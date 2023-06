Kinder radeln nun sicherer ins Gerstunger Freibad

Gerstungen. Erster Abschnitt des neuen Radweges zwischen Gerstungen und Neustädt feierlich freigegeben.

„Jetzt mit dem Start in die Freibad-Saison wird es viel sicherer für unsere Kinder“, freut sich Gerstungens Bürgermeister Tim Rommert über die Freigabe des ersten Radwegeabschnitts zwischen dem östlichen Ortsausgang von Gerstungen, an der Grünschnittannahme vorbei bis zum Freibad. Nun erreichen Radler das Schwimmbad Gerstungen direkt auf dem Radweg fernab der stark frequentierten Landesstraße (L1021).

Der Eröffnung des rund einen halben Kilometer langen, meist geschlemmten Teilstücks wohnen am Donnerstag Vertreter der Gemeinde, des Regionalvereins Werra-Wartburgregion sowie Radler aus der Gemeinde bei, die den neuen Weg erstmals befahren wollten. Rommert spricht von einem recht langwierigen Prozess der Wichtung verkehrsrechtlicher und naturschutzfachlicher Relevanz, die Kompromisse abverlangte. Mit diesem Schritt des Ausbaus des Radwegenetzes in der Werra-Wartburgregion erhöhe sich maßgeblich die Sicherheit für Radfahrer. Das Bundesumweltministerium ermöglicht den Bau mit Fördermitteln der Nationalen Klimaschutzinitiative. Zu den Gesamtkosten von 262.588 Euro für den ersten Bauabschnitt schießt der Bund 157.582 Euro Fördermittel zu, was 70 Prozent der Baukosten entspricht.

Neue Projekte sind bereits in Vorbereitung

Der zweite Bauabschnitt vom Freibad bis zum Ortsteil Neustädt werde voraussichtlich, so Rommert, erst kommendes Jahr realisiert. Dieser verschlinge deutlich weniger Kosten, weil es sich um den alltagstauglichen Ausbau eines bestehenden Weges handelt. Der zweite Radweg-Abschnitt quert die Landstraße am Schwimmbad und verläuft nördlich der Bahnstrecke bis Neustädt. Mit dem Ausbau bis Neustädt wächst das Radwegenetz der Werra-Wartburgregion um 2300 Meter.

„Dieser Radweg wird in der Region nicht der letzte sein – als Verein haben wir noch einiges vor“, betont Sylvia Hartung, Vorstandsvorsitzende des Vereins Werra-Wartburgregion, während der Teileröffnung. Neue Projekte für den interkommunalen Ausbau der Radwege und die damit verbundene Fördermittelakquise sind, so die Vorsitzende, im Verein Werra-Wartburgregion bereits in Vorbereitung.

An wichtigen ÖPNV-Verkehrsknotenpunkten errichten beauftragte Bauleute in diesem Jahr noch Abstellanlagen. So etwa an den Bahnhöfen in Marksuhl und Gerstungen sowie an Bushaltestellen in Rienau und Kieselbach. „Am Bahnhof Gerstungen gehören dazu auch sechs Fahrradboxen, mit denen man die Nachfrage nach besonders sicheren Verschlussmöglichkeiten für Fahrräder testen will“, so Rommert. In diesem Jahr erfolge noch der Ausbau einer Straßenquerung mit Anschluss an einen bestehenden Weg zwischen Dippach und Dankmarshausen, der Ausbau eines Wegeabschnitts auf dem Suhltalradweg und die Ausarbeitung von Info-Material zum Radwegenetz der Region. Das Förderprojekt innerhalb der Nationalen Klimaschutzinitiative mit einer Gesamtinvestition von rund 2,7 Millionen Euro endet zum Jahresende. Dabei wurden zehn Radwegen neu- beziehungsweise ausgebaut, Abstellanlagen an Schulen und Haltestellen errichtet und eine Informationskampagne realisiert.