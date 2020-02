30 Jahre Einheit: „Wie steht es um unser Land?“

Am Samstag, bei der großen Demonstration in Erfurt, stand Propst Christian Stawenow mit auf der Bühne und mahnte christliche Nächstenliebe und Gesprächsbereitschaft an. Der Beifall für ihn blieb vergleichsweise verhalten, da er keine offensiv kämpferischen Töne anschlug. Dabei bewegen ihn nicht erst angesichts der jetzigen politischen Lage im Land eine Reihe von Herausforderungen.

„Wir müssen uns fragen, wie in der Gesellschaft mehr Gerechtigkeit passiert?!“, sagt der Regionalbischof. „Wie steht es um unser Land? Wie steht es um die Arbeitsplätze? Wie steht es mit unseren Perspektiven im Alter? Können wir unsere Wohnungen halten? Wie steht es um die Bildung?“ Das alles lasse sich vorrangig als Aufgaben für die Politik betrachten. Der in Eise-nach ansässige Regionalbischof der Regionalbischof in der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM) macht aber deutlich, dass sich die Kirche hier nicht als Zuschauer sehe. Vielmehr gelte: „Wie sind wir miteinander im Gespräch? Wie kommen wir miteinander ins Gespräch?“

Wichtig ist eine neue Gesprächskultur in dieser Gesellschaft

Stawenows Eindruck im Jahr 30 der deutschen Einheit: Es gibt viele Menschen, die am großen Wohlstand im Land kaum einen Anteil haben. Das trifft auf Arbeitslose zu, auf Kinderreiche oder auf Menschen mit sozialen Problemen. Die Existenzsorgen reichen hinein bis ins bildungsbürgerlich-akademische Milieu. Das hänge mit befristeten Verträgen und niedrigen Einstiegsgehältern zusammen. Eine Herausforderung, die ihn schon lange beschäftigt, ist die Frage: „Wie gelingt es, uns mit Menschen zu reden, die sich in rassistischen und antisemitischen Gedankengut einkapseln und verstricken?“ Und: „Wie kommen wir in eine Gesprächskultur in unserem Land zwischen den unterschiedlichen Anschauungen und Lebensweisen?“

Stawenow blickt weit zurück, wenn es die Anfänge der Entfremdung von Kirche und bestimmten Kreisen der Gesellschaft geht: „Seit dem Ausgang des 19. Jahrhunderts hat sich die Kirche im Bildungsbürgertum eingenistet und den Kontakt zur Arbeiterschaft zunehmend verloren.“ In 40 Jahren DDR habe sich die „Entkirchlichung“ über weitere Generationen fortgesetzt. „Wir sind ein quasi kommunistisches Land gewesen mit atheistischen Grundsätzen, in denen der Glaube an Gott und Kirche an sich grundlegend infrage gestellt worden ist“, ruft Stawenow in Erinnerung.

Umso wichtiger ist es ihm im Gespräch mit dieser Zeitung darauf hinzuweisen, dass die Wurzeln seiner Kirche „in der Tradition des Judentums, der Bibel mit ihrer Weisheit und in der Evangeliumsverkündung Jesu“ liegen. Zentral seien „die Liebe zu Gott und zum Nächsten“. Das stelle Christen, die es ernst meinen, vor eine große Herausforderung: In Zeiten der Globalisierung „ist unser Nächster unser Mitmensch in Afrika“, macht Stawenow deutlich, dass „wir uns nicht mehr isoliert betrachten können“. Die Geschichte vom Turmbau zu Babel deutet er als Idee des Nationalismus’, dem Gott eine Absage erteilt habe. Wohin Nationalismus gepaart mit Rassismus in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts geführt haben, bringt er so auf den Punkt: in den Ruin.

Zurück zum Glauben: Der neue Landesbischof Friedrich Kramer hatte gesagt, er wolle keine kirchliche Veranstaltung anbieten, zu der er selbst nicht gerne gehen würde. „Ein interessanter Gedanke. Und in dieser Hinsicht haben wir eine Menge zu tun“, erklärt Stawenow. Er fordert kirchliche Mitarbeiter auf, sich „diese Prüffrage“ immer wieder zu stellen. Zur Verantwortlichkeit gibt er zu bedenken: „Wir sind eine solidarisch verfasste Kirche. Alle Gremien, die es bei uns gibt, sind durch ein gemeindliches oder landeskirchliches Wahlverfahren entstanden. Das heißt: Auf Basis der Gemeinden wachsen Entscheidungsgremien auf, die an der Spitze der Bischof und, was sie Landessynode betrifft, der Präses leiten. Die wichtigste Aufgabe ist also eine gute Kommunikation.“ Die EKM besteht mittlerweile seit zehn Jahren: „Wir sind eine junge Kirche“, deren Identität „langsam wächst“. Als Regionalbischof spüre er einerseits große Selbstverständlichkeit im Miteinander, andererseits werde der Verlust an institutioneller Bindung immer greifbarer. „Wir versuchen, an unserer Mitgliedschaftspflege etwas zu tun“, sagt er. Viele Christen haben der Kirche den Rücken gekehrt, als mit der Einheit der Zwang zur Kirchensteuer kam. Dass der Staat mitmischt, sorgt auch dafür, dass die Kirche erst lange nach dem Austritt von diesem Schritt erfährt. Ein halbes Jahr könne zwischen der förmlichen Erklärung, die Kirche zu verlassen, und der Übermittlung dieser Information von der staatlichen zur kirchlichen Verwaltung vergehen. „Wenn engagierte Gemeindemitglieder austreten wollten, würde man der Frage nach dem Warum vielleicht einfach deswegen schon vorher nachgehen, weil sie fehlten“, sagt er.

Im Gottesdienst erfahren die Gläubigen Zuspruch

Stawenow sieht hier intensiveren Handlungsbedarf. Seine Bewunderung gilt jenen Gemeindemitgliedern, die mit Fröhlichkeit auch dann in den Gottesdienst gehen, wenn die allgemeine Situation so freudig nicht ist. Gerade im Gottesdienst erfahre der Mensch Segen und Zuspruch. „Ich empfinde das Heilige Abendmahl als ausgesprochene Stärkung für meinen Glauben, meine Verbundenheit mit Gott und für mein Leben. Und das geht anderen auch so“, verweist er darauf, warum der Gottesdienst Mittelpunkt des kirchlichen Lebens ist. Für Stawenow gilt im vollen Wortsinn: „Kirche geht weiter.“ Und zwar auf allen Ebenen.

30 Jahre Einheit: „Wir waren nur wenige“