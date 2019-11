Neunheilingen schreibt Wunschzettel für Bauprojekte

Was tun mit exakt 94.800 Euro? Vor dieser Frage standen am Dienstagabend die Mitglieder des Gemeinderates von Neunheilingen. Diesen Betrag erhält die Gemeinde vom Land als Neugliederungsprämie. Neunheilingen wird sich zum 1. Februar 2020 mit der Stadt Schlotheim sowie den Nachbarorten Bothenheilingen, Issersheilingen, Kleinwelsbach und Obermehler zu einer Landgemeinde zusammenschließen. Da das Land auf größere Strukturen drängt, werden derartige Fusionen belohnt.

„Die Prämie soll für die Gemeinde, zukünftig die Ortschaft Neunheilingen verwendet werden. Ich sehe das Geld als eine Grundlage, um die Eigenanteile für Förderprogramme aufzubringen. So können wir den Betrag vervielfachen“, sagte Bürgermeister Sandro Seeländer (parteilos). Damit das Bauamt der jetzigen Verwaltungsgemeinschaft und künftigen Landgemeinde Planungssicherheit hat, sollen die Gemeinden nun Prioritäten vorgeben, welche Projekte mit dem Geld in welcher Reihenfolge angegangen werden sollen – de facto ist es eine Wunschliste.

Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses wäre umfangreich

Die Gemeinderäte stimmten darin überein, dass die Sanierung der Alten Schule fortgeführt werden soll. Das Gebäude soll künftig als Erweiterung der Kita dienen, die sich direkt daneben befindet. Dort sollen neue Gruppenräume entstehen (diese Zeitung berichtete am 8. März). Ebenfalls beendet werden soll die Pflasterung des Fußwegs am Kirchhof. Auf Platz drei der Wunschliste folgen die Steinsäulen am ehemaligen Obertor, direkt neben einem Gutshaus, im Süden des Ortes. Die markanten Säulen mit Kugeln auf der Spitze sind in die Jahre gekommen, stehen schief. Darüber hinaus sollen neue Tore für den Sportplatz angeschafft werden.

Ein aus Sicht der Gemeinderäte riesiger Posten steht auf Platz fünf der Liste: Die Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses, also der Schenke. Die Treppe, Fenster, das Fachwerk sowie die Fassade müssten erneuert werden. Auf den Plätzen sechs, sieben und acht folgen die Sanierung der noch unbefestigten Teile der Hauptstraße und der Kleinen Gasse, der Kauf von Spielgeräten für Kleinkinder sowie die Sanierung des Schlosshofes.