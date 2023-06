Jungstörche im Wartburgkreis bekommen Ringe vom Nabu-Experten

Wilhelmsglücksbrunn/ Gerstungen. Nabu-Experte Klaus Schmidt aus Breitungen beringt in diesen Tagen zahlreiche Jungstörche im Wartburgkreis.

„Dieses Jahr habe ich bereits 61 Tiere beringt“, rechnet Klaus Schmidt vor, während er sich Freitagvormittag auf dem Stiftsgut Wilhelmglücksbrunn bei Creuzburg ein Sicherheitsgeschirr für Arbeitsbühnen anlegt. Bereits seit 1966 ist der Storchen-Sachverständige im Bereich des Kreises Schmalkalden-Meiningen und des Wartburgkreises aktiv und habe in dieser Zeit knapp 700 Störche beringt. „In der Anfangszeit waren wir froh, wenn wir in einem Jahr überhaupt ein Nest beringen konnten“, erinnert sich der Nabu-Experte aus Breitungen.

FSebastian Frank, Bediener der Lkw-Arbeitsbühne der Firma Lindig, hebt den Storchensachverständigen direkt an das Nest in 19 Metern Höhe auf dem Dach der Stiftsgut-Käserei, um die nächsten Ringe anzulegen. Foto: Norman Meißner

Sebastian Frank, Bediener der Lkw-Arbeitsbühne der Firma Lindig, hebt den Storchensachverständigen direkt an das Nest in 19 Metern Höhe auf dem Dach der Stiftsgut-Käserei, um die nächsten Ringe anzulegen. Gut 30 Schaulustige verfolgen das Spektakel. Als Klaus Schmidt über den Nest-Rand blickt, ist er freudig überrascht, denn er zählt insgesamt vier Jungtiere, was nicht all zu häufig vorkommt. Als er tags zuvor fünf Storchenhorste in der Gemeinde Gerstungen zur Beringung aufsucht, entdeckt er in jedem Nest jeweils nur drei Jungtiere. „Ich hatte auch schon mal fünf, aber das ist mehr als zehn Jahre her“, erzählt er.

Im Horst auf der Stiftsgut-Käserei sind vier junge Störche. Foto: Norman Meißner

Der Experte befestigt jeweils zwei Marken an einem Bein jedes Jungstorchs. Neben dem traditionellen Aluring bringt Klaus Schmidt auch einen Kunststoff-Ring mit grellgelb leuchtendem Untergrund an. „So sind die Nummern auch aus der Entfernung gut zu erkennen“, begründet Klaus Schmidt die Notwendigkeit für den Kunststoff-Ring. Diese hält er im Warmwasserbad parat, damit sie sich geschmeidig ums Storchenbein legen.

Viele Kinder aus Kita und Grundschule verfolgen die Storchenberingung auf dem Schloss in Gerstungen. Foto: Karen Hartung

Er schätzt, dass die Jungtiere fünf bis sechs Wochen alt sind und vermutlich in zwei bis drei Wochen beginnen zu fliegen. Dem Storchenexperten bleiben nur gut zwei Wochen für sämtliche Beringungen.

In Lauchröden auf der alten Bäckerei hat Meister Adebar auch einen stattlichen Horst gebaut. Foto: Friederike Stück

Für seine Arbeit nutzt er die Akinese, den natürlichen Todstell-Reflex der Jungstörche. Mit wachsamem Auge umkreist Vater Adebar in sicherer Entfernung den Horst auf dem Dach der Käserei und ist sofort zurück, als die Arbeitsbühne wieder hinabfährt. Von unten blickt Klaus Schmidt skeptisch zum Nest hinauf: „Es muss heruntergenommen werden – am besten mit einem Baukran – sonst stützt es bald ab“, vermutet der Storchenfreund, weil das Nest bereits sehr hoch und immer wieder schief über den Mittelpunkt aufgestockt wurde. Zudem ist das unterste Material bereits stark verrottet.

Die Storchenfamilie auf dem Schloss in Gerstungen haben einen tollen Blick auf die Kirche. Foto: Karen Hartung

In Nest zwei auf der Scheune in Wilhelmglücksbrunn entdeckt Klaus Schmidt drei Küken und im Horst auf dem Gutshaus nur zwei Storchenkinder. „Das dritte wurde wahrscheinlich abgeworfen und hing tot an der Dachrinne“, erzählt die Storchenfreundin Beate Basenau aus Treffurt, die dem Beringer dort bei der Arbeit über die Schulter schauen darf.

„So viele Kinder hatten wir noch nie“, erzählt die Fachangestellte Friederike Stück über das Interesse an der Beringungsaktion auf dem Gerstunger Schloss am Donnerstag. Neben dem Awo-Kindergarten „Am Storchennest“ verfolgen am Kindertag auch zwei Klassen aus der Grundschule „Fritz Erbe“ die Arbeit von Klaus Schmidt, der auch auf dem Schornstein der Firma Phieler, in Untersuhl bei Alseco, in Oberellen bei der Firma Schrön und in Lauchröden auf der alten Bäckerei Störche beringt.