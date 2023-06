Biologische Vielfalt der Wartburg-Region entdecken

Wartburgkreis. Wanderungen und Beobachtungen: Diese Angebote sind zum „Langen Tag der Natur“ im Wartburgkreis interessant.

Die Tier- und Pflanzenwelt bei Tag und Nacht erleben und Natureindrücke speziell für Kinder schaffen, das ist das Anliegen vom jährlichen „Langen Tag der Natur“ in Thüringen. Am Wochenende ist es wieder so weit, am Freitag und Samstag, 9. und 10. Juni, laden der Naturschutzbund (Nabu) und die Stiftung Naturschutz Thüringen auch im Wartburgkreis dazu ein, gemeinsam die biologische Vielfalt in der Region zu entdecken. Ein Fernglas und wetterfeste Kleidung ist bei allen Ausflügen zu empfehlen. Wir stellen einige Angebote vor, das komplette Programm ist online einsehbar.

Die Naturschutzgruppe Dankmarshausen lädt für Samstag zu einer etwa dreistündigen Wanderung im Grenzwald ein. Start ist um 10 Uhr am Parkplatz Waldhaus. Geführt werden die Teilnehmer unter anderem vom Vereinsvorstand Hartmut Otto. Er kennt sich mit Bergen, Bergbau und Geologie aus. Dankmarshausens ehemaliger Bürgermeister erklärt den Teilnehmern Details aus der Zeit, als Dankmarshausen ein Ort im DDR-Sperrgebiet an der Grenze zur BRD war. Zum Thema Wald und Natur und einem der schönsten Grenzsteine der Region haben die Organisatoren ebenfalls reichlich zu erzählen. Anmeldung unter Telefon: 0162/ 704 63 48.

Jugendkunstschule stellt Insektenprojekt vor

Das Insektenjahr der Jugendkunstschule des Wartburgkreises startet am Freitag, 14 bis 16.30 Uhr, im Naturschutzzentrum Alte Warth. Vorgestellt wird das Projekt „Was krabbelt, zirpt oder schillert?“. Im Anschluss findet eine Schmetterlingsexkursion zum Kalkmagerrasen der Alten Warth mit Uwe Büchner aus Bad Salzungen statt.

Rund um den Hautsee mit schwimmender Insel und dem Albertsee – an der B 84 zwischen Marksuhl und Dönges gelegen – gibt es viel zu entdecken. Am Samstag, 9 bis 11 Uhr, gewährt Naturfotograf Michael Radloff den Besuchern interessante Einblicke. Auch für Kinder ab etwa sechs Jahre geeignet. Anmeldung bei Wolfgang Sinn, Telefon: 0172/ 203 20 60.

Wasserbüffel weiden in der Werraaue zwischen Bad Salzungen und Ettmarshausen im Bereich Erlensee. Im Rahmen einer naturkundlichen Exkursion soll Wissenswertes zum Gebiet, seinen alten und neuen Bewohnern und zum Naturschutz vermittelt werden. Treffpunkt ist am Samstag, 10 bis 12 Uhr, im Kloster am Parkplatz zum Naturschutzgebiet.

Zu einer Grenzwanderung an der Werra und dabei auch noch dem Biber auf der Spur – das verspricht Spannung. Mit zwei erfahrenen Biberbeauftragten geht es in Frankenroda auf Spurensuche. Die Gäste erfahren Wissenswertes über die Werra als Grenzfluss sowie ihre Bewohner, die Biber, über die Nutzung von Streuobstwiesen und viele weitere regionale Besonderheiten. Treffpunkt: Samstag, 10 bis 14 Uhr am Carl-Grübel-Denkmal in Frankenroda, Am Walde.

Mit dem Gebietsbetreuer der Stiftung Naturschutz Thüringen erkunden Besucher am Samstag, 13 bis 16 Uhr, das Grüne Band zwischen Dippach und Gasteroda. Unterwegs wird Wissenswertes über die Grenzgeschichte und die Tier- und Pflanzenwelt vermittelt und es gibt vieles zu entdecken. Treffpunkt: Schlossplatz, Ecke Dorfstraße, Dippach.

Ein erlebnisreicher Familienabend zum Thema Fledermaus findet im Außenbereich des Biosphären-Bildungszentrums Propstei Zella/Rhön statt. Es gibt Geschichten und Spiele rund um die Fledermaus, eine Bastel- und Werkel-Station, Lagerfeuer mit Stockbrot und Forscherwissen rund um das nachtaktive Tier. Höhepunkt der Veranstaltung ist die Wanderung bei Dämmerung auf dem Fledermauspfad nach Neidhartshausen. Treffpunkt: Freitag, 17 bis 23 Uhr, Bildungszentrum für nachhaltige Entwicklung Propstei Zella/Rhön.

Zu einer abendlichen Exkursion, bei der eventuell auch der Wachtelkönig zu hören ist, wird am Freitag, 21.30 bis 23 Uhr nach Tiefenort eingeladen. Treffpunkt ist der Parkplatz am Schwimmbad.

Bei einer geführten Naturerlebniswanderung bei Dermbach tauchen die Teilnehmer gemeinsam in die geheimnisvolle Geschichte eines markanten Berges in der Vorderrhön ein. Auf Wanderwegen und schmalen Pfaden reisen sie in die Vergangenheit der Region und erleben eine besondere Artenvielfalt an Pflanzen und Tieren. Die Strecke ist etwa zehn Kilometer lang und setzt Trittsicherheit im Gelände voraus (mittelschwer). Die Wanderung ist für Kinder ab 14 Jahren geeignet. Anmeldungen bei Naturführer Robin Heyder unter Telefon: 0162/ 45 68 382. Treffpunkt: Samstag, 13 Uhr, Parkplatz am Emberg (Oberalba).

Weitere Informationen und vollständige Veranstaltungsliste unter: www.langer-tag-der-natur.de