: Landespolizeiinspektion Nordhausen

Wer hat die abgebildete Ikone nach dem 7. Mai 2023 gesehen und kann Angaben zu deren Verbleib machen? Zeugen, die Hinweise zum Verbleib der Weltkugel machen können, werden ebenso gebeten, sich unter der Telefonnummer 03601/4510 zu melden.

