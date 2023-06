Die große Übersicht: Was ist los im Wartburgkreis am Wochenende

Wartburgkreis. Die Wartburgregion bietet am Wochenende ein vielfältiges Programm für jedermanns Geschmack. Hier lohnt sich ein Besuch.

Zur Partynacht „Burgbeats“ wird für Freitag, 2. Juni, auf die Burg Normanstein in Treffurt eingeladen. Von 20 bis 2 Uhr können die Besucher auf dem Burghof zu House, Elektro, Club-Hits und Dance tanzen. Veranstalter Christian Mehler hat neben einheimischen DJs wie Tjuden, Marco Fehr, DJsteev & Vinyldome auch DJ Franz Täubig engagiert. Eintritt ist von 20 bis 21 Uhr kostenfrei.

Ein Weinabend mit Chor- und Bläsermusik gibt es Freitag, 18 Uhr, in der Kirche St. Martin Mihla.

„Fast furios!“ heißt das Programm mit Musik des Kabarettisten Maxim Hofmann am Freitag, 20 Uhr, im Hotel Glockenhof Eisenach.

Eine lange Lesenacht veranstaltet das Landestheater Eisenach am Freitag, 2. Juni. Ab 18 Uhr startet die „Literatur im Stundentakt“. Die letzte Lesung beginnt 22 Uhr. Am Samstag, 19.30 Uhr, steht dort der Ballettabend „Total Dance“ auf dem Spielplan.

Eisenachs Musikschule „Johann Sebastian Bach“ lädt innerhalb der Feierlichkeiten zum 70-jährigen Bestehen für Samstag zur offenen Bühne in die Alte Mälzerei in Eisenach. Ab 17 Uhr spielen Solisten und Ensembles ein vielfältiges Programm mit Titeln aus Jazz, Pop, Rock und Volksmusik. Für stimmungsvolle Blasmusik sorgt die Kapelle „Blecherovka“. Spontane Beiträge sind willkommen.

Zum Maienfest gibt es wieder ein großes Rahmenprogramm am Prima-Einkaufspark PEP in Hötzelsroda. Foto: Norman Meißner

Duale Hochschule feiert am Samstag Jubiläum

Für Samstag, 3. Juni, lädt der PEP-Einkaufspark in Hötzelsroda zum Maienfest. Von 11 bis 17 Uhr warten auf dem Gelände Musik, Clownerie, Kreativstände, Fußball, Hüpfburgen, Aquaballs und vieles Weitere kostenfrei auf Besucher.

Zum Jubiläumsfest „25 Jahre Duales Studium in Thüringen“ lädt die Duale Hochschule Gera-Eisenach für Samstag, 3. Juni, im Zeitraum von 11-17 Uhr auf den Campus Eisenach, Am Wartenberg 2, ein. Besucher können sich auf ein buntes Programm mit Vorträgen aus Wissenschaft und Forschung, Campus-Führungen, Laborversuchen, Experimenten, Kinderuni und Kinderanimation, Hüpfburg, Studienberatung, Live-Musik und kulinarischen Angeboten freuen.

Für Samstag, 3. Juni, 14 Uhr, lädt der Förderkreis Schlossanlage Wilhelmsthal zur nächsten öffentlichen Führung durch Park und Schloss Wilhelmsthal ein. Peter Arends nimmt die Besucher mit auf eine Reise durch dieses Kleinod thüringischer Parkbaukunst. Treffpunkt ist unmittelbar an der Schlossachse.

Die Feuerwehr Treffurt lädt für Samstag ab 17 Uhr zum Tag der offenen Tür auf das Gelände am Gerätehaus. Ab 21 Uhr ist Disco geplant mit dem DJ Duo aus Treffurt.

Eine Wanderung von der Hohen Sonne zum Altenberger See unternimmt die Ortsgruppe Ruhla des Rennsteigvereins am Samstag, 9.45 Uhr, ab Hohe Sonne.

111 Jahre Bestehen feiert der „Verein der Hundefreunde Ruhla“ mit einem Tag der offenen Tür am Samstag ab 14 Uhr auf dem Hundeplatz am Reuter in Ruhla.

Zum Großen Kinderfest wird Samstag nach Schnellmannshausen eingeladen. 14 Uhr startet der Umzug mit den Heldrastein-Musikanten. Viele Angebote warten auf dem Festplatz. Ab 20 Uhr ist dort Sommernachtsball mit Alleinunterhalter Thomas Syrek.

Barockmusik von der historischen Holland-Orgel

Ein frühsommerliches Orgelkonzert an der historischen Holland-Orgel mit dem Weimarer Universitätsorganisten Wieland Meinhold gibt es Samstag, 17 Uhr, in der Evangelischen St.-Hubertus-Kirche Marksuhl. Es erklingt Barockmusik von G. Frescobaldi, G. Tartini, G. Gentili, G. Torelli, D. Scarlatti und Domenico Zipoli. Auch die populären Meister Antonio Vivaldi und Arcangelo Corelli stehen auf dem Programm.

Ein Tag der offenen Tür findet am Wochenende auf dem Motocross-Gelände im Bermbachtal Ruhla statt. Foto: Norman Meißner

Samstag und Sonntag gibt es auf dem Motocross-Gelände Bermbachtal in Ruhla ein Tag der offenen Tür. Viele Attraktionen warten. Samstagabend findet dort eine Disco statt.

Zum traditionellen Tag der offenen Tür lädt die Feuerwehr Seebach für Sonntag, 4. Juni, zum Gelände am Feuerwehrgerätehaus, Hauptstraße 44b, ein. Während der Veranstaltung, die ab 10 Uhr beginnt, findet unter anderem auch eine Technikschau statt. Für das leibliche Wohl sorgen die Kameraden.

Ein Familienkonzert mit Siegfried Fietz findet am Sonntag, 4. Juni, 14 Uhr, in Madelungen statt. Siegfried Fietz gastiert bei dieser Liederreise in der Trinitatis-Kirche in Begleitung von Oliver Fietz und Sandra Fietz-Oberbeck. Der Eintritt kostet für Erwachsene 10 Euro, für Kinder die Hälfte.

Der Rock’n’Roll-Club Sylvester Eisenach lädt für Sonntag, 4. Juni, 14 Uhr, zum „Tag des Tanzens“ in die Wandelhalle Eisenach. Geboten wird ein abwechslungsreiches Programm mit Tänzen aus den Bereichen Modern Dance, Folklore, Showtanz, Charaktertanz, Rock’n’Roll-Akrobatik, Charleston, Standard/Latein, Kindertanz und Breakdance.