Ideen für die nächste Jugendkulturnacht in Eisenach

Eisenach Jugendliche wünschen sich größere musikalische Vielfalt und wollen über ihre Beteiligung an politischen Entscheidungen diskutieren.

Jugendliche im Alter zwischen 14 und 25 Jahren haben im Eisenacher „Treffpunkt Demokratie“ am ersten kreisweiten Jugendmeeting teilgenommen. Sie möchten sich in die Vorbereitung der nächsten Jugendkulturnacht einbringen. Die Jugendkulturnacht soll in diesem Jahr zum zweiten Mal in Eisenach stattfinden und wieder ein buntes Kultur- und Beteiligungsprogramm bereithalten. Kernidee ist, dass Jugendliche aus der Region das Konzept erarbeiten und die Angebote selbst gestalten.

Ab Januar weitere Treffen geplant

Bei Pizza und Getränken wurden viele Ideen gesammelt. So wurde der Wunsch nach mehr musikalischer Vielfalt geäußert. Außerdem wurde der ursprüngliche Plan einer Podiumsdiskussion zum Thema Jugendbeteiligung wieder aufgenommen. Weitere Vorschläge sind ein Poetry Slam und kurze Vorträge zu unterschiedlichen Themen. Ab Januar starten weitere öffentliche Planungstreffen. Hierzu sind insbesondere alle Träger der Jugendarbeit in Eisenach und im Wartburgkreis eingeladen mitzuwirken.

Als Veranstalter tritt das Jugendforum auf. Das ist eine selbstorganisierte und offene Jugendgruppe, die aus den Partnerschaften für Demokratie in Eisenach und im Wartburgkreis hervorgegangen sind. Jugendliche entwickeln Ideen, setzen Projekte um und engagieren sich in der Stadt und im Kreis für ihre Interessen und Anliegen.