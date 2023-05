Dreiste Masche: So haben Unbekannte im Wartburgkreis eine Seniorin bestohlen

Amt Creuzburg. Ein Moment der Ablenkung reichte am Montag bereits aus, um eine Seniorin um ihr Bargeld zu bringen.

Was als harmloses Gespräch an der Haustür begann, entpuppte sich am Montag in Amt Creuzburg als dreiste Diebesmasche. Laut der Polizei, erbeuteten die Diebe eine vierstellige Bargeldsumme.

Die 89-jährige Frau öffnete nichtsahnend die Haustür ihrer Wohnung und wurde durch eine Frau in ein Gespräch verwickelt. In der Zwischenzeit begab sich eine zweite unbekannte Person in die Wohnung der Seniorin.

Diese durchsuchte die Wohnung nach Bargeld und Wertgegenständen. Mit Beute im Wert von circa 3500 Euro verschwand die unbekannte Person gegen 13 Uhr.

Die Polizei gab folgende Beschreibung der gesuchten Frau heraus:

circa 1,70m groß

schätzungsweise 45 Jahre alt

leicht untersetzte Figur

dunkelblonde, halblange Haare zum Zopf gebunden

sie trug ein buntes Kleid

hatte eine Kunststofftüte mit Gardinen bei sich

Hinweise nimmt die Polizei Eisenach unter der Nummer 03691/261124 unter Nennung der Bezugsnummer 0130838/2023 entgegen.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.