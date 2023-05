Bienenfreundlicher Kartausgarten steht Eisenacher Schulen offen

Eisenach. Einer ersten Exkursion sollen weitere folgen: Mit dem Kartausgarten beteiligt sich Eisenach an bundesweiten Insektenschutzprojekten.

Schülerinnen und Schüler der Klasse 9a der Geschwister-Scholl-Schule erlebten am Dienstag im Kartausgarten, was eine bienenfreundliche Stadt ausmacht. Begleitet wurde die Exkursion im Rahmen des städtischen Projektes „Bienenfreundliches Eisenach“ von Stephan Bielert, dem 1. Vorsitzendenden des Imkervereines Eisenach.

„Gerne möchte ich den Jugendlichen mit auf den Weg geben, wie wichtig eine Verbindung mit der Natur ist“, so Bielert. Für Ihn selbst ist der Ausgleich zum Arbeitsleben in der Natur unverzichtbar. So engagiert er sich nun ehrenamtlich im Kartausgarten und möchte sein Wissen und seine Erfahrungen gerne an die Jugendlichen weitergeben.

Zum Tag der offenen Gärten gab Stephan Bielert eine erste Führung, nun sollen weitere, ehrenamtliche Führungen für interessierte Kinder und Jugendliche folgen. Die Lehrerinnen Bärbel Ifland und Nelli Nennstiel hatten einen Fragebogen vorbereitet, welcher von den Schülerinnen und Schülern auszufüllen war.

Schulen sollen Kartausgarten für Projekte nutzen

„Den Jugendlichen wird die Möglichkeiten geboten, Naturschutz und Artenvielfalt über und mit dem Kartausgarten kennenzulernen. Hier können sie praktische Beispiele direkt vor der Haustür erleben“, findet Silke Schilling, die die Projekte im Kartausgarten betreut.

Auch alle anderen Schulen Eisenachs sind herzlich eingeladen, den Kartausgarten kennenzulernen und zu nutzen, um eigene Projekte zum Beispiel zu den Themen Artenvielfalt, Naturschutz, Insekten- und Bienenschutz sowie Gartengeschichte umzusetzen. Silke Schilling stehe für weitere Informationen und Anregungen zur Verfügung.

Das Projekt „Bienenfreundliches Eisenach“ wird vom Bund gefördert. Als Teil des Bundesprogrammes „Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel“ beinhaltet es unter anderem das Anlegen von Blühwiesen. Eine erste Umsetzung des Projektes erfolgte nun im Kartausgarten.