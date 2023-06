Guten Morgen in der Wartburgregion

Guten Morgen in der Wartburgregion Grüße unter Radfahrern

Dirk Bernkopf will eigentlich keine Vorurteile schüren.

Ich habe eine kleine Studie gemacht: Warum grüßen manche Radfahrer sehr freundlich und andere überhaupt nicht.

Das verlängerte Wochenende machte Lust auf eine Radrunde rund um Eisenach. Da ich alleine unterwegs war, konnte ich mich auf den rund 80 Kilometern gut mit der Physis der mir Entgegenkommenden beschäftigen. Ich war dabei so vertieft, dass ich das erste freundliche Hallo fast nicht erwidert hätte.

Warum aber hatte das Dutzend vorher nicht gegrüßt und selbst ein freundliches Nicken meinerseits nicht erwidert?

Ich teilte die Radler in zwei Gruppen ein: Radfahrer und E-Bike-Fahrer. Das Ergebnis: Die Radfahrer grüßten fast alle, von den Stromern nur zwei. Dass ich oftmals schon aus größerer Entfernung gegrüßt wurde, erklärte sich auch. E-Bike-Fahrer sind nämlich schon von weitem erkennbar – immer das Licht an und auch bei Sonnenschein in dicken Klamotten unterwegs. Man kommt halt nur ins Schwitzen, wenn der Akku zur Neige geht.

Aber meine Studie ist bestimmt nur eine Momentaufnahme. Ich grüße jedenfalls schön weiter.