Inzidenz im Unstrut-Hainich-Kreis sinkt, Todeszahlen steigen

Weitere sechs Tote mit dem Corona-Virus weist die am Donnerstagmorgen veröffentlichte Statistik des Unstrut-Hainich-Kreises auf. Damit sind seit Pandemiebeginn 135 Menschen mit dem Virus gestorben. 15 wurden in den vergangenen zwei Tagen gemeldet. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog

Die Zahl der Covid-Infizierten im Unstrut-Hainich-Kreis sinkt, auch in den Pflegeheimen gibt es einen leichten Rückgang. Nach den am Donnerstag von der Kreisverwaltung vorgelegten Zahlen sind derzeit 144 Pflegeheim-Bewohner Corona-positiv (10 weniger als am Vortag), ebenso 51 Mitarbeiter der Einrichtungen (Vortag 52).

Insgesamt sind derzeit 631 Menschen nachweislich mit Sars-Cov 2 infiziert, 34 weniger als am Mittwoch vermeldet. 64 Menschen müssen in Krankenhäusern im Landkreis und außerhalb behandelt werden. Es gibt den Zahlen zufolge keinen schweren Verlauf.

In häuslicher Quarantäne befinden sich derzeit 1389 Menschen aus dem Unstrut-Hainich-Kreis, neun mehr als am Mittwoch vermeldet. Die 7-Tages-Inzidenz der Neuinfektionen, bezogen auf 100.000 Einwohner, sinkt weiter deutlich und liegt nun bei 304,2 (Mittwoch: 325,7).