Polizei rettet Bambi bei Nordhausen

Das Rehkitz wurde auf der A38 bei Nordhausen gefunden und ist nun in der Obhut eines Jagdpächters.

Nordhausen. Ein Rehkitz war ohne seine Mutter auf der A38 unterwegs, als die Polizei das geschwächte Tier fand.

Auf einer schwarzen Tasche liegt das zerbrechlich wirkende kleine Tier. Die Ohren weit aufgestellt und mit neugierigem Blick, untersucht das Rehkitz seine neue Umgebung.

Am Montagabend entdeckte eine Streife der Autobahnpolizei das kleine Rehkitz auf dem Standstreifen der A38. Es war ohne seine Mutter bei Nordhausen unterwegs. Die Polizeibeamten zögerten nicht lange und versuchten das Jungtier einzufangen. Dabei ging es um den Schutz des Tieres und der Verkehrsteilnehmer.

Foto: Thüringer Polizei, Autobahnpolizeiinspektion

Das kleine Bambi war von der Situation überfordert und bereits geschwächt, sodass es schnell und unverletzt eingefangen werden konnte. Nach einer kurzen Fahrt im Streifenwagen, wurde das Rehkitz von einem Jagdpächter in Uthleben mit einer Nuckelflasche empfangen. Dieser kennt sich mit der Betreuung und Versorgung von Wildtieren aus und hat in Vergangenheit bereits mehrere Tiere bei sich gepflegt. Das kleine Bambi ist dementsprechend in guten Händen.

