Kleines Klangfest im Lebemann Eisenach

Eisenach. Zwei Konzerte zu Pfingsten erwarten das Publikum im Eisenacher Lebemann.

Am Mittwoch gastierten sie in Treffurt, über Leipzig und Rudolstadt geht es weiter nach Eisenach. Pfingsten gibt es im Kleinkunstcafé Lebemann Live-Klänge aus Blues und Jazz. Am Samstag, 27. Mai führt der US-amerikanische Blues- und Folkmusiker Keegan McInroe auf einen Road-Trip von Texas durch alte und neue Welten. Unverzichtbares Element seiner ursprünglich-wilden, poetischen Songs ist die Blues-Mundharmonika, an diesem Abend gespielt vom Thüringer Harp-Experten Angelo.

Für Sonntag lädt das Lebemann zu Bratwurst und Bier, bevor es mit dem Trio des „Jazz-Traveller“ Ido Spak auf eine grenzüberschreitende Klangreise geht. Die Musik des Israeli verbindet musikalische Einflüsse aus dem Iran, Syrien, Palästina und anderen Kulturen mit den Elementen von klassischem und Free-Jazz und schafft so Brücken, die Menschen unterschiedlicher Herkunft miteinander verbinden können. Ido Spak spielt im Rahmen der Robinson-Konzerte, die von der Kulturstiftung Thüringen gefördert werden.

Samstag, 27. Mai, 20.30 Uhr Keagan McInroe feat. Angelo, Sonntag, 28. Mai, 15.30 Uhr Grill & Chill, 17.30 Uhr, Ido Spak-Trio „The Jazz-Traveller“, Eintritt: 12 Euro (8 Euro), beide Konzerte 20 Euro.