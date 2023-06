Dem Biber in Frankenroda auf der Spur

Frankenroda. Dem Biber an der Werra spürt eine Wanderung am 10. Februar nach.

Dem Biber an der Werra auf der Spur sind Teilnehmer einer Wanderung am Samstag, 10. Juni mit Start um 10 Uhr am Carl-Grübel-Denkmal in Frankenroda. Mit zwei Biberbeauftragten, wie dem Gebietsbetreuer Stefan Sander, geht es auf Spurensuche. Teilnehmende erfahren Wissenswertes über die Werra als Grenzfluss sowie ihren Bewohnern den Biber, über die Nutzung von Streuobstwiesen und viele weitere regionale Besonderheiten. Die Wanderung ist Teil der Langen Tage der Natur, die durch den Naturschutzbund Thüringen organisiert werden.