Kurzer Schreck mit schnellem Ende: Eisenacher Polizei findet vermisstes Kind an Bushaltestelle wieder

Eisenach. Ein Siebenjähriger, den seine Mutter als vermisst gemeldet hatte, ist wieder da. Ein Busfahrer half dabei, die beiden wieder zu vereinen.

Am Mittwoch konnte die Eisenacher Polizei dabei helfen, dass eine Mutter ihr Kind schnell wieder in ihre Arme schließen konnte.

Die Frau rief gegen 17.15 Uhr bei der Polizei an und teilte mit, dass sie ihren sieben Jahre alten Sohn vermisse, sie war zuvor in der Innenstadt unterwegs. Fast gleichzeitig informierte ein Busfahrer die Beamten über einen Jungen, der allein am ZOB (Zentraler Omnibusbahnhof) stand.

Die Polizisten konnten so Mutter und Sohn schnell wieder vereinen. Beide waren sehr glücklich, dass der Schreck nur von kurzer Dauer war.

